《學問全圖解》：宗教學的建立、發展與現代課題

文：日本實業出版社

宗教學的建立

人們在大航海時代接觸到異教之後，便發展出了宗教學這門學問。

宗教學的源頭可以追溯到古希臘時期，但是一直要等到麥克斯．繆勒（德，Max Müller, 1823-1900）於一八七三年將《宗教學導論》一書編寫完成，並於一八七九年發行《東方聖書集（共五十卷）》，將佛教、道教、耆那教等亞洲各門宗教聖書的英，譯版本散播到全世界，備齊宗教學的基礎資料以後，宗教學才正式成為一門近代的學問。宗教學從一開始就相當著重在「比較」的環節上。繆勒主要的研究領域為印度學，他進行宗教的比較研究，而在他撰寫的書中第一次出現了「宗教學」這個詞，因此人們稱他為「宗教學之父」。

在中世紀、近代以前的歐洲，基督教的教條是不可動搖的，同時也是人類社會的一切規範，因此當時的歐洲並未誕生用相對性的眼光來看待某種既有宗教的學問。舉個例子，文藝復興時期馬丁．路德（德，Martin Luther, 1483-1546） 以批判天主教而聞名，但其言論充其量不過是出於護教的基督教神學觀點，然而，伊拉斯莫斯（荷，Desiderius Erasmus, 1466-1536）的《愚人頌》（1511）則形同預告歐洲宗教學未來將會脫離上帝束縛。

宗教學之所以會建立，最重要的因素要屬十五、十六世紀的大航海時代，當時歐洲人接觸到基督教以外的宗教──土著的宗教，於是對於研究「異教（基督教為了排斥其他宗教所用的稱呼）」燃起了興趣。接下來，十八世紀以降，由於神話學、人類學、語言學等與宗教學關係緊密的學問出現了長足的進步，於是宗教學的探討對象也跟著擴展到了古代宗教，此時宗教學出現了水平及垂直的發展。

其中尤以詹姆斯．弗雷澤（英，James Frazer, 1854-1941）貢獻最大，弗雷澤在其著作《金枝》（1890）當中提到，他在閱讀了廣泛的資料之後，發現從古代到近代的宗教都擁有這種相同的結構──「由死亡與重生交織出永恆的生命」。

宗教學的發展

從文獻學，轉而使用文化人類學的田野調查方式進行研究。宗教學包含了各式各樣的學術領域。包括神學、宗教哲學、宗教史學、宗教現象學、宗教民族學（人類學）、宗教社會學、神話學，但也有人認為如果是針對某種宗教的教義或意義進行研究的神學或宗教哲學，就不能算在宗教學的範圍內。

宗教現象學和宗教社會學的先驅，是提出精神現象學的黑格爾和胡塞爾，以及研究宗教產生時其背後社會結構的馬克思；提到宗教史學則得提到主張進化論的達爾文（英，1809-1882）。除此之外，徹底從根本上批判基督教文化的尼采，以及撰寫《基督教的本質》的費爾巴哈（德，Feuerbach, 1804-1872）等哲學家，也和宗教學的發展息息相關。

再來，繼承馬克思社會學源流的涂爾幹（法，Durkheim, 1858-1917）撰寫了《宗教生活的基本形式》（1912），而馬克斯．韋伯則開拓了宗教現象的社會學研究領域，從此宗教社會學便形成了兩派。涂爾幹派方面，涂爾幹的姪子馬瑟．牟斯（法，Marcel Mauss, 1872-1950）對於學派的創立貢獻良多，另外還有伊凡—普理查（英，Evans-Pritchard, 1902-1973）等人才輩出。韋伯派方面，則有布萊恩．威爾遜（英，Bryan Ronald Wilson, 1926-2004） 等人轉而繼承各學派的研究工作。

另外，從人類學的方面來看，原本的宗教學幾乎都是文獻學，但之後逐漸出現了重視現場田野調查的宗教學研究。布朗尼斯勞．馬林諾夫斯基（波蘭，Bronislaw Malinowski, 1884-1942）被認為是人類學功能論的創始人，他調查南太平洋諸島的村落，了解島民的宗教生活。人們批判「弗雷澤只依據蒐集的文獻進行研究」，但他卻為分析方法帶來了全新的景象。同時，主張結構主義的李維史陀等人也調查了南美的未開化社會，他們運用人類學方式所進行的宗教學研究，也成為人們在研究宗教學時所採用的其中一種進路。

近現代的宗教學

研究途徑分為伊利亞德所創始的宗教現象學，和李維史陀的結構主義。宗教學的現代課題也引人關注。

若說到二十世紀最重要的宗教學者，就不得不提米爾恰．伊利亞德（羅馬尼亞，Mircea Eliade, 1907-1986）。他原本在印度研究佛教和印度教，後來進而放眼到全世界的宗教，並列舉出了宗教現象中形形色色的觀念。

