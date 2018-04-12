失聯67天的黑鷹找到了，剩下2具遺體和中段機身

（中央社）

2月5日深夜失聯的一架空勤總隊黑鷹直升機，今（12）日下午殘骸被打撈出水，飛安會證實殘骸內有兩具遺體，直升機則是機頭和機尾都不見了，只剩不成形的中段機身，黑盒子也在殘骸內。

內政部空中勤務總隊一架編號NA-706的UH-60M型黑鷹直升機，2月5日執行緊急醫療服務專機任務，機上載有正駕駛員、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理人員共6人，深夜自蘭嶼機場起飛3分鐘後失聯。

飛航安全調查委員會執行長王興中受訪表示，今天清晨5時打撈船開始打撈作業。

飛安會證實，經過2個多月的搜尋、定位及打撈，事故直升機的主要殘骸已在今天下午約2時在蘭嶼外海打撈出水，並在殘骸內發現兩具往生者的遺體，目前放在平台船上，大約明天清晨才會回到高雄，將由檢察官及法醫確認身分。

台東地檢署指出，機體打撈出來後，確實在機艙內發現2具遺體，但因在深海2個多月，已被魚群啃食到只剩骨架，肉眼無法辨識身分，必須採集DNA才能進一步化驗、確認身份。

根據飛安會提供的資料，這次出水的殘骸，主要是事故直升機的中段部分，殘骸長寬高分別約25呎、12呎、12呎。

飛安會表示，調查小組將儘速拆解殘骸內的飛航記錄器（俗稱黑盒子），送回飛安會實驗室解讀。

飛航安全調查委員會主任調查官張文環受訪時表示，目前打撈起來的機體在蘭嶼，相關人員進行檢查中，至於機內是否有人員，還要再查證，他表示，要清查機體內是否有危險物品，以確保拖行過程安全。他說等完成檢查就會將機體拖返高雄。

協助打撈的船隻是寶拉麗絲號，這艘船隻屬於銓日儀公司的船隻，與高雄科技大學有合作計畫，高科大說，學校協助船隻技術服務。

空勤總隊委託銓日儀海測公司進行打撈作業，銓日儀雇用大型平台作業船，先利用水下無人載具（ROV）將NA-706黑鷹直升機機體定位，用纜線將其捆綁，終於在12日下午2時成功將黑鷹直升機從水下近1000公尺深處撈上船。

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核稿編輯：楊之瑜