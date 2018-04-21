夏目漱石《我是貓》：人類比貓更加閒得發慌，才想出只用兩隻腳走路

文：夏目漱石（なつめそうせき）

這樣的大熱天，連貓也受不了。聽說英國有個叫什麼西德尼．史密斯的人曾經抱怨過，這天氣熱得讓人恨不得把身上的皮剝了、肉刨了，只剩骨頭納涼。我倒覺得，不必到剝皮刨肉的程度，只求能把我這身淺灰底帶花斑的毛裘卸下來洗一下，或是暫時寄放到當鋪裡也行。從人類眼中看來，也許以為我們貓族一年到頭都是同一副表情，不分春夏秋冬都是同一身穿著，過著最單純、最平靜、最儉樸的日子，其實即使是一隻貓，也能感受到夏暑冬寒。我偶爾也想洗個澡，麻煩的是這一身毛裘浸濕了要晾乾，可不是那麼容易的事，只好忍受一身的汗臭味活到現在，連一次都不曾跨進公共澡堂的大門。有時候我也想拿把團扇來搧一搧，問題是我沒辦法握住扇柄，只得作罷。一想到這些事，不禁覺得人類實在過得太奢侈了。可以生吃的食物，他們偏要拿去熬煮煎烤、浸在醋裡醃在味噌裡，就喜歡這樣費功夫才開心。人類穿戴的衣物也是一樣。對於身上沒有長滿毛髮的人類來說，要求他們像貓這樣一年四季穿著同一件衣裳，也許有點為難，但是他們為什麼非得把那些亂七八糟的玩意套在皮膚上過日子呢？就從他們必須勞煩羊的幫忙、蒙受蠶的照料，以及得到棉花田的恩惠來看，我幾乎可以斷定這種奢侈的作風正是人類無能的結果。衣食方面姑且不細究了，可是就連那些與生存毫無直接利害關係的事情，人類還是依樣畫葫蘆，這我就想不透了。

就拿頭髮來說吧，這東西長在頭頂上，不去管它最方便，對本人的好處也最大；可是人類偏要多此一舉，絞盡腦汁變出各種花樣來，並且得意得很。有一種髮型人類稱作是光頭，這種髮型在任何時候看起來都只是一塊泛青的頭皮。頂著光頭的人，天一熱就得在頭上撐起傘來，天一冷就得往腦袋紮上頭巾，既然要這樣大費周章，又何必頂著那顆青瓜皮出門？真是莫名其妙。人類還有另一種相反的舉動，就是會拿著一個狀似鋸子、喚作梳子的的無聊工具，開開心心地把頭髮從中間劃分成左右兩邊。不做中分的時候，就會用三比七的比例，以人為的方式把頭蓋骨上的毛髮區分成兩塊。有人還會將這條分線往後穿過髮旋，一路劃到後腦杓，簡直像一枚偽造的芭蕉葉。還有人會把頭頂剃平，左右兩側頭髮剪齊成為直線，活像把一個方框扣到一顆圓頭上似的，我只看過由花匠修剪過的杉木籬芭呈現這幅模樣。除此之外，我聽說還有所謂的五分頭、三分頭，甚至一分頭的髮型。照這麼下去，說不定以後會流行往腦袋裡面剃進去的負一分頭、負三分頭等等更新奇的髮型呢！總而言之，我真不懂人類在頭髮上這樣嘔心瀝血，究竟有什麼好處。

不說別的，單是身上明明長著四隻腳，卻只用兩隻腳走路，這就是一種浪費。用四隻腳走路輕鬆得很，然而人類總是只邁動其中兩隻腳，另外兩隻則像用來贈禮的鱈魚乾似的懸空擺盪，實在愚蠢。由此可見，人類比貓更加閒得發慌，才想出這些主意來尋樂子。奇怪的是，這些閒人卻又逢人便吹噓自己有多麼忙碌，而且從他們的氣色看來，也確實忙得臉色慘白。看著他們為瑣事操心的模樣，我確實擔憂人類該不會忙得累倒了吧。某些人看到我，常嚷嚷著：真羨慕像你這樣無憂無慮的呀！喜歡無憂無慮的話，儘管係聽尊便，沒人要求你必須這樣汲汲營營吧。自找麻煩結果窮於應付，然後才抱怨痛苦難受，這就和自己升起了熊熊烈火，卻又喊著好燙好燙一樣。假如貓族也走到了發明出二十種髮型的那一天，我們就不可能這樣逍遙自在了。人類如果想要活得逍遙自在，就得像我這樣，即使在夏季也天天都穿同一件毛裘當做修行。……話說回來，我的確有點熱。毛裘實在太熱啦！