舉例來說，關於宗教現象中的「神聖」觀念，他傳承了涂爾幹的思想和魯道夫．奧托（德，Rudolf Otto, 1869-1937）的《論神聖》（1917），但同時也研究了聖與俗（以日本民俗學的用語來說則是晴與褻），他將「日常生活中的平凡空間帶著一股進行宗教儀式時的神聖氣息」定名為「聖顯（hierophany）」。除此之外，他還指出許多社會都可以見到「永恆輪迴」的宗教思想，亦即認為這個世界是不潔的，並以回歸到神話之前的那個神聖世界為目標。

迪梅齊爾（法，Georges Dumezil, 1898-1986）研究印歐語系的宗教，卡爾．凱倫伊（匈，Károly Kerényi, 1897-1973）以神性為核心的方式分析宗教，再加上李維史陀，這三位學者並列為宗教學最重要的研究者。李維史陀在宗教學研究上受到了迪梅齊爾等人的影響，發展出歐洲新的哲學理論──結構主義，同時也在南美洲進行田野調查，開創出結構主義式的人類學。

這種方法明確顯示出自然與文化、種姓制度與圖騰崇拜等二元對立的思考方式。他的研究工作超越了宗教學的範疇，整合語言學、文化人類學、哲學等多門學科，形成了一門現代思想的領域。不過，人類學家埃德蒙．利奇（英，Edmund Leach, 1910-1989）則批判李維史陀所使用的二元論分析方法。

現代宗教學的課題在於，要從現實社會與宗教之間的連接點，重新釐清知識論上的問題，這其中也包含「宗教」與「邪教」的差異。我們應該要知道，宗教學的研究對象──宗教，不再是原本所研究的那套「過去曾經存在」的制度或歷史，而是受到近現代的當權者政策、社會環境或學術認知所影響，並於宗教團體的傳承過程中形成的「現在式」，同時，研究範圍也必須包含現代社會在內的各類問題。

耶穌存在與否

日本的社會主義者幸德秋水（1871-1911）撰寫了《基督抹殺論》（1911），針對耶穌基督與初期的基督教進行探究，從而主張耶穌是不存在的。弗雷澤在其著作《金枝》中，述說地中海有個習俗是讓一名年輕人當上假的國王，讓他一整年都過著隨心所欲的生活，等到這一年過完後就把他殺了。而耶穌被冠上「猶太人的王」之名、在各各他山受死，也反映出這種殺王儀式的影子。

代罪羔羊理論

猶太教的聖經中記載著一個讓羊背著污穢之物、放逐荒野的傳統，而日本的雛人形在儀式之後流放大海的習俗，也是基於一樣的架構。伊利亞德認為人類社會要是放任不管，就會變得越來越污穢（熵值擴大）。這個時候，就必須藉由某項儀式而一舉淨化。諾亞方舟（大洪水）之類的傳說也意味著淨化這個世界。不過，這種觀點在現代則納入了「排除」理論當中。

死亡與重生

希臘神話裡的豐收女神狄蜜特的女兒波瑟芬妮被掌管冥府的神擄走，一年有一半的時間必須在冥府度過。波瑟芬妮象徵那些種子散播在大地上、到了春天便發芽的植物，這則故事就是將「死亡與重生」（死了一次以後又再度重生）的概念神話化而成的。

巫術與宗教

《金枝》裡提到宗教是源自於巫術。現在的學者則批判這個理論，認為巫術和宗教是完全不同的兩回事。舉個例子，認為把某個人的毛髮或指甲燒掉就能殺死這個人，是屬於巫術的思考方式（不理性），而宗教的思考方式則像是農耕→豐收，奠基在一種理性的架構之上，同時假定有神存在，以強化、加強這個架構所帶來的效果。

聖顯（Hierophany）

這是伊利亞德提出的觀念。在日本的民俗學裡有晴與褻的觀念，也就是區分成非日常（祭祀、儀式）與日常（平常的生活）兩種情況，但現在又再加上一個「不潔」的概念，成為一種三元的架構。伊利亞德認為「聖與俗」二分法在本質上是一種一元思考。簡單來說，聖顯的意思就是在祭祀或宗教儀式的時間與空間中，某個日常的存在帶有一股神聖性，而當儀式結束之後就會再次回復成一種日常的存在。

薩滿教①

伊利亞德撰寫了一部名叫《薩滿教》的大作，東北亞地區的薩滿教是由遊牧民族的族長（亦即男性）擔任薩滿師（一種宗教人士、巫術師），薩滿師不單會進行宗教活動，還會指導人們進行醫療、鍛造與其他技術。這種角色在希臘神話裡對應到一位名叫普羅米修斯的神，祂因為帶給人們火種而受到處罰。據古希臘的悲劇作家埃斯庫羅斯（Aeschylus, 525-456 BC）所言，祂是一位萬能的神，掌管的事物有鍛造、醫療及其他方面。薩滿師進行宗教儀式的時候，會包裹著布、激烈的上下搖晃，接著陷入恍惚狀態並進行預言等宗教活動。

