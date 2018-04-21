與傷口共存的心理重建：「跌一跤就爬不起來」是真的

「跌一跤就爬不起來」是真的

也許很難想像，但確實是有的。

例如親人死亡、冤獄事件、被性侵、重大意外導致傷殘（八仙塵爆）、危及生死的驚嚇、投注生命的戀愛卻失敗、傾家蕩產的失敗、癌症發現時已末期……

當下看起來是那一跤讓人爬不起來，然而並不是，看不見的後續效應才是爬不起來的關鍵。

有的跌倒可以爬起來，有的跌倒，骨頭斷在裡面，旁人看不出來的。骨頭斷了的心理比喻是，那一摔，把我們於世的生存法則、人生價值都碎骨了。使得「心理部分」的價值信念不再，沒有依循的原則標準，無所適從；「外在部分」則成為他人無從諒解或刻板標籤的社會眼光。

大改變牽連許許多多的小改變，接踵而來，令當事人措手不及。以「冤獄」為例，等待司法還清白的日子，好幾年的等待期，它打擊了當事人的生活原則（沒有目標）、人生信念（喪失名譽，Google都是負面報導），失業沒人錄用（也不能貸款），對他人失去信心、親友異樣眼光、家庭失和（人際孤立），情緒無處紓困、無人可說（抑鬱而生情感性疾患）……有的人被社會輿論壓垮、對司法失去信心，以自殺明志。

很少人能面對這些一夕改變的事，而且持續變動。

不要叫他們馬上站起來、別過度正面認為事情總有另一面、不要輕鬆地認為有朝一日一定會怎樣，這些突然且超乎預期的苦難真的很恐怖，就像你在沙灘花時間努力堆砌的城堡，一個突然，被海浪打爛清光，然後你只能楞在那裡。這個比喻當然沒什麼，但換成真實人生就真的無助害怕，不知道依靠什麼繼續生活。

然而，人生終究要繼續，生命帶給我們的到底是什麼，不到最後一刻不會明白，「此刻好好活下去」是我們的任務。

摔斷骨頭的傷，並沒有真正撫平、復原，或回到正常這件事。傷口會好，但總有傷痕，總有傷痛的回憶。只有一條路比較省力：「與傷口共存，視為人生的一部份」（此刻摔傷並不是人生全部）。接受現況（你就是骨頭斷過），哀悼後，重建新的信念、價值觀及處世原則。

是的，省力但真是最困難。

心理治療最常見的「悲傷輔導」，Worden（1982）提出要經歷的四個任務也是這個意思：

協助當事人體認失落並接受事實：鼓勵談論死亡事件。 幫助當事人界定並適切表達情感：包括憤怒、悲哀、焦慮、愧疚、無助等。 幫助當事人在失去逝者的情況下重新生活。 協助當事人將情感從逝者身上轉移：發展新的人際關係。

（參照【諮商實戰錄】悲傷輔導筆記：「不斷擺盪、周旋向上」）

與傷口共存的心理重建

「心理重建」的概念比較抽象，因此我用意外災難後人們如何重建家園的意象，來比喻心理重建的時間與過程。

1、尋找救援、專注被安撫、允許癱瘓

事情發生當下，如果過於嚴重、震驚，我們大腦會暫時失去功能（這是種自我保護，更嚴重者就直接昏厥），就心理層面來講「失去功能」指的是「失去連結」，如理性與感受各行其事（太無感或太崩潰）、現實與期待無法結合（如希望奇蹟發生但不符現實），我們失去看清事實、整合資訊、理解感受的連結作為逃避／保護。事情也許已經發生很久，然而我們心裡還停在當時，大腦當機也停在當時。

重建的第一階段，是允許自己被打敗，幾近癱瘓，什麼都不能做就不要做，當一個倖存者，不要馬上爬起來，待在原地好好呼吸（對抗你一直想著如果再做些什麼就可以挽回的念頭）；恢復一點力氣後尋求救援（不是心理諮商），讓多點人知道你怎麼了，尤其是信任的親朋好友，讓他們幫你處理日常瑣事（對抗你認為要自己全權處理災難的迷思），幫你請假、幫你買晚餐、幫你打點家裡的寵物……好讓你好好傷心、難過、喘息。

此時如果有人想安慰你，就專注被安撫，你需要擁抱，你需要知道事後不是孤單一個人面對，你癱軟、你大哭、你無言，但知道有人在承接（對抗你過於理性的保護機制）。如果來安慰的人不會做反而幫倒忙，你可以決定請他們先離開，或告訴他們怎麼做對你比較好。

