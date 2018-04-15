英文單字可以有多長？45個字母的「矽肺病」還不是第一名

文：曾泰元（東吳大學英語系副教授）

學英文從「美麗」的錯誤開始

我上國中才學英文，一開始從字母學起，就這麼ABC地一路念下去、背下去。有時同齡的鄰居碰面，就會互考字母表，看誰背得對、背得順、背得快。那時聽說英文有個「美麗」的單字叫beautiful，讓12、3歲的我充滿了想像。我的學習才起步，不知道怎麼寫，只知道英文單字要用字母來拼，於是我整天都在琢磨這個beautiful，想要「參透」它的拼法，有一天終於琢磨出來了，心想八成是「butfo」，因為如果把這5個字母連貫而快速地念下去，b-u-t-f-o聽起來就像是beautiful。

有了這個「天才」的發現，我不免志得意滿，沾沾自喜，還拿來跟鄰居炫耀分享。他們也只是茫然地聽著，無從評論起，只好伺機岔開話題，顧左右而言他，或者要我跟他們打彈珠，射橡皮筋。

直到後來，國中的英文課本終於出現了beautiful，我才豁然開朗，意識到自己當初對於拼字的天真。不過beautiful這9個字母的單字，放在a、in、not、have、black、school這些短小精練的基礎詞彙裡，已經算是有點嚇人的長了。單字裡的eau拼法還特殊，也讓我吃了好一陣子的苦頭。這個美麗的beautiful啟蒙了剛剛跨進teenage（青少年）的我，對單字有了鑽研的興致，從此單字成了我英語學習上的強項。

年歲漸長，我對英文的接觸面也逐漸加廣，對英文的內涵也日益加深。我在台大外文系就讀期間，選修了美國老師柯悌穆（Tim Casey）的字源學（etymology）。後來赴美國念研究所，在伊利諾大學香檳校區（University of Illinois at Urbana-Champaign）的語言學博士班就讀，師從拉迪斯拉夫．茲古斯塔（Ladislav Zgusta），於其門下專攻詞典學（lexicography）。學成返台，任職於東吳大學英文系，開授英語構詞法、英語詞源學等相關課程。我在個人的學習、教學、研究的路上，累積了不少英語詞彙的相關知識與見解，至今還是對此充滿了熱情。

權威辭典收錄超長字彙

我接觸到的第一個真正的長單字是28個字母的「antidisestablishmentarianism」（「反政教分離」，在此簡稱為A詞），是我在台大外文系時自行鑽研英語詞彙時所識。這個詞彙深具英國特色，意思是「反政教分離」，亦即「反對英國聖公會（Church of England）國教地位的廢除」。

這個A詞的核心成分是establish（建立），指的是「建立英國聖公會的官方地位」，加上前綴dis（去除）的disestablish，意為「去除英國聖公會的官方地位；採取政教分離」，於其前再加anti（反對），構成的antidisestablish就是「反對採取政教分離；反政教分離」。A詞的後一半mentarianism看似費解，不過其實只是一串名詞和形容詞後綴的組合（ment + arian + ism），對語義並沒有影響。

如果28個字母的antidisestablishmentarianism（反政教分離）已經很長的話，

那麼29個字母的floccinaucinihilipilification（「輕」，在此簡稱為F詞）就是「很長+1」了。

這個表「輕蔑」的F詞可拆解為5個成分，即意義導向的4個實詞成分，後加功能導向的1個虛詞成分。4個實詞成分皆為表「細碎虛無」的拉丁文詞語：flocci（毛絮）、nauci（瑣碎）、nihili（虛無）、pili（毛髮），末尾再以虛詞成分fication（動詞後綴fy「化」的名詞形態）結束。

眼下的人事物既有實體也有重量，如果將之視為無足輕重的毛絮、毛髮、瑣碎、虛無，那麼表現出來的態度，就是視之如糞土的輕蔑與鄙夷。

A詞28個字母，F詞29個字母，英文的長詞已經到盡頭了嗎？別急，還早。

supercalifragilisticexpialidocious（「棒極了的」，在此簡稱為S詞）有34個字母呢！

這個S詞的來源眾說紛紜，迄今尚無定論，不過目前學界的共識是，這個S詞是基於super（超級棒）而造，後面冗長複雜的成分組合，或為天馬行空之作，任何將之與希臘、拉丁詞根連結的嘗試，均無任何證據支持。1964年迪士尼出品了一部賣座大片《歡樂滿人間》（Mary Poppins），S詞因出現於電影的歌名而一炮而紅，從此廣為世人所知。

驚人的34個字母，超級長的S詞，長的讓人喘不過氣來，應該沒有再長的英文單字了吧？

且慢！還有個長詞天霸王、長達45個字母的，pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis（矽肺病，在此簡稱為P詞）。

我的媽呀！45個字母，看得眼睛都抽筋了，這是什麼鬼東西？抱歉，這不是鬼東西，而是專業的醫學詞彙，指的是一種因吸入超細含矽火山灰而導致的肺部病變。P詞長歸長，卻可拆成七個主要的構詞成分或獨立單字:pneumono（肺）、ultra（超）、microscopic（小到要用顯微鏡「microscope」才看得到的）、silico（矽）、volcano（火山）、coni（灰）、osis（疾病）。

這麼長的P詞真的有人用嗎？是也不是（yes and no）。

事實上，這個P詞是個「為長而長」的單字，同樣的疾病，一般用silicosis（矽肺）即可，沒有醫療專業人士會使用P詞。如果真有人使用這個超級長詞，多半都是出於「形而上」的目的，也就是把它作為例子舉出來討論。

英語裡的這四個長詞，28個字母的A詞、29個字母的F詞、34個字母的S詞、45個字母的P詞，多是超大型英語詞典會收錄的，比如貫穿古今、最大最全的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）、當代英語權威的《線上牛津詞典》（Oxford Dictionaries Online）。

世界上最長的英語單字

除此之外，還有一個英語世界最長的地名：

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

（蘭韋爾普爾古因吉爾戈格里惠爾恩德羅布林蘭蒂西利奧戈戈戈赫）

這個長詞宛如英國童話《傑克與豌豆》（Jack and theBeanstalk）能通天的豆莖（beanstalk）一般長。

這是英國威爾士一個小村莊的名字，由58個字母組成（在威爾士語為51個字母，因為ch和ll是視為一個單位元的「二合字母」，在此簡稱為L詞），這個L詞是個地理環境的敘述，大致的意思是「湍急漩渦附近白榛樹林山谷中的聖馬利亞教堂和紅岩洞附近的聖田西路教堂」。由於名字太長，反而成了觀光勝地。在實際使用時，L詞一般都會縮寫（如Llanfair PG）。嚴格來講，L詞雖稱不上是個英文單字，也不見收任何的英文語文詞典，不過卻也是長詞愛好者的搜奇目標之一。

完了嗎？還沒！生物化學領域有種「肌聯蛋白」（titin），是最大的已知蛋白質，它英文的化學名稱以m字母開頭（簡稱為M詞）、ine結尾、總長189,819個字母，這根本是天文數字！進入M詞《維基百科》（Wikipedia）的詞條，看到的是佔滿螢幕、黑壓壓一片、一頁一頁無窮無盡的字母。

在恍惚中，我彷彿看到了電影《駭客任務》（The Matrix）的電腦原始碼，彷彿穿進了浩瀚無垠的宇宙。這已經完全超出了英語詞彙的範疇。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航