薩滿教②

相較於北亞遊牧民族的薩滿師是由男性來擔任，朝鮮半島、沖繩、恐山的潮來（日的一種巫女）則是由女性來擔任薩滿師。藉由劇烈的身體動作（同時會併用麻藥或酒精），進入通靈、附身等特殊的精神狀態，讓亡者或神明透過她的身體來說話。據說古希臘的埃萊夫西納等聖地的女祭司，也會呈現出相同的狀態。

一神教與多神教

猶太教、基督宗教、伊斯蘭教這類的宗教稱為一神教，與日本等地的泛神論信仰有所區隔。唯一的神是「天父」，同時也是遊牧民族、父權世界的神，不過，美國的語言學家戈登（Cyrus Gordon, 1908-2001）則主張基督宗教原本屬於多神教。關於這一點，在日文版的猶太教舊約聖經中，「吾主」與「吾神」是不同的用詞，就是其中一個證據。

一神教也許是人們將神進行徹底抽象化的時候所產生的。有學者認為泛靈論和多神教屬於「未開化社會的宗教」，基督教則是「進化後的宗教」，用更簡略的方式來講，他們認為宗教的發展過程是「泛靈論→多神教→一神教」，但其實這只是因為近代社會的歐美人信仰一神教，才得出這種結論。

《神學大全》

這是歐洲中世紀最偉大的士林哲學家多瑪斯．阿奎那的重要著作。阿奎那在哲學的知識論、本體論上，採用亞里斯多德的系統。此外，還深入討論到上帝、靈魂、道德、法律與國家方面，並使用論證的方式建立起一套神學知識的系統。人們將本書視為基督教世界從中世紀到現在最重要的神學思想基礎。本書一共有三大集，第一集談論上帝，第二集談論人類的行為，第三集（未完）則在談論基督教。

《愚人頌》

由文藝復興時期的人文主義者伊拉斯莫斯所著。將人類社會看作是一個瘋狂又愚蠢的舞台並加以諷刺，特別是強力嘲諷教皇、教會的權力中心、王公貴族等教會相關人士。伊拉斯莫斯認為這些人的所作所為是受到愚神所指使的，他表面上看起來是在讚頌這個愚神，但其實是在批判愚蠢的人類做出那些愚昧的行為，並反過來讚頌那些沒受到愚神操弄的人類，藉此傳達出宗教的真實面貌。簡單來說，他主張宗教應是拒絕物質層面、肉體層面，而屬於純粹精神上的生活，意即純淨靈魂的問題。出現於本書當中的批判天主教與救濟世人的思想，為現代歐洲人的批判精神奠定了基礎。

《宗教生活的基本形式》

這是法國社會學家涂爾幹的著作。本書主要是根據澳洲未開化民族的圖騰崇拜（這是一種巫術、宗教方面的現象，人們會將圖騰動物神聖化，並相信其擁有令人敬畏的超自然力量）相關資料，分析宗教和團體生活之間的關聯。不只關注儀式、教會與象徵所構成的單純宗教生活，也關注語言、道德、藝術等人類整體文化與宗教之間的關聯，將這些面向解釋為社會整體的表象，發展出一套獨特的學說。

神佛習合

日本神佛習合的情況出現於八世紀前半，人們在神社裡建造名為「神宮寺」的寺廟，並且給出一套解釋：「神為自己擁有神身感到苦惱，期望用佛教的方式救濟世人（神身離脫）。」人們原本認為神佛融合是日本特有的宗教文化，但近年的研究指出中國也有「神佛離脫譚」、「護法神思想」等現象，因此也有人主張這種思想是從中國傳來的。

「佛、菩薩是眾神明的本體（本地），為了救濟眾生而以其他樣貌現身（垂跡）。」日本形成了這樣的思想，而各神社的本地佛也都由各自決定，擁有各自的特色。

靈性

這是一種雖具宗教性， 但也不受宗教團體與傳統所束縛的一種個人性、非制度性的宗教意識。由於世界衛生組織（WHO）討論是否要在健康的定義裡加上靈性，而使得靈性一詞獲得世人矚目。在東日本大地震的影響下，日本也開始進行靈性照護方面的人才培育，可謂宗教學相關事物的嶄新契機。

書籍介紹

本文摘錄自《學問全圖解：未來人才必備的跨領域基本知識》，聯經出版

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作者：日本實業出版社

譯者：邱心柔

上知天文，下通地理，是古時候對一個知識分子的期望。然而，如今各科學門越分越細，讀文史的不懂理工，讀經濟的不了解藝術。有沒有可能有一本書，簡單地介紹所有這些學問，讓讀者能在短時間之內，就夠掌握各種知識的梗概？

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本書包括：

人文科學：哲學、歷史學、宗教學、語言學、心理學、精神分析學、文化人類學、神話學、民俗學、考古學等。

社會科學：政治學、經濟學、社會學、法學、教育學、統計學、企業管理學等。

自然科學：物理學、生物學、化學、數學、醫學、工程學、資訊工程學、航空太空工程學、地理學等。

文化藝術：文學、建築、音樂、美術、電影、攝影等。

希望讀者能透過本書而遨遊在「知識的世界」當中，提升自己的「基本能力」與「智力」，藉此面對現代社會的競爭。

Photo Credit: 聯經出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航