- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「用愛『陪伴』孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
辨識十二種親情控制手段，破除阻礙成長的「內在批評者」
我們想讓你知道的是
父母的控制是一個強而有力且無所不在的過程，和洗腦很類似。控制型家庭洗腦的結果將導致：孩子把父母的批評和成見內化，變成存在於自己內心的苛刻父母，亦即有礙我們成長和療傷的「內在批評者」。
文：佳佳冥王星
你是否出生在一個缺乏安全感的「控制型家庭」？父母的控制是不是健康，關鍵在於父母是否允許孩子發展獨立的人格。控制型父母在面對溝通，通常以「不可以說不要」、「不可以問為什麼」來回應，也較不在乎孩子的感受。
父母的控制是一個強而有力且無所不在的過程，和洗腦很類似。控制型家庭洗腦的結果將導致：孩子把父母的批評和成見內化，變成存在於自己內心的苛刻父母，亦即有礙我們成長和療傷的「內在批評者」。美國知名家族治療師丹・紐哈斯博士將之稱作「內在父母」。「內在無形的父母」，代表我們在成長過程中不知不覺採納的負面自我評價、自我形象、自我期望，以及自我觀感。
每個人都有兩對父母，一對是實際存在的父母，一對是內在無形的父母。在你心中不斷批評的那些聲音，如同實際有形的父母在小時候對我們洗腦，內在無形的父母則是在我們長大之後催眠我們。他們對我們悄聲說「你一無是處」，而我們信以為真。他們說「你做不到」，於是我們就不試了。他們慫恿我們「去吧」，但最後萬一結果不好，他們就說「早知如此，何必當初」，我們便失去了信心。
探索這個「洗腦」過程的重點，在於不要細數父母的種種過錯。父母的所作所為有他們的理由。許多控制狂父母小時候也有他們的創傷，他們從自己父母身上得到的愛也不夠，因此，控制狂父母往往沒有足夠的愛給自己或孩子。
要從不當控制的教養方式下修復自己，很重要的一部分是與你實際存在的父母建立更健康的關係。但對療傷而言，與內在無形的父母建立更健康的關係也同樣重要。
辨識十二種親情控制手段
你可能會注意到，在你的成長過程中，下面所列的十二劣招無所不在。當你能夠辨識這十二劣招，你越能認清內在無形父母的真面目，就越能掌握你現在和未來的人生。
1.食物控制
- 命令孩子何時該吃什麼、要怎麼吃
- 左右用餐氣氛
2.身體控制
- 過度注意身體機能
- 試圖支配穿著和儀表
3.界線控制
- 嚴格控管孩子的睡眠習慣、家務和遊戲時間
- 侵犯孩子的隱私
4.社交控制
- 干涉交友和交往對象的選擇
- 不允許和非家庭成員的外人接觸
5.決定控制
- 支配孩子對學校、工作和人生重大決定的選擇
- 質疑或駁斥孩子的選擇
6.言論控制
- 左右孩子說話的時間和方式
- 強迫糾正文法或禁止某些字眼
- 不容反對、不准問問題
7.情緒控制
- 踐踏、指揮、訕笑或蔑視情緒
8.思想控制
- 強加道德觀、價值觀和喜好在孩子身上
- 父母的人生觀是金科玉律
- 過分狂熱地阻撓新的想法
9.施暴
- 肢體暴力或性侵
- 言語上或精神上的虐待
- 威脅恫嚇
- 禁止孩子捍衛自己
10.剝奪
- 不高興就收回情感和關懷
- 不給孩子溫暖與鼓勵
- 剝奪安全感和歸屬感
11.混淆
- 不明確的規定、混亂的訊息、善變的行為、不明所以的溝通方式
12.操弄
- 讓人難堪、讓人背黑鍋，以及其他各種狡猾的詭計
當然，對孩子的行為加以合理的管教是有必要的，關鍵在於父母是不是以「有條件的愛」在控制你、能不能讓你發展獨立人格。有的母親不准孩子說「誰在乎啊？」也不准孩子用「布鞋」來稱呼運動鞋；有的父親送禮物給孩子時說：「希望你明白你能收到禮物有多幸運」；有的父母對孩子說：「這房子是我的，我高興開哪扇門就開哪扇門」，他們隨意進出房間，讓孩子沒有隱私。當孩子不接受這些控制時，他們就會覺得孩子不愛他們。
這十二劣招的控制手段，以單一事件來看似乎無害，但在你的童年，這些事件卻有可能發生過無數次。不斷重複之下，它們就形成一種強而有力的模式，構成了控制型家庭洗腦的第一個手法。
在《如果我的父母是控制狂》書中，提供了這十二劣招的案例及更詳盡的分析，當你可以更清楚的辨識這些控制手段，就更有助於你了解內在父母在你心中有多根深蒂固。
你不能換掉實際存在的父母，你也不能改變過去，但你實際上的父母和你過去的遭遇都不能操縱你的未來。能夠操縱未來的是內在父母對你、對他人、對人生整體的評斷與期望。這些評斷無非就是一種壞習慣。但就如同任何習慣，這種自我批評經過時間和努力也是可以改變的。好消息是，正因為內在父母存在於你的內心，所以要怎麼改變他們操之在你。
延伸閱讀
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航