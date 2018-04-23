2018/04/23, 商業

皮克斯的創業歷程（三）：拯救迪士尼，也保住皮克斯的男人

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我們想讓你知道的是

皮克斯的成功我認為歸結於兩個條件：人才的出現以及卓越的企業文化。John Lasseter對於皮克斯的重要性就無須多提了，Bob Iger的上任也讓迪士尼的未來一片光明，而Steve Jobs本身鬼才的頭腦當然也在關鍵時刻做出許多成功的決策。

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文：鄭聿民

近期

上一篇的最後我們提到，在Steve Jobs跟Michael Eisner的炮火中，出現一位拯救兩家公司的男人，他就是迪士尼現任CEO「Bob Iger」。所以今天我們就來說說他如何挽救局面，以及皮克斯擁有無限創意的企業文化。

成功的「政變」

人事上的合作相當重要，而Steve Jobs跟Michael Eisner彼此的成見，也讓雙方的合作並不愉快，但礙於合作協議，Steve Jobs無法放棄與迪士尼的合作，但在2004年迪士尼內部發動一次「政變」，革去Michael Eisner董事會主席的職位，隔年3月他自行辭去在位20年的CEO一職，並由擔任營運長的Bob Iger接任。

相較於Michael Eisner，Bob Iger不那麼勢利，也較為真誠，對於創意的想法也與Michael Eisner大相逕庭，他上任的第一件事便是打電話給Steve Jobs，希望修復雙方的關係，Bob Iger說：

「我老婆告訴我，CEO的平均任期只有三年半，如果我沒辦法復興迪士尼，任期會更短。迪士尼想要復興只能靠你了，所以，我有問題，你有解決方案，我們就來合作吧！」

對於要談合作的CEO來說，這本應該是個相當差勁的作法，將自己的弱點擺在對手面前無疑是任人擺佈，但正是這種態度贏得了Steve Jobs的好感，雙方的合作關係也迅速升溫，2006年1月，迪士尼以74億美元的高價收購了皮克斯，而且Bob Iger還簽署另一份協議：迪士尼保證不改變皮克斯的企業文化。其中就包括第一篇提到的John Lasseter訂立的75條準則，而迪士尼也不負眾望，接連推出如《料理鼠王》、《冰雪奇緣》、《腦筋急轉彎》、《動物方城市》等膾炙人口的動畫鉅作。

不一樣的「企業文化」

前面兩篇都有提到皮克斯成功的關鍵當中，企業文化佔很重要的環節，「打造一個鼓勵創意和創新的企業文化，並在日常生活中實踐這種文化」，這句話應該常常聽到，但要做到並不容易，而皮克斯靠著三個原則成功的實踐了這句話：

一、消滅溝通層級，讓員工暢所欲言

皮克斯有一間大會議室，裡面有一張可以讓30個人面對面坐成兩排的長桌，供他們討論，一般電影都是導演和製片人最重要，因此大家也形成導演和製片人坐中間，其他人依次做兩邊的習慣，時間一長，秘書甚至印出座位牌來引導大家。這張桌子用了十幾年，十幾年間皮克斯也不斷強調：職位高低不重要，重要的是大家能暢通無阻的交流，但在十幾年後他們才發現，這張桌子就是對他們企業文化最大的諷刺，很顯然，坐中間的人意見重要，做兩邊的人無關緊要。他們認知到這件事後毫不猶豫地將這張桌子給扔掉，並禁止公司使用座位牌，讓他們能夠真正實踐「暢所欲言」的交流。

二、好創意是不斷堆疊出來的

皮克斯內部把任何電影的初樣都叫做「很醜的嬰兒（ugly baby）」，有兩層意思：一是，大多數孩子剛出生都不好看，所以不用在意，電影也一樣；二是，孩子的「家長」要付出耐心和時間去培養，孩子最終才會成為傑出的人。皮克斯有許多我們看到的電影情節，其實和剛開始的樣本完全不一樣，比如《怪獸電力公司》的主角是一個7歲的小女孩，但事實上一開始的設計主角是一個30歲的男會計，《天外奇蹟》本來講述的是兩兄弟爭奪王位的故事，而非老爺爺和小胖子的冒險諸如此類，而這些創意之所以能夠在最後變成完美的電影，也就歸功於上面所說的：暢所欲言的交流，不斷衝擊與突破，成就更好的故事。

三、鼓勵冒險

好的創意往往都是在原有非常成功的想法上，再往前突破一點、在更先鋒一點，但一個創意要讓人喜歡，不能太守舊，也不能太前衛，要掌控一個好的平衡，這就是皮克斯成功的關鍵所在。而皮克斯所有故事的核心都是關於一個人在冒險中成長的過程，這其實和其他電影沒什麼不同，但皮克斯卻總有與眾不同的地方，比如《料理鼠王》，一個在廚房中發生的故事，但主角竟然是一隻老鼠，《腦筋急轉彎》可能是主流長片中，唯一一部沒有反派的電影，諸如此類的想法，或許在一開始聽起來都是天馬行空的，但當公司維護了一種允許冒險的文化時，這樣的好創意便能存活下來。

總結

皮克斯的成功我認為歸結於兩個條件：人才的出現以及卓越的企業文化。John Lasseter對於皮克斯的重要性就無須多提了，Bob Iger的上任也讓迪士尼的未來一片光明，而Steve Jobs本身鬼才的頭腦當然也在關鍵時刻做出許多成功的決策。皮克斯本身的企業文化則讓他們不被時代所淘汰，也激迸出許許多多令人眼睛為之一亮的作品。對於他們的未來，我想除了持續的電影創作之外，以現有環境來說，AR/VR或許會成為短期內相當重要的環節，迪士尼已經與Samsung合作推出AR動態貼圖，而隨著VR的發展，我相信未來迪士尼肯定也會全力發展，畢竟創意產業除了不被時代淘汰之外，也要跟得上才行。

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好了，皮克斯的故事說得差不多了，最後就讓我們來看看近期皮克斯的SWOT和策略分析吧！

  • SWOT
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  • SWOT策略分析──Pixar的決策
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  • 個人評論

我個人認為皮克斯在近期的決策上都算較為成功，其中最成功的當然屬迪士尼的天價收購，而關於他們的企業文化，在上面有提到那張會議室的長桌，我認為很多公司一定都了解要讓上司下屬彼此交流，但皮克斯成功的地方在於「實踐」，就連會議室的桌子這種小事也要實踐他們的企業文化，而他們員工之間對於創意的衝擊也相當重要，彼此都能接受對方的挑戰，並敢於修正，認為不夠完美的地方也不是一昧的批評，而是提出有建設性的解決方案，我個人覺得這才是皮克斯的價值所在，若能持續這種企業文化，我相信未來的發展是相當值得期待的。

參考資料

本文經Pocket Money口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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