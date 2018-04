十年磨一劍，NBA的32歲「新人」

追求夢想,從來都非易事。

在發展聯盟(D league,現已改名為G league)打了384場比賽,已經32歲零4個月23日的Andre Ingram,終於獲得一紙夢寐以求的NBA合約。縱使只得10日,可是這位超齡新人(聯盟史上第14老新人),在第一戰就打出名堂。

Photo Credit: ap/達志影像

上陣29分鐘,近乎彈無虛發,三分只射失一球,攻入了19分,隊友、球迷、甚至對手,也大拍手掌。當他完成G-League賽季後,與湖人高層會面,當時他一度以為自己將被踢走,誰知剛好相反,「魔術」強森(Magic Johnson)給他帶來天堂的入場券。

為了夢想,高中已贏過最佳球員,三分達49%的Andre,縱使多年無人問津,仍在次級聯盟堅持了十年,已是這聯盟射入最多三分球的球員(713球),命中率更接近五成(生涯46.1%;Stephen Curry是43.6%)。或者有人認為是公關show,但Magic Johnson一句:I want that 46% on the court ,實在太正!

Photo Credit:Reuters/達志影像

Photo Credit:AP/達志影像 賽後,Andre Ingram與湖人現時最重要的20歲球員Brandon Ingram擁抱。

夢想與成就之間,永遠不會是一條直線。

你,堅持了多久?還是早已不再有夢?

「我最光輝的時刻,就是現在了!」

這是近年最激動人心的故事。

“It was excellent,” Ingram said of his first NBA game. “Once we went out as a team for warm-ups, I just felt some electricity out there. It was amazing. The crowd, the lights, it was just once in a lifetime. It was awesome.”

“I’m most looking forward to just getting up and down a couple times,” he said before the game. “After that, it’s basketball. Everything else is what you’ve been doing your whole life.”

本文獲授權轉載自〈仙道彬手記〉

責任編輯:歐嘉俊

核稿編輯:王陽翎