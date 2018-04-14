徹底相信全球暖化又反對基改食品，這不是理盲是什麼？

文：普通人的自由主義

為什麼懷疑基改食品安全性的人，通常也相信人為造成氣候變遷？或者說，反過來看，為什麼相信基改食品安全的，也很容易是質疑全球暖化論的那一群人？我們可以很容易的按意識形態劃分，前者為左派，而後者為右派，科學不科學，在意識形態之爭裡，似乎不重要。

但我不相信這種烏賊大戰式的二分法。我認為前者就是理盲，而後者很多只是反射式的不爽左派。真正相信理性思維和科學的，不會輕易對任何主張全面買帳，也不能輕易把他們歸類。

一天到晚抱著全球暖化理論，要政府有氣候政策的左派，多半會說這是絕大多數科學家都認同的主張，但若絕大多數科學家說基改食品沒有安全問題的時候，他們又不聽科學家的話，他們又可以超越科學家，自己思辯起來，把風險、不確定性這些詞，掛在嘴邊，任何再堅實的科學證據，他們也會否定，說「沒有百分之百安全」這種事。我們每天生活的大小事，都沒百分百安全，也沒見他們出面抗議，他們只把基改食品當成洪水猛獸。

所以這種左派，其實並不相信科學的，科學只有對他們有利的時候，才拿出來用一下。

康德說，「懷疑是人類理性思維的休息站」，可以幫我們迷惑的思想暫時脫離教條控制，釐清未來的走向。徹底擁抱全球暖化和反對基改食品的，連「懷疑」都做不到，就全盤接收環保意識形態的教條，那不是理盲，是什麼？

但除了少數人在政治上得利外，多數的環保左派並不是出於政治動機來相信這兩種理論，我還是願意相信他們是出於「良心」而做出的選擇。他們看到自利的人性造成的貪婪，造成對環境的破壞，而感到痛心，他們認為人類是有罪的，自私的人類傷害了地球，只有控制人類的自私行為，自然才得保。在這同時，他們也打心裡認為自己和這些自私的人不一樣，他們是有良心的，所以他們願意犧牲一些好處，來達成保護環境的大目標。所以減少使用化石燃料，不要購買基改大豆製成食品，都是在盡一己之力。

但這些自我要求的過程裡，不可避免了加入了價值判斷，「好」的對面一定是「壞」。如果接受了環保教條，化石燃料和石化製品，就只有壞處，沒有好處。所以不管我在塑膠袋的議題上有什麼理性思考的結論，或是科學評估的證據，他們是聽不進去的。基改也是一樣，因為用了「大公司為了獲利製造出的有害產品」，所以基改食品，也一定是壞的，不管在科學上有沒有證據，不管產量提升的好處，也不管少用農藥的優點，他們也要反對到底。

►政府為什麼要限塑？我看到「呼應聯合國」這幾個字就更火了

理盲，竟是出自良心，而良心，有多少的意外結果（unintended consequences），假汝之名而生？

正因為這些環保左派對人類的存在深惡痛絕，所以產生了很多令人反感的政策，也促生了膝射反應式的反左派。多少本來對滅碳政策沒有多大意見的人，就是因為陳兩度C的姿態而開始反對的。但這種為反對左派而生的右派，至少為了抵抗主流的環保價值，而開始思考、開始「懷疑」、開始到處為辯論而參考「科學證據」。左派的反指標，變成這些反應右派的指北針，變成他們挑戰教條的動力。

但康德繼續說，「懷疑不能是理性思維的永久居所」，為反對而反對，也只比教條派高級一點點。

我認為絕大多數的人是不能理性的看待科學證據，比如說，我們看到近年來地球均溫的升高，左派就忙不迭地說，全球暖化，一定是溫室效應，人類的化石燃料使用不禁不行，但人類能準確度量地球的溫度，也不過是百年的事，在45億年的地球歷史裡，怎麼用百年外插出45億年的變化呢？那是因為意識形態，而對我們的知識有太多的信心了。但另一方面，百萬年的化石燃料積累，在百年內給人類釋放到大氣層，說人類的活動，對地球環境沒有影響，那又是小看了我們的知識。

所以要如何調和科學證據和公共政策？

把機率加入利大於弊的計算，「以人為本」，才是正解。以基改食品為例，改造生物基因的事，自然在做，人類一有能力也在做，對環境有多大、多小的影響，我們也多少知道。最極端的小機率、「大」災難事件，比如說，產生出「科學怪植物」，說實話，不但機率極小，也多少在人類可控制的範圍內，那是可能的弊，而其弊，完全無法和基改的利等量齊觀，那當然是可以接受的科學發展、公共政策。

而對全球暖化的問題，如果不買保險、不對小機率的毀滅性事件有準備，那弊遠大於利，不行。但減碳如果不把人性和經濟發展放入考量的範圍內，一再地以道德、以自我閹割的方式進行，人類的科學技術不再快速發展的話，我們反而沒有能力應對其它的自然壞事，那也不行。所以運用稅的政策，鼓勵經濟發展脫碳，鼓勵geo engineering的研究，才是真正能對付全球暖化的方法。

以人為本的另一個面向是，「人」雖然只是可能為地球問題的成因之一，但「人」肯定是未來的解決方案。當我們用經濟發展的方式對付全球暖化的問題，用基改食品解決糧食短缺的問題的時候，我們是把更多的解決方案帶上舞台，而不是產生更多的問題。這是左右之間的根本區別，也是我認為右派終究比左派高級的原因。

好了，理盲的，不要再來吵了。讓我再說一次，塑膠袋用得好，是利>>>>>>>>>弊。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航