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祝你「break a leg」？弄懂這些片語，別被字面意思牽著鼻子走
我們想讓你知道的是
英文中也有很多片語包含了身體部位，我們來看看這些片語究竟是什麼意思，可別被字面意思牽著鼻子走囉！
人家說壓力大的時候，吃一點甜食能讓心情好起來，不過最近有越來越多研究指出「糖分」其實對人體造成許多健康負面影響，如果有機會能夠挑戰五天不攝取糖分，你願意嘗試，並且看身體有什麼變化嗎？
影片中Lucie說“I have a bit of a sweet tooth.”其中sweet tooth字面上雖然是「甜甜的牙齒」，但其實這個片語是表示「喜歡吃甜食的嗜好」。英文中也有很多片語包含了身體部位，我們來看看這些片語究竟是什麼意思，可別被字面意思牽著鼻子走囉！
- head over heels 陷入愛河
雖然字面上很像是「頭在腳跟之上」，但可別把它解讀成「站立」的意思啦！這個片語是說「陷入愛河」，所以你可以這樣用：
Bob was head over heels when he first met Claire.（當他第一次遇見 Claire 的時候，Bob 就陷入愛河了。）
- break a leg 祝演出順利
這個祝福語的起源說法不一，有一種起源是以前的人相信劇院中會有惡作劇的精靈，為了不要讓精靈在人家演出的時候跑出來搗蛋，使得演出不順利，劇院的人會在演出前向表演者故意說"Break a leg."讓劇院的精靈覺得自己不需要作亂了。那現在這個祝福語已不限於劇院裡使用，許多時候當有人有一項重要任務要完成，你就可以用這個片語祝福他。例句：
I can't believe your show is next weekend. Break a leg!（我不敢相信你的表演就在下個週末。祝你好運！）
- lend a hand 幫忙
當你把你的手借一隻出來，就表示你要幫忙別人囉！舉例：
Can you lend me a hand? I really need some help to unbox these packages.（你可以幫我一下嗎？我真的需要人幫我拆這些包裹。）
- keep someone’s chin up 振作、勇敢一點
當你要鼓勵正在困境中的人的時候，你可以用這個片語表示「把下巴抬起來」，請他振作、勇敢一點。例句：
We all have ups and downs in our lives. Even in dark times like that, we should still keep our chin up.（我們的人生中都有高低起伏。即便是像那樣的黑暗時期，我們也都應該讓自己勇敢一點。）
- to get something off one’s chest 把事情講清楚、說明白、一吐怨氣
當你把鬱積在胸口的東西都掏出來，就表示「把困擾你許久或是讓你感到很煩的煩惱說清楚」。例句：
Yesterday, I talked to my roommate to finally get the complaints off my chest.（昨天，我跟我室友談了一下才終於一吐不快。）
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航