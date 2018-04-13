「專業代議士」不該只是跑紅白帖，開放地方議會直播接受公評

作者：易俊宏（綠黨發言人）、劉崇顯（竹塹市政監督團團長）

日前立院審議《地方制度法》，其中第54之1條的修正案，內政部僅承諾會訂規程「錄音錄影，事後公開」；放眼各個地方議會，因為不夠公開透明，常常讓民眾覺得「政治人物」難以信任，而地方議員的「選民服務」，也成為浮濫的「跑紅白帖」。如何修補現有「代議政治」的侷限、建立人民跟政府的公共信任，我們必須從「陽光議會」開始。

「信任」是建立在資訊揭露的基礎之上，唯有越公開透明，人民才能知道議員問政，到底有沒有兌現競選時候的訴求。這個就是議會監督的核心價值：在當前公共事務愈趨複雜的時候，我們不可能每個決策都讓眾人全程參與，所以代議士肩負起專業問政的責任；然而，夠不夠專業，需要接受公評，而地方議員作為「專業代議士」，其專業也不該只是跑紅白帖。

「婚喪喜慶」作為傳統文化中，送往迎來的大事；致意禮敬、無可厚非。而這種情感文化層面的事情，可以求曝光度跟知名度，也是地方議員非常重視的活動；但若是過度放大這種「跑紅白帖」的文化，卻會壓縮我們關注「議員是否有專業問政」的空間、實是導致我們當前的民主社會，公共信任的危機。因為一般民眾只能夠從片段的新聞中、得知議案進度；民眾關切的議案，卻不容易找到相關紀錄、更無從得知這些領公帑的議員們，究竟問政表現如何。

其衍生的結果，就是「選舉活動」淪為買廣告和做形象宣傳的金錢競賽；但是浮濫的口號和形象宣傳，卻無法得知問政的成果，或是公共討論的過程，最後就是讓公共事務被特定的派系或既得利益者，進行綁樁和壟斷的過程。結果人民對政府越來越不信任，各種決策喊討論成為作秀的秀場；台灣的民主價值，卻成為社會亂象，這是我們不願意看到的狀況。

作為地方議會監督的非營利團體，「竹塹市政監督團」先前便有出席旁觀議會開議的經驗。我們發現來「簽到」領取出席費的議員，永遠多於「實際出席」的人數，而議會經常因為出席人數不足而流會。根據內政部提供的資料，全台灣只有四個縣市議會的大會沒有網路即時轉播：苗栗縣、新竹縣、新竹市、和金門縣。特別是新竹縣市，不但有竹科聚落與清交兩校的社會資源，包括在產業技術跟學術關懷、都有非常豐厚的資源，卻在基礎的公信建設上，竟然排名全國倒數。

Photo Credit: Weihao.chiu wiki.CC BY SA 3.0

借鏡其他地方議會的做法，包括文字議事錄一周內上線、局處工作報告即時公開、會議預告需詳列議案及議程、建置隨選視訊系統（Video On Demand，VOD）直播大會及委員會等等，這些公共信任的基礎建設，都是「陽光議會」必要投入的資源，這樣我們才能藉由公開預算協商過程，有效提升議會問政品質、避免給地方派系與既得利益者私下喬攏預算的機會，更讓議員的問政專業度可受公評。

在《地方制度法》的修正上，我們也呼籲國會諸公，務請依此修正：「除秘密會議外，地方立法機關應透過電視、網路等媒體通路，全程轉播大會會議、施政報告、質詢、聽取報告議程及分組審查，並應全程錄影、錄音」。因為「民主」不是口號，我們期待藉由相關的修法，從中央授權到地方實踐，人民跟政府得以進一步建立起公共的信任關係；讓議會監督成為台灣民主的下一步吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航