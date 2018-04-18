男女近乎完全隔離的沙烏地，卻在女子教育改革取得最多進展

文：凱倫・伊利特・豪斯（Karen Elliott House）

「就算在大學裡也沒有批判性的思考，」利雅德紹德國王大學一名政治學者表示。「學生只會死背硬記。他們要的只是文憑和公家的差事。他們既不關心國家，也不關心阿拉伯，不關心自由。」該校另一名社會學者也感嘆學生缺乏好奇心。「學生完全沒有好奇心。他們都不讀書，所以也就沒有討論問題所需要的背景知識，」他說。「我在海地大地震後問學生海地在哪。大部分都猜是在非洲。」

西方學生也會犯這種錯，但這些沙烏地教授想強調的是沙烏地學生長年以來接受的填鴨式教育和集體主義社會在智識上的惰性，因為這個社會從不重視好奇心和獨立思考。很多書被禁，圖書館常被關閉，多數圖書館也不准借書回家。

改革也遇上物質條件的限制。政府為了彌補數十年來的輕忽，光在2010年就要在全國新建1,200所學校，完成3,100所在建校工程。建校經費是沒問題，但弔詭的是，在幅員廣大的沙烏地阿拉伯，建校土地居然不夠。人口集中區大部分土地都被王公貴族和少數富裕家族把持，等著開發牟利。所以很多學校真的是沒有土地可建。你也許以為親王們會捐出土地，或者既然他們的土地當初是政府給的，政府也可以要一些回來。但這種事到目前為止都沒有發生。

據說，有一次阿布都拉國王到伊拉克邊界貧窮的海爾市去視察。海爾市的總督──也是國王的姪子──告訴國王說，已經沒有土地可以蓋公共設施了。國王看到有一大片空地，就問這塊地是誰的。答案是國防部的。意思是這塊地是當時的國防部長──也是國王的異母弟弟──沙爾丹王儲的。於是第二天依照事先安排，總督在阿布都拉和沙爾丹親王都在場時又提出沒有土地的問題。然後阿布都拉國王假意問道：「這些土地到底是誰的？」一時成為焦點的沙爾丹親王遂回答國王說這些土地都隨您處置。阿布都拉國王大方收下，而總督也拿到他需要的土地。然而，這種事只有當國王親自介入才會發生，而且非常少有，因為國王也要考慮到那些位高權重的異母兄弟及其兒子們，不能太超過。

如果一般性的教育改革有很多障礙，那麼女子教育改革理應更困難。但沙烏地的教育改革反而在這個領域有最多進展。2002年，麥加一所學校有14名女學生因為宗教警察不准她們從起火的學校逃出來而葬身火窟，因為她們沒有穿好「阿巴亞」和戴面紗。

事發後全國群情激憤，阿布都拉國王趁機把女子學校從宗教當局手中轉給原本只管男子學校的教育部來管理。女子學校在1960年代建立時，為了平息抗議允許女人上學的聲浪，遂把女子學校的管理權交給了由保守派教士控制的「女子教育總局」（General Presidency for Girl’s Education）。而現在新一波眾怒又讓阿布都拉得以扭轉當初的決定，這又是紹德家族隨風向擺蕩的另一實例。

改換管理單位雖然是個進步，但未必有實質改變。例如，在許多女子學校，尤其是在校舍是租來的學校，消防檢查員──全都是男性──在女學生還在學校的時候是不能入內檢查是否合乎安全標準的。此外，女學生就和中世紀的修女一樣被關在學校，進出之權掌控在高牆外的男性手中。每天早上女孩們從窄門進到學校後，門就鎖起來，等到下課後才開門讓司機或父母來接人。

有一次我在幾名女性教育官員的陪同下到一所學校參訪，參訪結束後敲門要離開卻無人回應。男管理員不在崗位上，打電話給他幾分鐘後才出現。如果有什麼緊急事故，學生就要被困在裡面苦等女校長或男管理員來開門。由於男管理員習慣在上課時間開小差，某些家長認為應該改由專業保全公司來管理，但到現在還沒打破傳統。

