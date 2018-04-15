Bruno Mars〈That’s What I Like〉霸氣又浪漫的告白，擄獲愛人的心

又到了聽歌學英文的時間，今天要分享的是火星人布魯諾（Bruno Mars）的That's What I Like。這首歌輕快浪漫，搭配手繪風的舞蹈MV，很有個人特色也好洗腦啊。整首歌充滿富豪式既霸氣又浪漫的告白，快來學學幾句，一把擄獲愛人的心吧！

What's hatnin'? 嘿，你怎麼樣呢？

Hatnin'是happening的縮寫，這句話意思近似What's up?，是非正式的問候攀談語句。

Girl, what's hatnin'? Wanna hang out?（嘿，女孩，妳怎麼樣呢？想一起出去玩嗎？）

Let's put some miles on it 我們開車出去兜風吧。

Put miles on the car就是drive the car的意思。例如歌詞中：

Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it.（快上我的凱迪拉克跑車吧，女孩。讓我們去兜兜風。）

Anything you want, just to put a smile on it 要什麼都給妳，只為了看到妳的笑容。

這句為了押韻，並不是完全正確的文法用法。完整的句意應是：

I will give you anything you want just to put a smile on your face.

You deserve it, baby 寶貝，妳值得。

Deserve的用法是deserve something或deserve to do something， 例如He deserved to be punished.= He deserved the punishment.（他罪有應得。）

The winner deserves the glory.（勝者應得這份榮耀。）

Lucky for you, that's what I like 真巧，我也喜歡這味。

Lucky for you 的語意近似中文「你運氣很好喔！」，是向熟人表示用的祝福語氣。類似用法像是常見的：

Good for you! 幹得好！

I heard that you got the job. Good for you!（我聽說你得到那份工作了。幹得好！）

Mamacita! 小美人！

Mamacita在西班牙文中是指「女人」。感嘆用法則有「性感美女」、「辣妞」較輕浮的意思，像是街頭青年對漂亮小姐的稱讚，吹口哨時會脫口說出的話。

I promise that your smile ain't gon' never leave. 我保證妳的笑容永不褪去。

這裡的ain't是is not的非正式縮寫，gon'則是going to的縮寫gonna再簡化的用法。

在英文中，出現雙重否定詞可能會扭轉句意，變成肯定句；這通常是口語化的用法，還是要判斷語境來推敲句子真正的意思喔！此句話的語意應是：

I promise that your smile will never leave.

Tell me who's the fairest 告訴我誰是最美的。

Fair除了有「公正」的意思，在這裡是指「美麗動人」喔！例如《白雪公主》中最經典的台詞：

Mirror, mirror, on the wall, who's the fairest of them all?（魔鏡啊，魔鏡，誰是世界上最美的女人呢？）

Tell me what's on your mind 告訴我你在擔心什麼。

這裡要留意on和in的語意差別：

What's on your mind? 你在胡思亂想什麼、擔心什麼？

What's in your mind? 你想到什麼、腦中有什麼有想法？（沒有擔心成分）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航