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Bruno Mars〈That’s What I Like〉霸氣又浪漫的告白，擄獲愛人的心
我們想讓你知道的是
今天要分享的是火星人布魯諾（Bruno Mars）的That's What I Like。這首歌輕快浪漫，搭配手繪風的舞蹈MV，很有個人特色也好洗腦啊。整首歌充滿富豪式既霸氣又浪漫的告白，快來學學幾句，一把擄獲愛人的心吧！
又到了聽歌學英文的時間，今天要分享的是火星人布魯諾（Bruno Mars）的That's What I Like。這首歌輕快浪漫，搭配手繪風的舞蹈MV，很有個人特色也好洗腦啊。整首歌充滿富豪式既霸氣又浪漫的告白，快來學學幾句，一把擄獲愛人的心吧！
- What's hatnin'? 嘿，你怎麼樣呢？
Hatnin'是happening的縮寫，這句話意思近似What's up?，是非正式的問候攀談語句。
Girl, what's hatnin'? Wanna hang out?（嘿，女孩，妳怎麼樣呢？想一起出去玩嗎？）
- Let's put some miles on it 我們開車出去兜風吧。
Put miles on the car就是drive the car的意思。例如歌詞中：
Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it.（快上我的凱迪拉克跑車吧，女孩。讓我們去兜兜風。）
- Anything you want, just to put a smile on it 要什麼都給妳，只為了看到妳的笑容。
這句為了押韻，並不是完全正確的文法用法。完整的句意應是：
I will give you anything you want just to put a smile on your face.
- You deserve it, baby 寶貝，妳值得。
Deserve的用法是deserve something或deserve to do something， 例如He deserved to be punished.= He deserved the punishment.（他罪有應得。）
The winner deserves the glory.（勝者應得這份榮耀。）
- Lucky for you, that's what I like 真巧，我也喜歡這味。
Lucky for you 的語意近似中文「你運氣很好喔！」，是向熟人表示用的祝福語氣。類似用法像是常見的：
Good for you! 幹得好！
I heard that you got the job. Good for you!（我聽說你得到那份工作了。幹得好！）
- Mamacita! 小美人！
Mamacita在西班牙文中是指「女人」。感嘆用法則有「性感美女」、「辣妞」較輕浮的意思，像是街頭青年對漂亮小姐的稱讚，吹口哨時會脫口說出的話。
I promise that your smile ain't gon' never leave. 我保證妳的笑容永不褪去。
這裡的ain't是is not的非正式縮寫，gon'則是going to的縮寫gonna再簡化的用法。
在英文中，出現雙重否定詞可能會扭轉句意，變成肯定句；這通常是口語化的用法，還是要判斷語境來推敲句子真正的意思喔！此句話的語意應是：
I promise that your smile will never leave.
- Tell me who's the fairest 告訴我誰是最美的。
Fair除了有「公正」的意思，在這裡是指「美麗動人」喔！例如《白雪公主》中最經典的台詞：
Mirror, mirror, on the wall, who's the fairest of them all?（魔鏡啊，魔鏡，誰是世界上最美的女人呢？）
- Tell me what's on your mind 告訴我你在擔心什麼。
這裡要留意on和in的語意差別：
What's on your mind? 你在胡思亂想什麼、擔心什麼？
What's in your mind? 你想到什麼、腦中有什麼有想法？（沒有擔心成分）
本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航