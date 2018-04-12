十年磨一劍，NBA的32歲「新人」

追求夢想，從來都非易事。

在發展聯盟（D league，現已改名為G league）打了384場比賽，已經32歲零4個月23日的Andre Ingram，終於獲得一紙夢寐以求的NBA合約。縱使只得10日，可是這位超齡新人（聯盟史上第14老新人），在第一戰就打出名堂。

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上陣29分鐘，近乎彈無虛發，三分只射失一球，攻入了19分，隊友、球迷、甚至對手，也大拍手掌。當他完成G-League賽季後，與湖人高層會面，當時他一度以為自己將被踢走，誰知剛好相反，「魔術」強森（Magic Johnson）給他帶來天堂的入場券。

為了夢想，高中已贏過最佳球員，三分達49%的Andre，縱使多年無人問津，仍在次級聯盟堅持了十年，已是這聯盟射入最多三分球的球員（713球），命中率更接近五成（生涯46.1%；Stephen Curry是43.6%）。或者有人認為是公關show，但Magic Johnson一句：I want that 46% on the court ，實在太正！

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Photo Credit:AP／達志影像 賽後，Andre Ingram與湖人現時最重要的20歲球員Brandon Ingram擁抱。

夢想與成就之間，永遠不會是一條直線。

你，堅持了多久？還是早已不再有夢？

「我最光輝的時刻，就是現在了！」

這是近年最激動人心的故事。

“It was excellent,” Ingram said of his first NBA game. “Once we went out as a team for warm-ups, I just felt some electricity out there. It was amazing. The crowd, the lights, it was just once in a lifetime. It was awesome.”

“I’m most looking forward to just getting up and down a couple times,” he said before the game. “After that, it’s basketball. Everything else is what you’ve been doing your whole life.”

本文獲授權轉載自〈仙道彬手記〉

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