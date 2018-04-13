美國機場安檢再「升級」：連隨身行李食物、粉末都要看

旅遊高峰季即將來臨，要赴美的旅客要注意了，美國機場在今年夏天將會有更嚴格的安檢措施上路，包括隨身行李過X光前，把放置在裡頭的食物或是粉末類取出，此舉可能增加旅客在機場等待安檢的時間，美國運輸安全局則宣稱，這是為了預防不斷演進的攻擊威脅。



美國運輸安全局（Transportation Security Administration，以下簡稱TSA）的安全官員表示，伊斯蘭國（IS）等激進組織仍不斷設法攻擊民用航空公司，局長佩科斯奇（David Pekoske）則說明，採取這項舉措，是為了預先防範不斷演進的威脅，佩科斯奇說：

「我們的安全措施仍聚焦於永遠搶先一步行動，防止有心人企圖傷害我們，確保旅客平安抵達目的地。」

據維基百科，TSA是美國國土安全部（United States Department of Homeland Security，DHS）下屬的一個機構，負責美國境內公共運輸的安全事宜，為應對911攻擊事件，和美國國土安全部一同建立，成立之前，航空安全由大多由民間私營的保全公司負責，目前TSA有將近五萬名員工，負責在超過450個美國機場對乘客和行李進行安檢，主要目的是避免恐怖攻擊和劫機事件的發生。



不過由於近年來安全檢查越來越嚴格，雖然名義上是要防止恐怖攻擊，但是造成不少民眾抱怨批評，認為TSA的安檢不但浪費時間，非常擾民，甚至因為旅客有時得接受全身的X光掃描檢查、被安檢人員觸摸身體部位等，侵犯其隱私權等基本權利，美國國內也有不少團體倡議應該廢除TSA。

法新社報導，美國運輸安全局（TSA）今天宣布，難以透過X光機辨識的物品，未來須從隨身行李中取出，這項措施與目前必須將電腦及其他大型電子產品從手提行李中取出的規定類似。

《中國時報》報導，未來除了筆電、平板、電子書、掌上遊戲機等個人電字產品外，TSA的安檢人員可能要求旅客把食物、粉狀物，還有任何可能影響X-光透視的東西都從隨身行李拿出來。

TSA說，新流程已實施，可能導致機場等待安檢的時間再增加，美國當局也鼓勵旅客好好整理隨身行李，讓物品井然有序，以利X-光掃瞄，減少排隊等待的時間。

知名旅遊網站Skyscanner則根據美國運輸安全局（TSA）一位資深專業人士的多年工作經驗，總結幾個可以讓旅客較為快速通關的重點，包括建議旅客不要穿難穿脫的鞋子、長裙、多口袋的褲子、佩戴金屬首飾手錶等，另外也可預先取出液體，將需要檢查的東西如墊子設備、登機証件準備好。

不過要預防機場的恐怖攻擊，《科學人雜誌》報導，根據GAO國土安全與正義部門主任柏瑞克（Cathleen Berrick）的觀察，機場最佳的防禦方式，並不是以昂貴的代價，將注意力全部集中在一種破壞手法，像是將液態炸彈帶上飛機或是鞋子炸彈，因為這些手法很容易就用其他方法代替，應該要以各種不同的科技隨機監控，能比所有機場都使用相同的安檢儀器來得有效。

「在安檢的過程中，加入一些不可預期的檢查方式，這樣恐怖份子便無從預防起。沒有任何一道關卡是安全無虞的。」

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核稿編輯：羊正鈺