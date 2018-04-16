祝你「break a leg」？弄懂這些片語，別被字面意思牽著鼻子走

人家說壓力大的時候，吃一點甜食能讓心情好起來，不過最近有越來越多研究指出「糖分」其實對人體造成許多健康負面影響，如果有機會能夠挑戰五天不攝取糖分，你願意嘗試，並且看身體有什麼變化嗎？

影片中Lucie說“I have a bit of a sweet tooth.”其中sweet tooth字面上雖然是「甜甜的牙齒」，但其實這個片語是表示「喜歡吃甜食的嗜好」。英文中也有很多片語包含了身體部位，我們來看看這些片語究竟是什麼意思，可別被字面意思牽著鼻子走囉！

head over heels 陷入愛河

雖然字面上很像是「頭在腳跟之上」，但可別把它解讀成「站立」的意思啦！這個片語是說「陷入愛河」，所以你可以這樣用：

Bob was head over heels when he first met Claire.（當他第一次遇見 Claire 的時候，Bob 就陷入愛河了。）

break a leg 祝演出順利

這個祝福語的起源說法不一，有一種起源是以前的人相信劇院中會有惡作劇的精靈，為了不要讓精靈在人家演出的時候跑出來搗蛋，使得演出不順利，劇院的人會在演出前向表演者故意說"Break a leg."讓劇院的精靈覺得自己不需要作亂了。那現在這個祝福語已不限於劇院裡使用，許多時候當有人有一項重要任務要完成，你就可以用這個片語祝福他。例句：

I can't believe your show is next weekend. Break a leg!（我不敢相信你的表演就在下個週末。祝你好運！）

lend a hand 幫忙

當你把你的手借一隻出來，就表示你要幫忙別人囉！舉例：

Can you lend me a hand? I really need some help to unbox these packages.（你可以幫我一下嗎？我真的需要人幫我拆這些包裹。）

keep someone’s chin up 振作、勇敢一點

當你要鼓勵正在困境中的人的時候，你可以用這個片語表示「把下巴抬起來」，請他振作、勇敢一點。例句：

We all have ups and downs in our lives. Even in dark times like that, we should still keep our chin up.（我們的人生中都有高低起伏。即便是像那樣的黑暗時期，我們也都應該讓自己勇敢一點。）

to get something off one’s chest 把事情講清楚、說明白、一吐怨氣

當你把鬱積在胸口的東西都掏出來，就表示「把困擾你許久或是讓你感到很煩的煩惱說清楚」。例句：

Yesterday, I talked to my roommate to finally get the complaints off my chest.（昨天，我跟我室友談了一下才終於一吐不快。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航