想移居台灣的港青，想西進創業的台青，向左走還是向右走？

「你想去中國工作嗎？」台灣最火熱的話題莫過於惠台31項政策，中國釋放大量的利多職缺給台灣青年，甚至開啟百萬年薪的也不在少數，這消息一出讓許多處於低薪的中世代年輕人開始猶豫是否西進，畢竟薪水不漲，物價飛漲，房子買不起，存款沒起色，職場工作壓力越來越悶，面對未來實在憂心。

台灣無法一展抱負的海歸青年

「我想創業，看能不能下班做點什麼。」位在台北工作的小華， 幾年前跑去國外壯遊，回來之後踏入了行銷企劃， 起薪大約50K，看起來是光鮮亮麗的白領青年，薪水也不少，雖然與家人同住省去房租，但扣掉生活費跟交通開銷，也沒能存下多少，往往周末一頓朋友聚餐就去掉不少，衍生想要開創第二事業的想法。

想要在台灣成為一位成功的斜槓青年，並沒有那麼容易，雖然訪間各式各樣第二專長的課程琳瑯滿目，但要花下班後多餘的時間去學習培養，甚至要變成謀生的專業，實在有些難度。雖然本身也有一些第二專長，但要成為事業並不容易，礙於時間、法規跟資金也只能放在一邊，只是他很確定這份工作無法長久。

想要擁有自己的人生掌控權，是現在職場青年所渴望，不期待現在的工作能養活自己一輩子，卻希望有個安穩而成就的未來。

準備一家西進的台灣創業青年

「要不要一起去中國創業？」之前的主管小黃邀請我，小黃也是30出頭裸辭後創業，賣過木藝品，也開過實體店，好不容易自創品牌在文創市場殺出一條血路，只是台灣文創鬧得沸沸揚揚，以不像過去前景燦爛，身邊的幾個同期的創業夥伴也差不多回去工作，只剩下他還在堅持。

最近約我吃飯說他準備攜家帶眷去中國工作，因為之前的貴人也決定把市場中心轉移到內地，邀請他把台灣的事業帶到中國去發展，畢竟中國是整片藍海，若是想成就更好的未來，就必須捨棄現在。

「你不怕技術被中國複製嗎？」我提到了感到憂心的困惑，畢竟你帶過去的是在台灣建立多年的know-how，小黃則表示這也是可能發生的，但還是對於中國市場有信心，甚至說服家人一起加入他的圓夢計畫，當然也誠摯地邀請我是否有機會去看看。

我語帶保留，不是沒有心動，而是對於中國市場還是感到莫名的憂心，心想會不會身邊的人一個一個西進，現在不去卡位，之後連你的位置都沒了呢？

想要移民台灣的港青夫婦

「你們台灣移民容易嗎？想來台灣住呢！」日前香港朋友來台灣旅遊，我陪玩的最後一天問了我這個問題，讓我也的確傻眼，畢竟台灣目前也處於一種艱難的時刻，台灣青年都在討論是否外移，卻有港青想逃來台灣，這不是很諷刺嗎？

但想起旅遊的過程中，這群人最喜歡討論台灣的房價，宜蘭房子多少錢啊？桃園房子多少錢阿？拿起了房仲的宣傳單看二手屋，都覺得怎麼這麼便宜，畢竟香港生存不太容易，隨便一間小房子都要上千萬台幣起跳，即使薪資是台灣的三倍，許多港青仍然是無殼蝸牛，更別說與家人擠在幾坪大小的屋子，朋友笑說「我家屬於我的位置只有那張床。」

我反問「你們會想去中國內地工作嗎？或著在內地買房？」他們馬上搖頭，馬上回答沒可能，雖然香港物價跟房租貴得嚇人，並沒有任何誘因讓他們西進工作，畢竟香港工資比起內地還是更勝一籌，反倒表示希望來台灣定居，這裡的房價跟物價比起香港能活得更有生活品質。

甚至在車廂後面開始查詢港人如何來台取得居留權的規定，對他們來說香港這二十年的變化超出預期，尤其是人身跟言論被剝奪的恐懼越發巨大，加上香港每一天都有150位新移民，丸彈之地擠壓了上百萬的居民，相較台灣的環境，讓他們生活起來感到沒有過度壓迫感。

我卻反映了台灣目前低薪的現實，勸他們好好在香港賺錢，以後存夠錢再來台灣享受退休生活，畢竟港人在台灣找工作也不容易，能適應低薪，不見得能適應台灣職場人情文化，台灣的職場負能量並不比港人低。

向左走還是向右走？

港台三地的青年的願景，想想也很有趣，有人在煩惱怎麼在台灣有更好的收入，有人連忙著西進賺取人民幣，也有人想要來台灣生活定居，不管怎樣，這一代的年輕人都不免有遷徙的命運。

套句三毛的話「心若沒有棲息的地方，到哪裡都是在流浪。 」

現在來該是 「薪若沒有滿意的地方，到哪裡都是在流浪。 」

所謂的千禧世代會不會變成遷徙世代，就不得而知了。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九