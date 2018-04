蔡英文明天首度「登艦」，巧合的是中共宣布18日在台海實彈演習

總統蔡英文明(13)日將前往海軍蘇澳基地,這是蔡英文上任以來,首次登艦出海。而中國福建海事局今(12)日公告,18日上午8時至午夜12時,將在台灣海峽水域進行實彈射擊軍事演習。國防部發言人陳中吉則指出,國軍針對台灣周邊海空狀況充分監偵,民眾可以放心。

中國南海海事局10日晚間8時,曾發布公告「三亞南部海域軍事訓練臨時禁航區」,自11日0時至13日24時進行軍事訓練,禁止民間船隻駛入操演區域。航行警告目的是向船舶傳達有關海區和水域內發生的或將要發生的可能影響航行和作業安全的資訊。

但今日又通報提前結束演習,並撤銷禁航令。

中華人民共和國福建海事局網站4月12日以中英文發布題為「福建海事局中英文航警(20180011)軍事演習」的消息,全文如下:

閩航警0011 台灣海峽2018年4月18日0800時至2400時在24-52.9N/118-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、24-42.6N/118-55.9E、24- 42.6N/118-50E四點連線水域範圍內進行實彈射擊軍事演習,禁止駛入。

福建海事局

以下為英文內容:

FJ0011 TAIWAN STRAIT MILITARY EXERCISES IN AREA BOUNDED BY THE LINES JOINING 24-51.4N/118-50.0E、24-50.3N/118-51.3E、24-49.5N/118-50.4E、24-50.6N/118-49.2 E FROM 180000UTC TO 181600UTC APR. ENTERING PROHIBITED.

FUJIAN MSA CHINA.

新浪軍事和環球網報導,三亞海事局發布消息指出,「瓊航警0050,南海,軍事訓練結束,撤銷2018年瓊航警0048,希各船舶注意。」

也就是說,18日將在台灣海峽24-52.9N/11 8-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、24-42.6N/118-55.9E、24-42.6N/118-50E四點連線水域範圍內,進行實彈射擊軍事演習,禁止駛入。

國防部發言人陳中吉說,這項公告的禁航區位於福建石獅靶場沿海,研判為解放軍部隊年度例行性火砲射擊訓練,國軍對周邊區域情勢都能嚴密掌握與應處,請國民安心。

總統府發言人黃重諺12日晚間受訪表示,國防部已研判這項演習應為共軍年度例行火砲演習,「國軍對於情勢均能嚴密掌握與應處,請國人安心,勿自亂陣腳」。

兩岸領導人「登艦」時間重疊

博鰲亞洲論壇8日至11日在海南省東部的博鰲舉行,中國海南海事局先前也曾公告5日上8時至11時午夜12時在海南島東岸進行軍事訓練,禁止船舶駛入。如今,博鰲論壇已經在11日閉幕,外界推測,中國國家主席兼軍委主席習近平會藉出席博鰲論壇的機會,登艦檢閱在南海演訓的共軍軍艦,閱艦式可能在12或13日展開。

巧合的是,國防部11日就表示,總統蔡英文13日將前往海軍蘇澳基地,進行國軍要港防衛與快速應變能力測考的視導行程。這也是蔡英文上任以來,首次登艦出海。

國防部發言人陳中吉今日列席立法院外交國防委員會前受訪指出,中華民國是和平的維護者,維護區域穩定和中華民國的安全,總統是三軍統帥,藉視導方式了解國軍戰備演訓如何提升防衛,也讓國人安心,在安居樂業,享有和平與自由的同時,還有國軍在捍衛家園。

媒體詢問,同一時間共軍也有操演,是否有與共軍相互較勁、分庭抗禮的意味?陳中吉說,一年365天都是國軍捍衛家園、守護家人的日子,不會有指標性或其他因素,國軍捍衛國家安全全年無休、堅守崗位。

政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社記者訪問時表示,有軍隊就有演習很正常,但石獅靶場距金門不遠,又逢總統蔡英文明天將登艦視導,如果中國真的是例行性訓練大可提前宣布,不必今天宣布,「示威性質」較高。

新聞來源:

核稿編輯:楊之瑜