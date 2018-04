祝你「break a leg」？弄懂這些片語，別被字面意思牽著鼻子走

人家說壓力大的時候,吃一點甜食能讓心情好起來,不過最近有越來越多研究指出「糖分」其實對人體造成許多健康負面影響,如果有機會能夠挑戰五天不攝取糖分,你願意嘗試,並且看身體有什麼變化嗎?

影片中Lucie說“I have a bit of a sweet tooth.”其中sweet tooth字面上雖然是「甜甜的牙齒」,但其實這個片語是表示「喜歡吃甜食的嗜好」。英文中也有很多片語包含了身體部位,我們來看看這些片語究竟是什麼意思,可別被字面意思牽著鼻子走囉!

head over heels 陷入愛河

雖然字面上很像是「頭在腳跟之上」,但可別把它解讀成「站立」的意思啦!這個片語是說「陷入愛河」,所以你可以這樣用:

Bob was head over heels when he first met Claire.(當他第一次遇見 Claire 的時候,Bob 就陷入愛河了。)

break a leg 祝演出順利

這個祝福語的起源說法不一,有一種起源是以前的人相信劇院中會有惡作劇的精靈,為了不要讓精靈在人家演出的時候跑出來搗蛋,使得演出不順利,劇院的人會在演出前向表演者故意說"Break a leg."讓劇院的精靈覺得自己不需要作亂了。那現在這個祝福語已不限於劇院裡使用,許多時候當有人有一項重要任務要完成,你就可以用這個片語祝福他。例句:

I can't believe your show is next weekend. Break a leg!(我不敢相信你的表演就在下個週末。祝你好運!)

lend a hand 幫忙

當你把你的手借一隻出來,就表示你要幫忙別人囉!舉例:

Can you lend me a hand? I really need some help to unbox these packages.(你可以幫我一下嗎?我真的需要人幫我拆這些包裹。)

keep someone’s chin up 振作、勇敢一點

當你要鼓勵正在困境中的人的時候,你可以用這個片語表示「把下巴抬起來」,請他振作、勇敢一點。例句:

We all have ups and downs in our lives. Even in dark times like that, we should still keep our chin up.(我們的人生中都有高低起伏。即便是像那樣的黑暗時期,我們也都應該讓自己勇敢一點。)

to get something off one’s chest 把事情講清楚、說明白、一吐怨氣

當你把鬱積在胸口的東西都掏出來,就表示「把困擾你許久或是讓你感到很煩的煩惱說清楚」。例句:

Yesterday, I talked to my roommate to finally get the complaints off my chest.(昨天,我跟我室友談了一下才終於一吐不快。)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航