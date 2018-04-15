【插畫】蔡政府的「佛系體育改革」

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從2016年奧運前，無數台灣好手被中華體協欺負糟蹋，政府承諾要做體育改革。但是兩年過去了，我們看到頂尖選手應有的權益和資源依然被中華體協掌權者剝奪，各協會高層荒腔走板貪婪瀆職依然故我，甚至令關心體改議題的公民都要麻木無感了，惡行之多罄竹難書。

單是今年，先是足協票選理事長鬧到國際足總都來關切，後又有排協因為選舉不公，體育改革協會發起人憤而退出選舉，奇怪的是，總統蔡英文卻沒有對不善盡職守的體委會做出任何表示，好像只要緣分到了，體育自然會改革，真的是佛性來的。

看不下去的民眾，在網路上發起了「體改騙很大，小英出來面對，林德福下台！」的活動，啟動不到兩天已達近6千人連署，如果您曾在電視機前為台灣運動員的佳績喝采，關心這一波的體育改革活動，就是支持台灣選手，改善台灣體育環境的最好方式。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航