熱成這樣，連我最擅長的午覺也睡不成了。我好長一段時間沒有觀察人類了，不知道有什麼新鮮事。今天打算再去欣賞欣賞人類異想天開的丟臉模樣，不巧我的主人也和貓一樣貪睡。他睡午覺的時間不比我少，尤其自從放暑假以後，他簡直沒做過半樁像樣的事，所以根本沒有觀察的價值。如果這時候迷亭先生能出現，主人那受到胃病影響的敏感皮膚就會呈現輕微的過敏反應，暫時離貓遠遠的，不過我還是期盼迷亭先生能來作客。就在這時，不知道什麼人在淋浴間裡嘩啦啦地澆水，而且傳過來的不單是澆水的聲音，還不時夾雜幾句家裡的每個角落都能聽得一清二楚的讚嘆聲：「欸，很好！」、「真舒服啊！」、「再來一瓢！」來到主人家竟敢這樣不客氣地大聲叫嚷的人沒有第二個，鐵定是迷亭先生。他總算來了，這下子就能打發掉今日的下半天了。只見迷亭先生一邊抹汗，一邊將手臂穿回衣袖裡，老樣子大搖大擺地走進客廳。「嫂夫人，苦沙彌兄在忙什麼？」他大嗓門喊著，隨手把帽子往榻席一扔。太太在隔壁餐室裡，伏在針線盒旁睡得正香，驟然傳來了幾乎震破耳膜的嘰哩瓜啦的叫嚷，頓時把她嚇醒，她只得勉強睜開惺忪的睡眼來到客廳接待。這時，穿著上等麻料夏衫的迷亭先生已端坐廳中，手裡的扇子搖個不停。

「哎呀，您來了！」太太有些難為情地接著說，「我竟然沒發現您來了呢！」太太鼻頭上布滿汗珠，忙著欠身打招呼。「別客氣，我剛到。方才讓女傭到淋浴間幫我澆些冷水，總算活過來了……。天氣實在太熱了。」「這兩三天真是太熱了，就是坐著不動也直冒汗呢！……所幸您氣色還是一樣好。」太太依然沒來得及擦去鼻尖上的汗珠。「謝謝嫂夫人關心。雖然熱了些，但還不至於熱壞了身子。不過，這種悶熱的程度實在罕見，總覺得提不起勁來。」「我向來不睡午覺，可是這麼熱的天，也就忍不住——」「——忍不住打起盹來了吧？很好啊。白天能睡，晚上也能睡，再好不過了。」迷亭先生還是一樣隨口扯話題，但說完了又覺得闡釋得不夠充分，於是接著補充：「像我這種人的體質就不太有睡意。我每次來這裡總看到苦沙彌兄在睡覺，羡慕極了。當然啦，天氣這麼熱，有胃病的人特別難受。遇上像今日這樣的悶熱，就算是個身強體壯的人，肩膀上光是扛著一顆腦袋都會覺得重呢。話又說回來，既然腦袋已經長在那兒了，總不能把它摘下來吧。」迷亭先生罕見地不曉得該如何妥善處理這顆項上人頭了。「更不用說像嫂夫人這樣，頭上還頂著東西，難怪坐不住了。光是那頭髮髻的重量，就讓人想躺下來休息呢！」聽他這麼一說，太太心想原來是髮髻亂了，這才被迷亭先生發現她剛才在睡午覺，於是一面攏著髮絲一面埋怨迷亭先生：「呵呵呵，聽聽您這張嘴有多刻薄！」