儘管有許多限制和隔離，某些方面還是小有進步。雖然教育部也是宗教風氣濃厚，但女子教育歸教育部管理確實要比直屬宗教當局來得好。任命諾拉・費茲來主管女子教育也是重要的一步，儘管她做事得小心翼翼。

Photo Credit:AP/達志影像

沙烏地王國也有一些頂尖的私立學校。位於達蘭市的阿里亞（Ahliyya）女校就是其中之一。這所學校在1977年由成功企業家哈里德・土爾基（Khalid al Turki）及其來自俄亥俄州的美國妻子莎莉所創立。阿里亞是一所12年制的私立女校，每年學費6,500美元，學生都是富裕人家。多數女學生的父母在沙烏地國家石油公司任職。

在我訪談過20名高年級學生之後，我認為她們是我參訪過十幾所中學和大學中最善於自我表達的女生。她們全都去過美國，80％去過歐洲，30％去過沙烏地之外的亞洲國家。她們都想事業和家庭兼顧。學校老師每年都要在職訓練五週，學習最新的教學法刺激學生學習，而不是死背硬記。

女學生們每年都要出國和其他國際學生合辦「模擬聯合國辯論」，許多公立學校學生連聽都沒聽過。「我們穿黑色長袍，並不表示我們無法思考，」一名年輕女生說。「世界日新月異，」她說。「五年前我父母說我不能去美國上大學。二年前說也許我可以和哥哥一起去。今年又說我可以一個人去了。」為什麼變了呢？「因為社會變得能接受女人做很多事了，」她說得一副理所當然。而在她所生活的一部分沙烏地社會裡，確實也沒錯。

另一個進步的象徵是，近年來有些法學院開放給女性就讀。雖然女性還不能上法庭當律師，但2006年沙爾丹親王大學法學院創立時，依然吸引了幾十名女生去就讀。瑪哈・福贊（MahaFozan）是首批法學生之一。她在2007年很有信心地預測，等到她畢業的時候，女人已經可以用律師身分站上法庭，而不是只為男性律師準備法律論據而已。「時候到了。社會需要女性律師。阿布都拉國王支持我們，事情會改變的，」她以年輕人的自信宣稱。

但她確實不是沒有樂觀的理由。2009年末，瑪哈的自信心隨著學習法律幾年下來日益增強，她堅信地說：「正如我的計畫，我將以法律為業。」而阿布都拉國王新任命的司法部長也表示，他正在考慮讓女性律師能代表女性當事人在全是男性法官的法院出庭。46歲的部長穆罕默德・阿布都・卡林・艾沙（Muhammad Abdul Kareen al Eisa）不但同意和我見面，更表示他支持女人當律師。

「女人現在已經可以在法庭上發言，也可以代表另一個女人。但女人還不能拿專業律師執照，」她說。「這個問題正在研究當中。我希望能快點讓女人拿專業律師執照。」在沙烏地阿拉伯，什麼事都不會太快，而像這種從根本上改變宗教當局控制司法系統的事當然更不會。但讓女人取得專業律師執照並在法庭執業確實是大勢所趨。

還有一些職業正在向受教育的女性開放，她們以前幾乎只能教書（教女學生）和學醫（主要幫女人看病）。現在已有一些女性從事商業、室內設計、電腦科技和行銷等，但她們在幾乎全為男性的職場中還只是點綴。如果限制西方職業女性的是「玻璃天花板」，大部分沙烏地女性面對的就是水泥牆。

