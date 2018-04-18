你以為的翹臀sexy，其實是「骨盆前傾」

文：好痛痛、李安物理治療研究室（李冠頡、楊庭安）

協助：林杏青復健科總醫師、林暐閎物理治療師、黃冠維物理治療師、郭仕政物理治療師、姚斯元物理治療師

翹臀、美臀、結實有彈性的屁屁，是許多人追求的曲線之一。相信大家看過不少健身人秀屁屁的照片，就算你活在二次元，也看過不少動漫性感的屁股曲線。但這些翹美的屁股很有可能只是骨盆角度歪掉產生的錯覺，我們稱之為「骨盆前傾」。

其實每個人的骨盆都不會像教科書裡面畫的那樣乖乖待在所謂的「中位區」或是「正位」裡，他會依據每個人的活動、生活習慣有不同程度的適應，形成不同的角度。

很多網友、讀者常會關心什麼樣的骨骼、姿勢才是正的？其實現代的醫學很難定義到底什麼姿勢、骨骼位置才是最好的，或者可能根本不存在那樣的標準答案。我們建議大家其實不用太擔心這些。除非你有疼痛、酸痛的問題，例如最常間的腰痠背痛與下背痛，才需要去找醫生和物理治療師幫你看看是否和你的姿勢有關聯性。

到底怎麼樣算骨盆前傾？

骨盆前傾代表你個骨盆相較於教科書上說的中位來說，上端偏前側、下端篇後側。看起來比較sexy這樣～相反過來就是骨盆後傾。

圖片來源：作者提供

我們有時候戲稱骨盆前傾是「假的屁股翹」，假的，骨盆業障重（誤）

骨盆前傾有多常見？以及為什麼？

骨盆前傾常見於久坐和一些重量訓練（以下簡稱重訓）、健身的人。以肌肉、力學的角度來看，久坐的狀況下，你的臀大肌（屁股肌肉）長時間拉長與放鬆，久了會無力屁屁無力的狀況下無法把骨盆下端往前推；久坐也會讓腹肌無力，腹肌無力無法把骨盆上端以及腰椎往後推；久坐導致髂腰肌與豎脊肌長期縮短緊繃，會把骨盆下側往上拉。然後你可能就骨盆前傾。

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健身裡面容易導致骨盆前傾的是硬舉和深蹲，當你練這兩個動作時如果腹肌無力，無法把脊椎維持在中位區，再加上屁股與大腿了力氣不足，就有可能利用後腰（下背）的肌群來代償，就有可能導致骨盆前傾。

註：代償的意思是一條或一群肌肉代替另一條或另一群肌肉工作。

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所以在健身房拍美臀照的人們，並不一定每一個都是真材實料的結實屁屁，也有可能是骨盆前傾造成的假象，或是…...那條褲子應該蠻貴的（XD）

另外一種狀況是，你利用挺背來幫助深蹲與硬舉。過度挺背時可以號招更多淺背線（背部肌肉部分）的肌群來幫忙，且槓鈴的動線更接近身體的重心線，可以幫助使力。但缺點就是容易下背痛。

新手平常練習時建議還是先保持在脊椎中位區。挺背、拱背、圓背的狀況建議等進入進階狀況再說。（本篇先不深入探討重訓與健身，不夠嚴謹處還請見諒）

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所以你以為沒有久坐，或是重訓都很標準就不會骨盆前傾惹？

根據Herrington 2011年的研究表示：

男性只有9％的人骨盆是正的，6％的人骨盆後傾，85％的人骨盆前傾

女性只有18％的人骨盆是正的，7％的人骨盆後傾，75％的人骨盆前傾

所以你可以去笑那些骨盆正位的人邊緣人，骨盆前傾才是潮流當道（誤）

再提醒一次，很少人的骨盆是正常位子上的。但你也不必擔心，大部分時候不會怎樣。但如果你有腰酸背痛、下背痛問題，可以去找醫生、物理治療師，但不見得是骨盆問題引起的。

改善骨盆前傾的小運動

假如你很在意骨盆的位置，那我們還是可以教你兩個小運動來幫助肌肉平衡回來。

1、髂腰肌伸展

微縮小腹，背打直屁股向前推，伸展後腳的大腿前側根部到有緊繃感，維持60秒算一次，每天左右腳各5次。

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2、臀大肌訓練（橋式）

訓練方式：微縮小腹，帶憋尿的力量，以臀部的力量腳用力踩往床面，臀部被動稍微抬起即可。抬起15秒後慢慢放下，過程中保持腹式呼吸。

切記：

不可以使用腰拱起來的方式來做，這是最常見的錯誤。 也不可以用脖子頂床頂地板的方式來抬起屁股，這是較少見但是真實存在的案例XD

訓練目標：臀大肌（屁股的肌肉）

訓練劑量：每次抬起15秒，每組12次，一天3組

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航