迷亭先生並不在意太太的數落，繼續信口開合。「嫂夫人，請聽我說，我昨天在屋頂上嘗試煎雞蛋喔！」「怎麼煎呢？」「我看屋瓦給曬得發燙，覺得白白浪費太可惜，於是抹了牛油，打了顆雞蛋。」「您真的打了蛋！」「可惜陽光沒我想像中那麼燙，等了好久也煎不成半熟，只好下屋頂看報，這時來了客人，就把煎雞蛋的事給忘了，到了今天早晨才忽然想起來，心想應該煎得差不多了，趕緊爬上去一看……」「結果怎麼樣？」「別說是半熟，蛋液全都流光了。」「唉呀，可惜！」太太皺起眉頭感嘆。

「不過，三伏天那麼涼爽，現在才開始熱起來，還真是怪事。」「可不是嘛。前陣子單穿一件沒襯裡的和服還覺得冷，前天起卻又突然變熱了呢。」「本該是螃蟹橫行的時節了，今年的氣候簡直像是開倒車。說不定這表示老天爺警告我們切勿倒行逆施哩！」「這句話是什麼意思呀？」「沒什麼特別的意思。不過，氣候這麼反常，還真像海克力士的牛呢！」迷亭先生愈說愈起勁，也愈說愈離奇了，太太果然不解其意。不過，太太已在剛才那句「倒行逆施」吃了悶虧，這回只說了聲「是哦……」作為搭腔，不敢多問。太太沒有反問，迷亭先生也就失去了炫耀的樂趣。「嫂夫人，您知道海克力士的牛嗎？」「我可不知道那是什麼牛。」「既然不知道，那我就講給您聽一聽吧。」太太也不好意思開口推辭，只好回說：「勞駕了。」

「從前有個叫海克力士的人牽了一頭牛來。」「那個叫海克力士的，家裡養牛嗎？」「他家不養牛。家裡既不是養牛戶，也不開伊呂波牛肉鋪。那麼久以前，希臘連一家牛肉鋪都沒有呢！」「哦，原來是希臘的故事？您早說嘛。」太太只聽過希臘這個國名。「我不是告訴您要講海克力士的故事了嗎？」「提到海克力士，就該知道是希臘的故事嗎？」「對，海克力士可是希臘的英雄！」「難怪我沒聽過。那麼，他怎麼了？」「他就和嫂夫人一樣睏得要命，結果呼呼大睡……」「哎，您真貧嘴！」「他睡著的時候，伏爾甘的兒子來了。」「伏爾甘是誰？」「伏爾甘是個鐵匠呀！這個鐵匠的兒子偷走了那頭牛，他扯著牛尾巴使勁地往後拖，結果海克力士一覺睡醒發現牛不見了，邊走邊喊：『我的牛啊！我的牛啊！』卻怎麼也找不到。海克力士沿著蹄印找牛當然找不到嘍，因為鐵匠的兒子不是牽著牛往前走，而是拉著牛倒退走。這個鐵匠的兒子真是太聰明了！」看來，迷亭先生已經忘記天氣的話題了。他接著問：「苦沙彌兄近來如何？還是一樣天天睡午覺嗎？午覺在漢詩裡倒是頗具雅興，不過像苦沙彌兄這樣一天不漏地睡，可就有些俗氣了。他這樣無所事事，像是每天慢慢步向死亡似的。嫂夫人，勞您叫醒他吧。」在迷亭先生的催促下，太太也想法一致地表示：「就是說嘛，真不知道該拿他怎麼辦才好。不說別的，才剛用完餐他就睡下了，很傷身呢。」

太太剛要起身，迷亭先生又面不改色地主動說起沒人問他的事：「嫂夫人，提到用餐，我還沒吃飯呢！」「哎呀，正是午飯時間，我竟忘了問您……。家裡沒什麼好招待的，您將就吃些茶泡飯吧！」「不了，若是茶泡飯，那就不用了。」「可是，家裡沒有合您口味的東西哪……」太太的話中透著幾分挖苦之意。迷亭先生聽懂了太太的言下之意，便說：「不用了，茶泡飯也好，開水泡飯也好，不勞嫂夫人張羅了。我剛才來的路上順道在飯館叫了餐，等會兒就在這裡享用。」一般人絕說不出這種話來。太太只「唷！」了一聲，這是一聲包含了訝異的唷、不高興的唷，以及免去備餐的麻煩而感謝老天的唷。

