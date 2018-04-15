在夜店吵架互毆，能不能主張是「正當防衛」？

小周身高有185公分，外型人人稱羨。某日深夜，小周去夜店狂歡，坐在包廂內自然很受歡迎，卻也引來一些麻煩。主因夜店的大哥認為女生都跑去小周的包廂了，心裡非常不是滋味，因此聯合安保人員刻意找麻煩。

小周一群人也都識相的趕快賠罪，並離開現場。唯獨小周，或許是喝醉了的緣故，問候了大哥他媽媽好幾次。這時夜店數名安保人員出面，並以維持秩序的名義，強制將小周請到安全門。不久警察也到場，但小周已經躺在安全門旁邊了。安保人員則口徑一致的向警察表示，小周與夜店顧客打群架，為了保護他才護送到安全門，小周則主張安保人員圍毆他。至於監視器畫面呢？很抱歉，通往安全門的通道都沒有安裝。

夜店其實有一個特色，就是很暗。所以通常酒醒之後，轉頭看身邊躺的那個人，會瞬間體會到「朦朧美感」的真諦。相對應的，如果你在夜店與人發生衝突，想單靠勘驗監視器畫面揪出動手的人，確實會有一定的難度。理論上，店家開門最怕人鬧事，因此監視器的裝設有時是一種自保跟嚇阻的作用。然而以個人有限的經驗裡，不敢說很多，但至少有一部分夜店在某些角落不會裝監視器。我常很小心眼的猜測，這會不會其實是為了執行私刑的準備。

你們也許會想說，如果有人動手，夜店人那麼多也可以作證吧！孩子，別這麼天真，很多出來玩的只有帶肉體沒有帶腦袋，所以看見夜店衝突時，多半是湊熱鬧。至於被害人也可以指證，但前提是你能在昏暗中特定出對象，當然，如果有朋友陪同去夜店可能狀況會好一點，也就是說至少朋友可以幫你辨識打你的人有哪些。此時請慎選夜店隊友，否則遇到豬隊友，一旦出事的時候他忽然變成跑百米高手，那也莫可奈何。

此外，夜店衝突常會被當作互毆處理，所以是告訴人也是被告。如果以法院的常態，要主張正當防衛多半不會採納，理由是互毆不能主張正當防衛；不過有時常在想，三、四個人打你一個人時，那種情狀已經是被圍毆而不是互毆，要一概否認防衛情狀的存在似乎也不盡合理，當然，很多人會強調審判上的一切還是必須回歸到證據來建構事實，但這種說法正好驗證「互毆不能主張正當防衛」的錯誤，因為你把這變成一種概念，當有人打群架就套用這個說法，變成不用去逐一檢驗證據，不正是一種自我矛盾的做法嗎？

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講個題外話，除非承審法官或檢察官已經交手很多次，相當熟悉這個搭配的開庭流程，否則都會利用剛好有庭的時間早一點到，目的是觀察法官與檢察官，也可以趁機看看不同律師的開庭方式，多少吸收一些經驗。記得多年前旁聽一件刑事案件，在未討論證據能力前，法官就已經將心證透露的很明白，不僅建議移送調解處理，還要律師跟當事人曉以大義一下；檢察官也在一旁加以附和送調解，並說不然到時判太輕，他們還是會上訴之類的話。

坦白說，我看到這一幕的當下，相當同情那位律師，因為以我的認知，這不是圍毆那什麼才是圍毆呢？他正被法官及檢察官聯手圍毆中。至於這種情境，個人也遇過好幾次，也只能說這種被圍毆的經驗，應該是每個辦刑事案件的律師多少會遇到的吧！

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航