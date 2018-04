Bruno Mars〈That’s What I Like〉霸氣又浪漫的告白，擄獲愛人的心

又到了聽歌學英文的時間,今天要分享的是火星人布魯諾(Bruno Mars)的That's What I Like。這首歌輕快浪漫,搭配手繪風的舞蹈MV,很有個人特色也好洗腦啊。整首歌充滿富豪式既霸氣又浪漫的告白,快來學學幾句,一把擄獲愛人的心吧!

What's hatnin'? 嘿,你怎麼樣呢?

Hatnin'是happening的縮寫,這句話意思近似What's up?,是非正式的問候攀談語句。

Girl, what's hatnin'? Wanna hang out?(嘿,女孩,妳怎麼樣呢?想一起出去玩嗎?)

Let's put some miles on it 我們開車出去兜風吧。

Put miles on the car就是drive the car的意思。例如歌詞中:

Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it.(快上我的凱迪拉克跑車吧,女孩。讓我們去兜兜風。)

Anything you want, just to put a smile on it 要什麼都給妳,只為了看到妳的笑容。

這句為了押韻,並不是完全正確的文法用法。完整的句意應是:

I will give you anything you want just to put a smile on your face.

You deserve it, baby 寶貝,妳值得。

Deserve的用法是deserve something或deserve to do something, 例如He deserved to be punished.= He deserved the punishment.(他罪有應得。)

The winner deserves the glory.(勝者應得這份榮耀。)

Lucky for you, that's what I like 真巧,我也喜歡這味。

Lucky for you 的語意近似中文「你運氣很好喔!」,是向熟人表示用的祝福語氣。類似用法像是常見的:

Good for you! 幹得好!

I heard that you got the job. Good for you!(我聽說你得到那份工作了。幹得好!)

Mamacita! 小美人!

Mamacita在西班牙文中是指「女人」。感嘆用法則有「性感美女」、「辣妞」較輕浮的意思,像是街頭青年對漂亮小姐的稱讚,吹口哨時會脫口說出的話。

I promise that your smile ain't gon' never leave. 我保證妳的笑容永不褪去。

這裡的ain't是is not的非正式縮寫,gon'則是going to的縮寫gonna再簡化的用法。

在英文中,出現雙重否定詞可能會扭轉句意,變成肯定句;這通常是口語化的用法,還是要判斷語境來推敲句子真正的意思喔!此句話的語意應是:

I promise that your smile will never leave.

Tell me who's the fairest 告訴我誰是最美的。

Fair除了有「公正」的意思,在這裡是指「美麗動人」喔!例如《白雪公主》中最經典的台詞:

Mirror, mirror, on the wall, who's the fairest of them all?(魔鏡啊,魔鏡,誰是世界上最美的女人呢?)

Tell me what's on your mind 告訴我你在擔心什麼。

這裡要留意on和in的語意差別:

What's on your mind? 你在胡思亂想什麼、擔心什麼?

What's in your mind? 你想到什麼、腦中有什麼有想法?(沒有擔心成分)

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航