2、接受損失

接受有損失的現況──你已經摔了一跤。事情已經發生，而你有所損失。

以前有的，現在卻沒有了，是「失落」，是「損失」。「接受損失了什麼」是我們最難面對的現實。你損失了某部分身體、某種能力、損失了某個人、某段關係、損失了某塊你曾經努力過所累積起來的OOXX……

多數人否認損失，一直嘗試讓它再回來，執迷於那些讓它再回來的方法反倒害慘了你，不要任由這種情況繼續拖垮你。

「得回失去的，比什麼都高興。」這是真的，但生命有時就是「失去」，因為生命是由一連串的「得到」與「失去」組合而成，人生的局很大，不到最後一刻你不知道那會組合成什麼。「接受」，就是任它去吧。

失落是情緒，是感性的，接受它則是理性的，要兩部分恢復連結，必須以理性為主意識，接受現況，可以試著想：「以這個現況生活，究竟會怎麼樣？」只要沒有倒下，都不算是結局，不是不能活，只是要換個方式活。

可以試著敘述那件事（那個摔跤），哀悼那個損失，學習「接受失去」。沒人說那樣是容易的，但只有那條路。

3、拆除危樓：清除那些剩下的舊有殘存無用信念

接受損失，它真的存在，也有它的意義（或許現在意義不明）。

下一步是拆除危樓。

再重述一次那件事，找出被震壞但沒有被清除乾淨的危樓／信念，這很重要，我們不需要假的希望。

我們執迷於那些讓它再回來的可能，例如對方曾經說過什麼、如果當時我怎樣就好了、如果這樣會不會復原、早知道不該去就不會發生、他有沒有還是愛我只是有苦衷……這些信念在初期是為了追回損失、支持生活繼續的理由，我們保留它，期盼奇蹟發生，免於痛苦，免於重建新的生活。這些殘存的，沒有完全毀壞的信念，事發後你還是會撿起來用（但根本沒有效果），舊有的通常會被珍惜，被心靈視為唯一僅有的資產而不願放手，有的人甚至依靠這些斷壁殘垣，搬進去住，停在過去。

你需要重述故事，接受事情的發生，徹底清除舊危樓，才有空間重打地基、重建新生。很多意外的發生不是自己可以控制的，然而我們可以調整對它的反應。

4、等待屬於你的時機

沒有人說什麼時候一定要站起來，反過來，也沒有一定要沒有傷口才叫回到原本的你。帶著傷口繼續前行，而那曾經破碎的損失的，會讓你的生命更強大更豐富，就像失去了視覺，聽覺會更強大，那還是你，也是全新的你，是不一樣的你。

當你同意與傷口／破洞共存，同意深刻悲傷與強烈歡愉同時存在，就是屬於你的時機，就是重整地基之時。試著用不同以往的方式過日子，從生活面逐步來，邊砌新城堡的磚頭。

5、重建之路

（1）重建的要訣：活在當下

專注於當下，專注此時此刻存在我們生活中的人事物。

人：專注在現有的關係。

事：專注在某件能與你的過去競逐的事物／興趣。

物：紀念物，紀念逝去的，表示你不是忘記，而是帶著它同行。

心理重建需要內外在互相配合，繼續過你的生活，不嘆息失落的，專注現存的人事物以為地基，重新思考什麼是自己要的，調整行為，開展不一樣的你。

（2）與損失共處之道

這裡的「共處」，是與一個熟悉的失落相處。你每天必須花一些時間專注它、關注它，為它做一些事，但不是全部的時間。因為它，你必須知道什麼可以做，什麼不可以做，然後，繼續前進你的人生與生活。

共處，是指調整生活順位的改變。失落經驗很重要，是不能忘記的一部份，但只是第二順位，它們不能侷限你的第一順位。

第一順位是關注你所愛的人（現有的關係），或者投入你的熱愛與興趣，並且繼續生活。生活先從第一順位安排起，然後第二順位是配合的，它們需要花點時間照應，但不會是主角。比如說，你可以與你所愛的人出去玩，然後對於恐懼、擔憂、不方便就事先規劃對策配搭，是比較麻煩沒錯，但這就是共處，你的第一順位是「你可以與你所愛的人出去玩」，不要忘記這個目的。

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航