「俗擱大碗」不適用於潛水：四招挑選有保障的潛店

無論是在本國或外國，潛水時或是從事任何水上活動時，一間好的店家十分重要，好壞潛店的差別，在沒出事的時候，差別只有活動品質，設備、服務好不好，但一旦發生事情，馬上看出真面目。

我在菲律賓工作時的潛店，就是一間非常差的地方，因為安全性太過草率。某天我休假在家，突然接到潛店的電話，說發生潛水意外，叫我馬上到醫院去，我趕緊出門，搭計程車的路上詳細問了情況原因。

客人在第一潛上船後開始出現昏迷嘔吐甚至差點休克的狀況，船上沒有準備急救設備或氧氣，直接先開船回岸，一路上聯絡救護車及我來處理。菲律賓的醫院對我有幾個問題，第一是我不懂菲律賓語，醫院並非每個人都能用英文溝通，第二是當地各間醫院所具備的醫療設備及位置我不熟悉，若須轉診住院，可能會延誤救治時機，第三是客人與家屬必定緊張焦慮，應該有一個店家的人陪著在救護車上或跟著到醫院。於是我詢問有哪位員工會跟著客人過來，與我共同處理，得到一個完全無法接受的答案，他們說沒有人會跟著去醫院，只有我。

原因更是無法置信，當天老闆在其他城市出差，我是店經理休假，等於是沒大人在家，員工便相約甚至帶著自己的朋友，跟著出海玩，加上原本的客人、教練、船員，即便超過安全載客數，還是全部上船，店內只留一個人留守，而其他人要開船回去繼續玩下午的行程，沒人可以過去處理。老闆竟然也無所謂，或許錢已經收到了，這樣不理不睬的態度與理由完全無法接受。但情況緊急，壓抑著內心的憤怒，我還是趕緊先協助客人處理，在醫院奔波了一下午，跟醫護人員溝通確認客人狀況與後續醫療，好在經過救治後，人平安沒事。

在這之前，曾多次與老闆討論店內工作及設備改善，然老闆總是賺錢最大，甚麼都隨便的心態，經過這件事之後，十分確定這間潛店不能待，短短三周就立刻辭職。有時也會聽到出海，船上沒有準備備用裝備甚至急救箱的誇張行徑，請問，像這樣子處理事情及潛水安全的店家你敢相信嗎？

衡量自身經驗

想去潛水並不是付錢就好，更重要的是個人的潛水經驗與技巧，讓一個剛考上潛水證，總潛水次數10次以內的人去水流強勁的高階潛點，並不是一個安全負責任的態度。可別只聽到別人說那裏很美，此生必去，就一頭熱的報名，到了才發現水流大到自己無法控制，即使眼前有壯觀魚群，緊張害怕沒心享受，在水下牢牢抓著導潛不敢放手，豈不是花錢找罪受。我時常聽到潛水團內團員程度參差不齊，有很厲害的也有菜鳥，厲害的不能去高階潛點，菜鳥硬跟著去超出自己經驗能力以外的潛點，剛下水就已經問題連連，每個人都玩得不盡興。

潛水不是極限運動，無須冒生命危險，各國可以潛水的地方都有不同等級的潛點，有難有易，也有適合初階的潛點，即使第一次潛水也不用擔心。持有潛水證照的朋友，建議先從初級的潛點開始，等自身狀況技巧較為穩定之後，階段性地去嘗試不同難度地方，況且光是台灣很多簡單的潛點，水下的美麗度也不輸國外。

Photo Credit: 顏孝真

如何挑選潛店？

裝備：新舊好壞不難辨別，穿一套漏氣、破舊的故障裝備去潛水，別說你花容失色，連我都擔心不已。 人數：無潛水證照的體驗潛水或潛水課程有規定人數比例上限，就是一個教練最多能帶幾個客人，有證照的潛水員或浮潛則沒有明文規定，所以夏天經常看到一個教練帶十幾個人去浮潛，如果你是游泳高手或許不擔心，若是水性不佳或怕水的人該怎麼辦？而且這麼一長串的隊伍，到底是看魚還是看人？ 保險：為客人投保相關的公共安全險，代表店家有負責任的態度。 評價：多數店家都會有自己的網頁、粉絲頁等相關資訊，上網搜尋，然後看看他們在網路上的照片還有評價怎麼樣。如果照片一片藍一片綠，快門都按在客人吐氣時，泡泡比人還清楚，就表示你的照片也差不多會是這樣。假如相片色彩鮮豔，客人表情生動姿勢豐富，他們不只拍照技術不錯，潛水也應該有一定的程度。

店家良莠參差不齊，非專業教練或經驗豐富的潛水員的確很難判斷，建議大家多上網了解其他人的評價與遊玩後的經驗。潛水不是買東西，羊毛出在羊身上，便宜有便宜的原因，貴有貴的道理，「俗又大碗」這一套不適用潛水，一分錢一分貨，比價沒有意義，安全及生命是無價的，別只用價格來決定。此外，提醒您，倘若下水前發現有任何安全疑慮問題，你隨時可以取消該次活動。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航