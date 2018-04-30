淨灘很好，但我們更應該讓「資源」不用進入「回收」的循環

你是環保人士嗎？你關心地球生態嗎？你知道全球暖化的問題已經日漸嚴重，你知道世界上的垃圾已經即將裝滿海洋了嗎？

就算你不是，依照習俗，過年期間不丟垃圾以免把未來一年的財富也丟掉，垃圾車休息幾天，家中就堆出一座垃圾山，也才不過幾天而已。回想一下每年過年你家中的情景，相信你也多少能明白，光是一個人每天就能產生驚人垃圾量。

2018年1月一位台灣學者遠赴重洋到了澳洲的聖誕島做研究，在格烈達海灘（Greta Beach）意外看到一隻母海龜在佈滿垃圾的海灘上產卵，當天也發現有五隻剛出生的小海龜，必須爬過垃圾才能回到大海，一出生就面對如此艱辛的路程，有四隻在途中體力不支當場陣亡。島上許多垃圾是流入大海透過洋流帶過去的，裡面其中一個垃圾可能就是你某天在便利商店喝完丟掉的寶特瓶。

最近這幾年興起許多環保、淨灘活動，提醒人們環境漸趨惡化，我們要愛護地球做環保，然而，如果垃圾產生的量沒有改變，依照目前的狀況，無論怎麼清都比不上垃圾堆積的速度，幾百萬年都清不完。根據統計，放進分類回收箱的垃圾，只有1/100是有可能真正回收再利用，其他都堆積成山的垃圾，掩埋或者漂流海中。就算真的被回收利用，在回收重製的過程中，大量的清洗也產生了其他污染，挖東牆補西牆，問題並沒有被解決。

日本精緻化包裝與服務是世界聞名的，買了包餅乾，一打開每一片都是單獨包裝，打開一盒巧克力，每一顆都有精美的彩色塑膠紙包覆，走在街上，全世界自動販賣機密集度最高的稱號絕非憑空而來，日本人也很習慣從販賣機買飲料，觀光客也會入境隨俗的奔向販賣機投瓶飲料或者是熱門的玉米濃湯，到了日本超市買菜，為了隔開生鮮跟一般食品，結帳時生鮮肉品會例外用透明袋裝起來，服務很頂級，對環境的負擔也到頂的等級。

當我住在日本的這段時間，我看到日本人資源回收的功夫，可燃、不可燃、塑膠、瓶罐寶特瓶要把瓶蓋分開，瓶子上的塑膠貼標要除去，寶特瓶需要脫得光溜透明才能放入回收桶中，垃圾袋要用專用透明袋，每周一到日都有不同種垃圾處理時間，政府也發了份資源回收手冊，告訴民眾每天請拿出不同種的分類垃圾，拿錯類別就得等下周囉，分類不當，會被拒收並貼上一張標籤，簡單來說就是叫你分好才能丟。有人說或許是因為每樣商品都會產生無數的垃圾，所以日本人才如此落實分類。

環保不遺餘力，能做多少我們就應該盡力，不過環保不是只做資源回收，除了花時間去清除垃圾，還是得回到根本。就是不要使用塑膠製品，減少垃圾的產生，資源不用進入需要被回收的循環。

況且，思考一下，石油是塑膠袋的原物料，森林是便利筷的原物料，提煉石油對環境的破壞程度大到你不敢想像，前幾年東北角的船隻漏油，對周圍海域的環境影響至今還沒結束。再回想曾經在網路上晃眼看到一篇新聞，寫著自2000年以來，亞馬遜雨林每分鐘消失的速度相當於50座足球場，總消失約台灣面積的67.5倍，砍伐量還逐年增加。就跟大部分的網路資訊一樣，看到了卻沒有甚麼感覺，頂多發出一聲「喔～」，就過去了。

不論是在我們身邊或是遠在地球的另一邊，我們都明白卻沒付出過任何行動，環境是如此脆弱，資源是如此珍貴，舉手之勞就能做環保，資源應該用在刀口上，開車沒有油跟少拿一個塑膠袋，哪一個影響大一點？蓋房子沒有木頭跟少用一雙木頭筷子，哪一個更不方便？

垃圾增加，受害的是人類，垃圾減量，受惠的還是人類，你的每個行為都決定未來的生活環境，攜帶一個可重複使用的水瓶，不需要額外的塑膠瓶也能解渴，還幫你荷包存下一點旅遊基金，攜帶一個可以重複使用的餐具，享用美食的同時還能免去吃下木頭筷裡的漂白劑。簡單一個動作，幫助了地球也幫助了你，利人利己何樂而不為。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航