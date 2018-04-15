我的模里西斯朋友依然深愛九年不見、手都沒牽過的巴基斯坦男友

模里西斯（Mauritius），一個位於印度洋上的小島，距離非洲本土有兩千公里遠，即使距離位於非洲東南方的最大島馬達加斯加，也還有900公里，國土總面積2,040平方公里，總人口120萬人左右，不僅土地比新北市總面積2,052平方公里還小，人口甚至不到新北市的三分之一。

過去，我只隱約知道那是個度假勝地，因此我也打從心裡明瞭，那是一個與我八竿子打不在一起的地理名詞，是這輩子裡，連憧憬這樣的念想都不會浮現的地方。畢竟，在我的婚姻生活字典裡，並沒有度假兩個字。所以即使已經和娜瑟琳認識一年半，而且在2016年那個美好的五月暮春裡，我們一起去看倫敦穆斯林婦女服裝秀，一起開車夜奔倫敦塔橋，一起坐人力車逛牛津街，一起在皮迪卡利廣場喝下午茶......一起享受過那麼多生活的美好，但我依舊不曾想過要在地圖上來找找模里西斯這個國家。

2017年再訪倫敦時，娜瑟琳很快約了我要見面，分開一年多來，她已經從臉書知道了更多我在台灣的生活。

娜瑟琳的時間計算很精準，我也把出門準備時間拿捏得還不錯，因此，一抵達我們相約的公車站，還望著眼前的陌生小鎮尋找方向時，便接到娜瑟琳的來電，我一邊告訴她自己剛下公車，一邊往人潮洶湧的方向走去。結果，耳邊還貼著手機，正要過馬路，赫然看到娜瑟琳就站在前方安全島的紅綠燈下，也正準備走到公車亭這邊來；就是這麼細心、體貼的娜瑟琳，一如我們初識，雖然她和我約的是小鎮地標麥當勞，可她卻打算到公車站牌下等我呢！

我們就這麼放下彼此手機，在安全島上的紅綠燈下緊緊相擁，「真不敢相信是妳！我遠遠看著下車人群中那個唯一的東方面孔，覺得應該是妳，但妳看起來好摩登！我不敢確認是妳，沒想到真是妳！我真的好開心！妳看起來是如此的不一樣。」

在娜瑟琳一連串驚呼下，我這才打量起自己；是的，相較於前一年夏天見面時，我每次出現都自以為很吉普賽風地像是街頭浪人、以及一身的厭世氣息。這次，及膝的黑色西裝外套下，罩得是只蓋到屁股的藍黑色素面衫，Ａ字版型的窄褲管收在一雙墨藍色的滾毛邊絨布造型短靴裡，不僅鞋腰的飾帶上灑著閃亮亮的銀色金屬片，鞋扣甚至是非常科技感的鎏金色，相較於早已被定型的「印度古著」扮相，不僅俐落，而且時尚。加上新配的無框眼鏡，遇光就會自動變色，看起來像是架著墨鏡似的，與之前相顯老氣的粗框眼鏡對比，的確讓人一時難以與過去的形象聯想在一起。

反倒是娜瑟琳，她比我印象中瘦弱、憔悴不少，雖然體貼依舊，卻不見之前的活潑與朝氣；待坐到餐桌前，她才開始緩緩說起最近正經歷著的不如意：「我被解雇了。」

剛聽到消息時，我無法理解像娜瑟琳這般聰明伶俐、細心體貼的女孩，怎會被解雇？細問下去才知道，「因為我照顧的小孩已經長大了，不再需要褓姆了，我在他們家工作七年，兩個小孩都和我很好。他們的爸媽自己都說，『每次他們不乖時，就只想著要見妳，因為妳是真心對他們好，他們都好喜歡妳啊......』現在最困擾我的是，因為我已經不幫他們工作了，所以，我必須搬出他們提供的住所，我已經開始打包、找房子了，現在家裡好亂，心情好複雜，在這一個星期裡，我的生活有了很大的起伏，我真的好沮喪，這也是為什麼妳上星期約我看電影，我沒答應......」

