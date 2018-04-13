【藝遊時光】季節交替，預見雨生百穀的豐收前兆

編按：在天氣陰晴不定之際，不觀展看影要幹嘛？請記住以下台詞，春季調情能派上用場（笑）：

「閉上你的眼睛。」

「為什麼？」

「它太亮了！」

——張永祥導演，林青霞、 秦祥林、 秦漢主演，《我是一片雲》（1977）

藝遊靠北邊

名稱｜【在頂樓】傻子與白癡 x 藍色窗簾 不插電演出

時間｜2018／04／22（日）19：00

地點｜Legacy mini @ amba（台北市武昌街二段77號5樓）

備註｜此活動需入場費

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真的在頂樓，在舒服的夜晚，好好享受坐在沙發上聽傻子與白痴和藍色窗簾帶來的聽覺饗宴。

《傻子與白癡》 ：我們心裡都住著兩種人。白痴，隨眾人的憤怒而咒罵、因大家的笑聲歡喜，將自己淹沒在人潮裡；傻子，不尋認同、不求原諒，傻氣笑著，碰撞成規和法則。傻子與白痴的辯證就是我們的音樂。敘事性的結構，電氣的音牆，飄著菸味的嗓音。「傻子與白痴」希望能映照一縷微光，給遊蕩在角落邊緣的靈魂：我懂，朋友。

《藍色窗簾》：「來自台北的七人樂隊，團名意指故事情節的過度解讀，男女雙主唱聲線及多變的樂句編排為樂團特色，希望能透過音樂替無解的生活找到一個情緒的出口。歡迎光臨藍色窗簾，請放下多餘的想法，直接進入我們的音樂裡，純粹地感受當下所有感受。」

名稱｜無題（重覆練習）簡郁茜個人攝影展

時間｜2018／04／14（六）－ 05／13（日）

地點｜WearPractice : Lab（台北市中山區中山北路二段26巷22號）

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"I'm a trap for you. Even if I tell you everything— the more loyal I am, the more I'll deceive you: it's my frankness that'll catch you."——Maurice Blanchot, The Most High

簡郁茜說，這是她對攝影的探問，也是她獻給攝影的情書。

無題是簡郁茜對作品寄予的小小希望，不希望做過多詮釋；括號是作品形式與意義上的暗示，但重覆練習的是什麼，無關緊要。對她來說，布除了帶有覆蓋、隱藏、保護與安全感的意味，也具有對於創造新樣貌的渴求。她喜歡它們形成的不同樣貌，如同在一次次眼睛的開闔之間，褪去外皮而，被黑暗照亮閃爍著，存在於縫隙間的記憶與遺忘。

藝遊在中間

名稱｜視域・空間 楊士宏攝影展

時間｜2018／04／17（六）－ 05／06（日）

地點｜軸於空間／設計（台中市北區梅川東路三段133號1樓）

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擅長建築、室內空間攝影的自由創作攝影家楊士宏，要用鏡頭帶大家看到空間永恆靜謐的角度。

藝遊南霸天

名稱｜慢半拍的坡─王煜松、林盈潔、黃敬涵、劉思佑四人聯展

時間｜2018／04／21（六）－ 05／12（六）

地點｜絕對空間（台南市中西區民生路一段205巷11號）

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「慢半拍的坡」，莫名的詞彙好似形容著一塊還未成熟的、軟質的地域，如同這檔展覽並沒有太多份量的議題與宣示，唯有四人從大學時期開始相識交往的時光、和這一兩年對台南共有的興趣與觀察而已。而坡的情境也暗喻著有些鬆弛的精神狀態，仍在學的我們，依傍在烏山頭水庫旁，對於外界的狀態和發生的事總是遲了些地接收著。

名稱｜空眠｜午夜實驗

時間｜2018／04／21（六）－ 04／22（日）

地點｜青雲顧問社（台南市中西區開山路35巷31弄12號）

備註｜此活動需入場費

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蘇鈺婷 ✕ 妳太甜：裝置／錄像／現場演出

恍惚之中大夢初醒，「回想」對於夢境做了第一次的再製，通過回想的召喚，本來只是片段、零碎的夢的畫面，可能因大腦無意識的排練重組而再製成為一部默片，又會經由口述、記錄等各種方式不斷的形變，最後夢境越來越具象化了，它是更接近真實抑或更加幻滅？

名稱｜農村武裝青年《根》專輯巡迴－高雄場

時間｜2018／04／20（五）19：30－21：00

地點｜In Our Time（高雄市鼓山區蓬萊路99號B10倉庫）

備註｜此活動需入場費

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成軍十年，農村武裝青年被視為台灣最具指標意義的社運樂團之一，走過幹政府的衝撞青春，青年已近中年。「不生氣，我還會創作嗎？」主唱阿達自問。2015年，阿達回到故鄉彰化，落腳濁水溪旁。看似定居，實則邁向另外一個更長的征途⋯樂團從三人編製，改為六人，除大提琴手俐君，更加入鼓手育瑋，小提琴施奕安、柳琴阿盧、竹笛兼嗩吶Bobo，與年輕音樂人共同打磨，茁壯屬於這個時代的台灣音樂。逆著，名為進步與發展的風暴，召喚遠離的生靈與亡魂，拾起四散的文化與記憶。是以為名，根。

藝遊向東面

名稱｜【遊牧電影節】草原沒有風

時間｜2018／04／21（六）－ 04／29（日）

地點｜台東在朋友家（臺東市長沙街473號）

備註｜此活動需入場費

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維吾爾——《偷》是新疆兒童被有系統地拐賣到中國東南沿海地區，再被訓練成職業扒手，流連在街頭討生活的景象。《絲綢之路的流行風》和《走繩索的孤兒》分別從當代維吾爾流行音樂、和孤兒院學童學習維吾爾傳統技藝「高空走繩」切入年輕一代維吾爾人的生活，看他們如何探尋自我。

圖博－《最後的達賴喇嘛？》本片是《流亡中的慈悲》導演 Mickey Lemle 的新作，導演訪問了許多受十四世達賴喇嘛尊者啟發的人士，綜觀他在全世界各方面的影響，也貼身訪問達賴喇嘛對死亡、轉世的看法。《英雄》是本次影展唯一劇情片，內容是近年大家最熟悉的議題「自焚」，博巴為什麼要自焚？靈魂要勇敢幾次才能自由？也許本片能給你一些蛛絲馬跡。

名稱｜迴．洄流－希巨蘇飛個展

時間｜2018／03／23（五）－ 04／20（五）

地點｜醫療財團法人南迴基金會暨南迴醫院－籌備處（臺東市中興路二段191號）

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透過鏈鋸粗獷的刃痕，立身台東都蘭的木雕藝術家Siki Sufin希巨蘇飛，用濃厚又細膩的情感，訴說耆老口傳歷史、高砂義勇軍以及台籍老兵的故事，紀錄部落神話，探討族群困境，用他的作品，作為銜接原住民族傳統與現代的橋樑。

本次展出的木雕作品，為希巨蘇飛目前在都蘭糖廠「洄流」個展的延伸，藝術家希望藉此向來訪的人們介紹都蘭阿美族的美麗與哀愁，並邀請觀眾乘著這些翅膀迴航都蘭，更加深入認識希巨蘇飛的創作脈絡與藝術語彙。