沙烏地阿拉伯是個男女近乎完全隔離的社會，男女不會同在一個噴泉旁，也不會同在任何地方，所以女人的就業機會極度受限。例如，有一位大學畢業的年輕女生找到一間小室內設計公司的工作，這間公司先前只有兩名男員工和一名女員工，各有獨立的辦公室。這位女生的母親擔心如果她進入這家公司和另一名女生一起，她們一定會有碰到男同事的時候，這就有可能被無所不在的宗教警察目睹，而這些年輕人就可能被逮捕。「這會破壞我女兒的名聲，就算她沒做錯事，」母親苦惱地說。「我不要她為這份工作毀了一生。」

所有女性都有同樣的焦慮，不管學歷有多高。只有在一些特殊的職場，例如跨國公司的辦公室，男女才能在一起工作，但宗教警察還是會偶爾突襲檢查。唯一不受這些規範束縛的是沙烏地國家石油公司，這家公司自創建以來就是沙烏地一片死海中維持創新及國際化的孤島。阿布都拉國王科技大學現在也是另一座孤島。政府已經宣示這些島嶼要像外國大使館一樣不受宗教警察侵犯。

不管現在的教育有什麼問題，由於每年都有大批年輕人從學校畢業，政府一定要加快腳步才能維持穩定。到2022年，現有的550萬學生將增加20％達到620萬。目前，每年各有14萬的男女學生從高中畢業，雖然政府在2002到2006這四年間多設了16所大學，公立大學已達到24所，但還是不到一半學生能進大學。能容納五萬名女學生的諾拉公主大學（Prince Nora University）在2011年建校，是第25所公立大學。私立大學主要設在大城市，也從一所增至八所。

當然，光是數量並無法讓畢業生符合全球知識經濟的職業要求。「父母只是讓孩子拿學位，不是要讓他們成為獨立的個體，」歐哈里博士（Muhammad al Ohali）說。他是高等教育部的教育事務副部長，負責規劃未來20年的教育改革。「現在的知識過時很快，我們要想辦法刺激學生學習的欲望。」教育部長也是國王女婿的費瑟・賓・阿布都拉親王表示，「國王要說的是，石油不是我們最大的財富，教育才是。我們現在要開發人民。」

但說比做容易。巴黎政治研究所的沙烏地專家史蒂芬・拉克伊（Stephane Lacroix）總結了沙烏地阿拉伯的教育鬥爭：「教育體系都被穆斯林兄弟會掌控，要花20年才能改變。伊斯蘭主義者把教育當成基地，不可能妥協。」就和女性的社會地位一樣，在教育上的拉鋸戰也會持續下去，宗教依然有極大影響力。

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書籍介紹

本文摘錄自《中東心臟：沙烏地阿拉伯的人民、宗教，歷史與未來》，八旗文化出版

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作者：凱倫・伊利特・豪斯（Karen Elliott House）

譯者：梁文傑

★每年高達2000多億美元的石油收入，但有40％的民眾生活在貧窮線之下！

★紹德王朝7000名王族成員、35大家族，牢牢掌控所有政治大權。

★假保護之名，宗教法規剝奪了女性開車、運動、就業的基本權利。

★政府財政收入85-90％靠石油，私人企業毫無競爭力。

★號稱伊斯蘭聖地的守護者，但上千億的軍購案之後，仍仰賴美國的保護。



紹德王朝垂垂老矣，三代接班危機重重。

沙烏地阿拉伯將何去何從？

是否改革？誰能領導改革？

改革能帶來民主自由，還是會觸發更激烈的革命？

儘管表面平靜無波，但沙烏地阿拉伯的政治經濟早已潰爛，改革勢在必行。然而，統治沙國的紹德王朝第二代平均年齡已高達八十多歲。不僅老邁多病，更遠離民意。能否順利交班第三代成為改革是否可能的關鍵。然而，繼承危機卻更是一觸即發的未爆彈。2017年六月，年僅32歲的薩爾曼王子獲選為王儲，隨即展開雷厲風行的改革。他能否在擺平王室暗中角力的同時改造這個君主專制大國，成為牽動全球政治秩序的新聞焦點。

Photo Credit:八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航