娜瑟琳拿出手機照片，給我看她的澳洲雇主那兩個漂亮的金髮孩子，「我真的好捨不得，我好喜歡他們，我照顧他們七年了，他們就像我自己的孩子一樣......」

「噢！我的天！真是抱歉，我不知道妳發生了這麼大的事情！」

除了必須離開已經提供她七年安逸的住所外，娜瑟琳還得趕緊再找新的工作，否則很快就要面臨簽證到期、必須離境的問題。

在我細問下，娜瑟琳這才開始說起她的故事。

娜瑟琳畢業於模里西斯首都路易港（Port Louis）附近的一所大學（Aleemiah College），由於模里西斯曾經被荷蘭、法國、英國統治過，以英文和法語為官方語言；本土的克里奧爾人雖然只佔27％的人口，但模里西斯有84％的人，都是以克里奧爾語（Creole）這個當地方言為主要白話溝通語言，加上娜瑟琳父母都是印裔模里西斯人，因此娜瑟琳會講流利的英文、法文、克里奧爾語、乃至於烏爾都語、印地語；由於伊斯蘭信仰的關係，她甚至可以說些簡單的阿拉伯語。

像這樣一個成長於多元族群的社會、會多國語言的女孩，聽在我這個土生土長於台灣、從小接受單一文化教育長大、只會華語、閩南語和簡單英文的人耳裡，真是覺得太了不起了；光是語言條件，娜瑟琳在就業市場上，肯定是有很大優勢的。

然而，也許在模里西斯這個多元族群的國家裡，相同背景的人太多了，因此，娜瑟琳並沒有在特別高端的行業裡找到特別好的工作。大學畢業後，她在圖書館工作過，當過HUGO BOSS的服飾銷售員，後來又到水果批發市場工作，都是不需要什麼特別專業的服務性工作，也因此，2006年，在娜瑟琳母親的鼓勵下，她隻身來到殖民母國倫敦，尋求更好的發展機會。

說是隻身，也不全然，因為自娜瑟琳父母離異後，除了娜瑟琳跟著母親留在模里西斯外，其他兄姊都早就跟著父親來到倫敦了。可惜，由於父母關係不佳，彼此少有往來，娜瑟琳與兄姊難以建立深厚感情，當娜瑟琳孤伶伶提著行李廂走出機場海關時，竟然沒有兄姊前來接機；幾方聯絡，在母親三催四請、苦苦哀求下，娜瑟琳在倫敦希斯洛機場足足等了七個鐘頭，哥哥才不情不願地出現，將接她回家短暫安頓。

多麼不可思議的情節、多麼令人絕望的親情！

來到倫敦後，在穆斯林社群友人牽線下，娜瑟琳找到了第一份工作：褓姆，這也成為她在倫敦11年的歲月裡，唯一的工作，輾轉換過六個雇主、也累積足夠經驗後，在即將離開的這個澳洲家庭，一待就是七年，直到孩子們都已經長大，再不需要她為止。

「我講這些，並不希望得到任何人的同情，只是單純和妳分享，在我樂觀、開朗的背後，其實隱藏了許多不為人知的苦，但我們其實很多人都是這樣，不是嗎？」

的確，倫敦的外來移民實在太多了，除非學有專攻，能找到有規模的公司正式上班，或是像娜瑟琳這樣聰明伶俐、穩定性高、受雇主信任的，否則有許多都只能領臨時工作、收入不定，即使好不容易攢來的錢，又有一大部分都必須繳給律師幫忙處理簽證問題，就希望可以在捱到一定年資後，拿到真正的移民簽證。

但律師有好有壞，積極熱情的，也許會主動告知客戶如何爭取長期居留，冷漠嗜血的，管你在倫敦前景如何，反正就是拿一分錢、辦一份事，於是，像娜瑟琳這樣不懂得要去了解英國移民法律的老實人，即使已經在倫敦生活11年，卻至今只能算是移工身分，連護照都得交由雇主保管！聰明人總有糊塗處，娜瑟琳就這樣蹉跎掉早已可以申請永久居留的權益。

「這麼多年來，唯一真正讓我有依靠的人，妳知道是誰嗎？伊凡。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

「伊凡是誰？」我當然好奇。

伊凡是娜瑟琳的男朋友，巴基斯坦人，工作關係一直住在科威特；九年前，因為公司外派出差的關係，曾經短暫停留倫敦七天；就在那七天裡的其中一天，在娜瑟琳只要心情不好便會去散步閒逛的萊斯特廣場，他們在一棵樹下隔鄰而坐，因而攀談起來，從此開始交往。

前一年見面時，雖我已經知道有娜瑟琳這樣一個男朋友，但只以為是倫敦都會式愛情的短暫邂逅，並不當他們是一回事。

「你們多久見一次面？」

「我們已經九年沒見面了。」

「九年？妳的意思是，在他離開倫敦後，你們再也沒有見過面？」

「沒有。」

「那你們是怎麼維繫這段感情的？」

「通訊軟體啊，我們每天都有視訊聊天，不管彼此在哪裡、做什麼，都會隨時告訴彼此。」

娜瑟琳說得稀鬆平常，我卻瞠目結舌，當下反應，覺得這不過是一場兒戲。

「妳知道巴基斯坦人經常欺騙女孩子的感情吧？妳知道他們在這方面全世界的名聲都不好吧？」

「我知道，但是我調查過他的所有事情，追蹤他所有的紀錄，他對我是非常坦白的。很多巴基斯坦人跟女孩子在一起，只是要利用她們、要騙她們的錢，但伊凡不是。有時候，我會試探他，需不需要寄錢給他家人補貼家用，他都罵我，這是什麼想法，他怎麼可能會用我的錢；就像現在，他知道我即將失去工作了，他要我別擔心，他說要寄錢給我，要我不必為錢的事情感到壓力。」

