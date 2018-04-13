「逃漏稅」已納入洗錢行為，掌握「主動通報」原則求自保

近日查稅風波四起，民眾對於國稅局積極針對各類營業行為進行查稅的動作紛紛表示恐慌，其實自2017年6月新版《洗錢防制法》中就修定構成稅捐稽徵法第41條犯罪行為者，若符合特定的要件，除了構成逃漏稅罪外，另外又構成洗錢罪，意即新修正的《洗錢防制法》將「逃漏稅」的行為納入洗錢行為的特定犯罪行為，也就是對於財政部而言為達到遏止洗錢行為，從逃漏稅開始追查，政府為了在11月通過亞太防制洗錢組織（APG）第三輪的評鑑，可以說是從行政院到各級行政單位全體總動員。

政府正用電子支付和洗錢防制打擊「地下經濟」

台灣的「地下經濟」佔將近三成的GDP，堪稱台灣稅收的一大漏洞，去年就有立委建議政府稅改的重點應是地下經濟，主張透過推動電子支付讓地下經濟浮出檯面，一年至少可增加1,000億元稅收，但電子支付、電子發票的政策，似乎一般民眾不是很買單。

中華民國記帳士公會全國聯合會理事長黃明朝認為，政府近年來動作頻頻，其實就是胡蘿蔔加棒子（Carrot and stick），一邊研擬針對採用電子支付、電子發票的商家給予免稅、減稅的優惠，另一頭正在實行《洗錢防制法》，通查有洗錢疑慮的行為。

例如，近期國稅局積極輔導攤商登記營業稅籍及追查店家有無逃漏稅；另外針對來源不明的50萬元以上的交易，銀行或記帳士都必須主動向國稅局通報，若要避免不必要的稽查，固定的小額攤商、服務業在未來勢必得配合營業登記、稅籍登記。

避免「被洗錢」，記得主動通報、尋求合格記帳士

有鑑於此，稅務人員和民眾業者都需要額外留意2018年3月5日財政部頒布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」的重點內容。

首先，針對記帳士公會會員、記帳報稅的從業人員，2017年《洗錢防制法》頒布至今，就有7家銀行因為防洗錢的缺失，而遭金管會處份，罰款金額20至140萬元不等，記帳士如今納入防制洗錢辦法，除法規明定的交易形態需要留意通報之外，甚至需留意針對經常性的低於50萬元的交易或不合常規的投資管道，都可以透過主動通報主管機關，以求自保。

至於一般民眾、業者，在面對洗錢防制法的落實，除了配合法令誠實納稅之外，也可利用《洗錢防制法》做自我保護，例如在進行個人投資時，遇到有疑慮的投資方法也可以藉洗錢防治的名義自主通報主管機關，讓政府幫忙把關正確的投資管道。

除此之外，針對財政部積極想要掌握一般攤商和小店業主所受到的反彈聲量，黃理事長呼籲行政單位在原有的輔導措施之外，也須加強民眾的申訴管道，落實納稅者權利保護法，有疑慮的部分得以伸張，以緩解民眾的恐慌。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航