書籍介紹

本文摘錄自《我是貓【獨家收錄1905年初版貓版畫・漱石山房紀念館特輯】：夏目漱石最受歡迎成名作》，野人出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：夏目漱石（なつめそうせき）

譯者：吳季倫

貓眼看世界・夏目漱石的文壇初試啼聲處女作

《我是貓》在1905年一出版就席捲全日本，成為日本眾多「貓文學」中最受歡迎的作品！夏目漱石在書中秉持獨到的批判精神，從貓的視角觀察人類的滑稽言行，透過貓口鞭辟入裡地評論人類，揭露明治時代知識分子之庸俗、資本家之卑鄙，與眾生之荒唐。這部小說也是夏目漱石的文壇初試啼聲處女作，是漱石老師所有作品中，視角最新奇的不朽傑作，啟迪了芥川龍之介、魯迅……等無數後世的文學大家！

文豪筆下的貓，善於思考、批判精準，能一針見血地指出書中角色和日本社會的醜陋之處：

「我雖是區區一介貓輩，卻比主人更加洞悉人性。主人家經常有一些怪人前來拜訪，他們簡直就是我研究世間牛鬼蛇神的最佳教材。要是有人覺得我不過是隻無名小貓，想必講不出什麼關於人類的精闢洞見，於是跳過這一大段不看，日後一定後悔莫及哩！

「主人是位中學教師，放學一回家就鑽進書房，全世界都以為他在認真做學問，事實上根本不是那樣……我躡步進書房看，他睡得口水都滴到書上了咧！教師這種工作，乍看清雅高尚，實際上多得是整日呼呼大睡腦袋空空之人呢。

「金田先生是鼎鼎有名的企業家，他的人生座右銘是「人為財死」，主張想賺錢就得做到三絕：絕情、絕義、絕廉恥。我看他早晚將死在貪得無厭之中。（但至少比我那不知變通的主人神氣多了！）

「迷亭先生自稱美學家，有幾分口舌才華，愛開一些低級傷人的玩笑。他為了打發時間，老是來主人家做嘴巴運動（就是聊天啦）。這種以逗弄他人為樂的人，本喵還是見一個閃一個為妙！

「據說銀行家天天幫忙別人保管錢，管久了就當成是自己的錢了。同樣，官員只是人民的公僕、人民的代理人，代理久了他們竟然變得唯我獨尊，跋扈地認為人民對政事毫無置喙的餘地。這些人的劣根性從小時候就開始萌芽了，絕不可能靠教育導正過來，我勸各位還是及早死了這條心吧！」

日本「貓文學」始祖・貓迷必讀

《我是貓》也是日本最經典的「貓文學小說」！夏目漱石除了批判人類，更在書中逗趣地呈現「貓族百態」，絕對能逗得讀者開懷大笑！此外，貓傲嬌地吐槽人類的言論，也是一大看點，相當幽默！「若問人類什麼時候最難看，我覺得再沒有比張嘴睡覺更不體面的了，我們貓族這輩子絕不會做出如此丟臉的舉動。」整部小說趣味十足，滑稽之中又隱藏了對人類和社會弊病的銳利批判，是一本淺讀能讀得輕快幽默，深讀亦能一窺漱石老師深刻思想的精采作品！

此版本特色

１. 獨家收錄【漱石山房紀念館特輯】

特輯將介紹2017年9月新開幕的「漱石山房紀念館」，展示Top 5必看館藏！包括漱石老師親筆手稿、名片、漱石夫人的和服、生前的書房、書畫創作……等，帶領讀者全方位了解「日本國民大作家」的文學與人生！

２. 內文特別安排【黑貓躲貓貓遊戲】

編輯部在四百餘頁的內文中，隱藏了許多隻黑貓，黑貓可能從頁面空白處露出一條尾巴，或從文字中探出可愛的頭，讀者可以一邊讀書、一邊尋找黑貓足跡，增添閱讀的趣味！

３. 首度公開【1905年《我是貓》日文初版貓版畫】

特輯將首度公開《我是貓》日文初版「貓版畫」，以及《我是貓》日文初版「封面設計」。另外，編輯部也收錄了漱石老師與編輯、裝幀師傅之間的出版軼聞，並解答漱石究竟是狗控還是貓奴！

Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