娜瑟琳甚至舉了她自己的另外一個模里西斯女友當例子，同樣是和巴基斯坦男人交往，那位女友可就真是被騙慘了，直到對方都已經把新婚妻子接到倫敦來了，都還被瞞在鼓裡。那個巴基斯坦人，到底是為錢？還是真感情？沒有人知道，在我所熟知的印巴世界裡，印度人也好、巴基斯坦人也好，他們都有自己一套不能違背父母指配婚姻的藉口，用來塘塞愛得死去活來的女友。

顯然，娜瑟琳對印巴人的感情觀以及實際上看過的感情淒劇，並不比我少，然而，我還是直指眼前的事實，提醒娜瑟琳：「妳已經37歲了，真的不小了，伊凡小妳兩歲，就算在巴基斯坦，35歲還沒結婚也是不多見的。妳和她這樣耗九年，到底在耗什麼？」

「伊凡的家裡比較不一樣，他的姊姊已經38歲了，為了照顧生病的母親，所以也沒有結婚。」

娜瑟琳對伊凡與她之間的忠貞愛情，堅信不移。

「九年耶！難道妳不覺得這段感情太過縹緲了嗎？難道妳不曾因為思念而感到悵然嗎？」

「當然會啊，每次看到有情侶就在眼前曬恩愛，或是看到老夫老妻手牽著手散步時，都讓我很難過，非常非常希望他也就在身邊，妳知道嗎？我們到現在連彼此的手都沒有碰過。」

「噢！我的天，妳是說真的還假的？我以為你們至少是接吻過的！」

「沒有，我們真的連手都沒有碰過，就是坐在一起聊天，這樣而已。」娜瑟琳純情地回答。

雖然，我知道伊凡和娜瑟琳如此的純愛是完全符合彼此的嚴格教義、甚至是擁護伊斯蘭規範的，但我依舊不敢相信，在燈紅酒綠的倫敦，竟有這樣的愛情。

「妳不曾想過要去看他嗎？或者，難道他也不曾想過要來看妳？」

「有簽證的問題。」

多麼殘酷的事實啊！

巴基斯坦護照，的確不容易申請到倫敦簽證，而娜瑟琳的護照，更是雇主在保管，不是她想走就走。

知道我去過科威特後，娜瑟琳露出難得的天真，十分嚮往地問著：「那個地方怎麼樣？容易生存嗎？我如果去那裡找得到工作嗎？伊凡是有說過，我們結婚後，可以住在科威特。」

「那麼，聽我的話，結束這份工作後，妳暫時什麼都別管，只要專心做一件事就好：馬上結婚！或妳去科威特，或你們一起去一趟巴基斯坦，總之，你們的年紀真的都不小了，就伊斯蘭鼓勵早婚的教義來講，你們這樣拖下去，一點也不符合伊斯蘭精神！」我試圖改用宗教角度解釋這段感情。

「有，他已經計畫明年2月要去模里西斯了，他會到我家裡去見我的母親，我們應該會在那時候結婚！」

噢！那至少還要三個月哪！對於和外子只認識三個月就閃婚的我而言，三個月很漫長、變數很大，我不免心急；然而，對於已經九年沒見面的娜瑟琳和伊凡而言，卻是終於盼到的、近在眼前的幸福！

「好！我等著明年2月聽到妳的好消息。」

11月底的倫敦，太陽下午四點半就下山了，我向來不喜歡在黑夜裡自己回家的感覺，加上聽了一個下午的故事，我需要時間來沉澱娜瑟琳這11年的倫敦生活。因此，在天黑之前，我便毫不留戀地向娜瑟琳告別了，我們只是相約，或許，隔年（2018）的2月，在模里西斯，在那個舉世聞名的渡假勝地，或許，我們可以約在娜瑟琳的婚禮上相見。

後記：輾轉2018年的2月已過，伊凡沒有去模里西斯，娜瑟琳當然也還沒有結婚，這對在倫敦相識的穆斯林愛侶，他們到底會走到什麼樣的結局呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航