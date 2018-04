【藝遊時光】季節交替，預見雨生百穀的豐收前兆

編按:在天氣陰晴不定之際,不觀展看影要幹嘛?請記住以下台詞,春季調情能派上用場(笑):

「閉上你的眼睛。」

「為什麼?」

「它太亮了!」

——張永祥導演,林青霞、 秦祥林、 秦漢主演,《我是一片雲》(1977)

藝遊靠北邊

名稱|【在頂樓】傻子與白癡 x 藍色窗簾 不插電演出

時間|2018/04/22(日)19:00

地點|Legacy mini @ amba(台北市武昌街二段77號5樓)

備註|此活動需入場費

真的在頂樓,在舒服的夜晚,好好享受坐在沙發上聽傻子與白痴和藍色窗簾帶來的聽覺饗宴。

《傻子與白癡》 :我們心裡都住著兩種人。白痴,隨眾人的憤怒而咒罵、因大家的笑聲歡喜,將自己淹沒在人潮裡;傻子,不尋認同、不求原諒,傻氣笑著,碰撞成規和法則。傻子與白痴的辯證就是我們的音樂。敘事性的結構,電氣的音牆,飄著菸味的嗓音。「傻子與白痴」希望能映照一縷微光,給遊蕩在角落邊緣的靈魂:我懂,朋友。

《藍色窗簾》:「來自台北的七人樂隊,團名意指故事情節的過度解讀,男女雙主唱聲線及多變的樂句編排為樂團特色,希望能透過音樂替無解的生活找到一個情緒的出口。歡迎光臨藍色窗簾,請放下多餘的想法,直接進入我們的音樂裡,純粹地感受當下所有感受。」

名稱|無題(重覆練習)簡郁茜個人攝影展

時間|2018/04/14(六)- 05/13(日)

地點|WearPractice : Lab(台北市中山區中山北路二段26巷22號)

"I'm a trap for you. Even if I tell you everything— the more loyal I am, the more I'll deceive you: it's my frankness that'll catch you."——Maurice Blanchot, The Most High

簡郁茜說,這是她對攝影的探問,也是她獻給攝影的情書。

無題是簡郁茜對作品寄予的小小希望,不希望做過多詮釋;括號是作品形式與意義上的暗示,但重覆練習的是什麼,無關緊要。對她來說,布除了帶有覆蓋、隱藏、保護與安全感的意味,也具有對於創造新樣貌的渴求。她喜歡它們形成的不同樣貌,如同在一次次眼睛的開闔之間,褪去外皮而,被黑暗照亮閃爍著,存在於縫隙間的記憶與遺忘。

藝遊在中間

名稱|視域・空間 楊士宏攝影展

時間|2018/04/17(六)- 05/06(日)

地點|軸於空間/設計(台中市北區梅川東路三段133號1樓)

擅長建築、室內空間攝影的自由創作攝影家楊士宏,要用鏡頭帶大家看到空間永恆靜謐的角度。

藝遊南霸天

名稱|慢半拍的坡─王煜松、林盈潔、黃敬涵、劉思佑四人聯展

時間|2018/04/21(六)- 05/12(六)

地點|絕對空間(台南市中西區民生路一段205巷11號)

「慢半拍的坡」,莫名的詞彙好似形容著一塊還未成熟的、軟質的地域,如同這檔展覽並沒有太多份量的議題與宣示,唯有四人從大學時期開始相識交往的時光、和這一兩年對台南共有的興趣與觀察而已。而坡的情境也暗喻著有些鬆弛的精神狀態,仍在學的我們,依傍在烏山頭水庫旁,對於外界的狀態和發生的事總是遲了些地接收著。

名稱|空眠|午夜實驗

時間|2018/04/21(六)- 04/22(日)

地點|青雲顧問社(台南市中西區開山路35巷31弄12號)

備註|此活動需入場費

蘇鈺婷 ✕ 妳太甜:裝置/錄像/現場演出

恍惚之中大夢初醒,「回想」對於夢境做了第一次的再製,通過回想的召喚,本來只是片段、零碎的夢的畫面,可能因大腦無意識的排練重組而再製成為一部默片,又會經由口述、記錄等各種方式不斷的形變,最後夢境越來越具象化了,它是更接近真實抑或更加幻滅?

名稱|農村武裝青年《根》專輯巡迴-高雄場

時間|2018/04/20(五)19:30-21:00

地點|In Our Time(高雄市鼓山區蓬萊路99號B10倉庫)

備註|此活動需入場費

成軍十年,農村武裝青年被視為台灣最具指標意義的社運樂團之一,走過幹政府的衝撞青春,青年已近中年。「不生氣,我還會創作嗎?」主唱阿達自問。2015年,阿達回到故鄉彰化,落腳濁水溪旁。看似定居,實則邁向另外一個更長的征途⋯樂團從三人編製,改為六人,除大提琴手俐君,更加入鼓手育瑋,小提琴施奕安、柳琴阿盧、竹笛兼嗩吶Bobo,與年輕音樂人共同打磨,茁壯屬於這個時代的台灣音樂。逆著,名為進步與發展的風暴,召喚遠離的生靈與亡魂,拾起四散的文化與記憶。是以為名,根。

藝遊向東面

名稱|【遊牧電影節】草原沒有風

時間|2018/04/21(六)- 04/29(日)

地點|台東在朋友家(臺東市長沙街473號)

備註|此活動需入場費

維吾爾——《偷》是新疆兒童被有系統地拐賣到中國東南沿海地區,再被訓練成職業扒手,流連在街頭討生活的景象。《絲綢之路的流行風》和《走繩索的孤兒》分別從當代維吾爾流行音樂、和孤兒院學童學習維吾爾傳統技藝「高空走繩」切入年輕一代維吾爾人的生活,看他們如何探尋自我。

圖博-《最後的達賴喇嘛?》本片是《流亡中的慈悲》導演 Mickey Lemle 的新作,導演訪問了許多受十四世達賴喇嘛尊者啟發的人士,綜觀他在全世界各方面的影響,也貼身訪問達賴喇嘛對死亡、轉世的看法。《英雄》是本次影展唯一劇情片,內容是近年大家最熟悉的議題「自焚」,博巴為什麼要自焚?靈魂要勇敢幾次才能自由?也許本片能給你一些蛛絲馬跡。

名稱|迴.洄流-希巨蘇飛個展

時間|2018/03/23(五)- 04/20(五)

地點|醫療財團法人南迴基金會暨南迴醫院-籌備處(臺東市中興路二段191號)

透過鏈鋸粗獷的刃痕,立身台東都蘭的木雕藝術家Siki Sufin希巨蘇飛,用濃厚又細膩的情感,訴說耆老口傳歷史、高砂義勇軍以及台籍老兵的故事,紀錄部落神話,探討族群困境,用他的作品,作為銜接原住民族傳統與現代的橋樑。

本次展出的木雕作品,為希巨蘇飛目前在都蘭糖廠「洄流」個展的延伸,藝術家希望藉此向來訪的人們介紹都蘭阿美族的美麗與哀愁,並邀請觀眾乘著這些翅膀迴航都蘭,更加深入認識希巨蘇飛的創作脈絡與藝術語彙。