【雨傘運動抗爭者】遇到不公義一定要發聲，不要害怕

雨傘運動「拆大台」時，我也在場。他們拆圍欄、上台搶麥克風，是希望有人聽他們發言。我們不是不讓你發言，只是想你遵守秩序。

以前還未有「左膠」、「大中華膠」這些標籤，我們走出來也不是要「出名」、「見報」，只是想集合市民，透過鼓掌、遊行、叫口號等，希望「爭一口氣」。

他們有自己的看法，覺得泛民做到的有限，真普選到頭來也是一場空，他們覺得沒意思也是合理的。不過，在目前這個環境，要有成效才去做，不如不做。

我可以理解，他們都是想突破現在抗爭模式，我們認同他們的方法與否是另一回事。我沒資格生氣，即使我是佔中的糾察、支持者，他們有他們「拆大台」的自由。我會尊重有人願意去嘗試其他抗爭方式，只要他們面對自己的行為及承擔責任，例如梁天琦。

女兒的支持讓我流淚

4年前的9月25日，我已經在金鐘了。直至清場前，每一天我都在佔領區留守。

早在我參加佔中D-DAY（佔領中環運動商討日），已經跟家人公開交代我的決定，因為將來我可能要面對政治審判，會影響到她們，我一定要讓她們知道。

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反國教行動時，我也有跟家人提過，但她們不知道我參與到什麼程度。直至佔中，我擔任糾察、擺街面對群眾、幫忙組織D-DAY，是走得更前了。當我知道佔中參與者要簽署「賣身契」（即誓約書，表示自己願意承擔公民抗命的法律刑責），我向家人交代了，那刻她們完全明白是怎樣一回事。

我知道，她們擔心的不是自己，而是擔心我將來的生活，因為我可能要面對刑責。我也因為她們的擔心，有想過不如退後，在運動擔任後勤支援角色，不要走得太前。可是回心一想，人人都在後方，可以嗎？始終也要有人走在前線的。

我還記得，女兒當時跟我說：「爸爸，你覺得值得就去做吧。我們長大了，懂得照顧自己。」

當時我激動得忍不住流淚，每當回想這個情節仍然相當感觸。其實女兒對政治立場中立，並非特別支持社會運動，只是她們尊重我的決定。

聽到女兒那番話時，我完全放下心頭大石了。太太雖然從來沒開口表示支持，但她也沒有說過反對，我覺得已經足夠。當她們願意支持我，我還怕什麼呢？能承擔多少就做，能走多前就走吧。

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在佔領區時，我們掛名是糾察，主要負責區內維持秩序，匯報日常情況和可疑事件。我是通宵當值的，太太當時跟我說：「你每天回家洗完澡就走，睡大馬路真的如此舒服？」我們其實不是睡大馬路，而是睡石墩，非常缺乏真正的睡眠，當時我還未退休，仍然要上班的，而且是輪班工作，有時夜班、有時早班，時間適應上更加辛苦。

我完全沒想過可以這樣子捱過兩個多月。我想，能夠撐這麼久，家人的支持很重要。我在金鐘那段時間，女兒有幾次會特意來悄悄探望我。她們沒有說出口，但用行動表達支持，令我感到窩心。

清場被捕，然後呢？

我還記得2014年12月11日，這天我在金鐘佔領區清場被捕。

由下午開始等到天黑，當時大家心情都很沉重，因為來到運動最後一刻了。

我當時心想，我不會作出粗暴性的對抗，你要抬我走隨便你，但我不會自己起身走。我是來抗命的，我自己走，違反了我的原則。

當我被捕上警車已經是晚上八時。由上警車，到開車、在警署等候登記、按指印及拍照、錄口供⋯⋯每個步驟都耗時甚長，警方有意令你精神壓力緊張、思緒不清晰。

結果，我們在第二天早上十時才能離開警署。警察叫我保釋，又說可以自簽不用保釋金，我都斷然拒絕，我是來抗命的，不可能隨你心意而行，你要控告我就控告吧。

離開警署後，大伙兒一起上茶樓。當時大家都很感觸，還有什麼可以做呢？雨傘運動完了，但抗爭是否就此告一段落呢？我自己的答案是「不會」。我參加了一些傘後團體，定期設街站，因應不同議題向市民宣傳，希望他們關心社會正在發生的種種，以至不同政策對他們的影響。

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困在密室，只有自己一人

雨傘運動後，我試過在羅湖（港鐵東鐵綫一個鐵路車站）過關時，被困在密室幾小時。

那次我陪家人北上，過關時職員截住我，把我帶到房間。他沒有多作解釋，只說我「有問題」，叫我在這裡等候。

在房間內，電話的數據和通話功能都被封鎖，我與外界完全失去聯絡。

與上次被捕不同，那時金鐘佔領區被警方清場，我心情反而輕鬆多了。雖然警方故意拖延，每個步驟都耗時甚長，被捕後十四小時才能離開警署，但始終，那時戰友都在身邊。這次只有我一個人。

當我獨自困在密室中，有想過會否就此失蹤，如果回不了香港會怎樣呢。害不害怕？來到這刻，不能想這些的了，能夠回港就回港，回不了就認命吧。

結果我等了幾小時，職員說因為我參與佔中，或會對內地治安構成影響，沒收我的回鄉證，叫我向公安申請拿回。我拿個頭啊！

這就是表態

如果你問我，我最記得第一場自己真真正正有參與的社會運動，是2003年的七一大遊行。

我是在灣仔觀察人流的。當天到了晚上十一時多，仍然人潮洶湧，還未看到隊伍尾巴，相當誇張。

當天其實是下大雨的，政府也故意限制人流，但在這些不利因素下，市民仍然沒有離開，堅持等候，為的是要遊行到終點。

第二天看新聞我才知道，這次遊行有50萬人上街。這就是表態。

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我也許沒有本事做運動領袖，但只要我一息尚存，行得走得，我做得到的，一定去做。每個人能承擔的都不同，我們要體諒他人。我包袱較輕，一來家人對我支持信任，二來我退休了，有更多自由做自己想做的事，我很感恩。

五十年不變會過去，回歸一國一制也許不能避免，但我希望，我的精神能夠傳承到後代：堅持做值得做的事，遇到不公義一定要發聲，不要害怕。

文章獲作者授權刊登，作者Facebook：抗爭背後：他們的故事

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