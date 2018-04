《大英圖書館海圖全覽》：上古時代人們運用什麼技術乘風破浪？

文:彼得・懷菲德(Peter Whitfield)

「海洋與河流區分了人類」這個概念,其實是一種迷思。雖然沙漠與群山確實區隔出許多文明,但綜觀整個人類歷史,河流與海洋都是溝通、旅遊與交易的手段。

上古時代的歐洲歷史中,地中海就像一條高速公路,成為所有形塑文明的力量。對於中東人來說,波斯灣與阿拉伯海的水流,提供他們交易、富裕、冒險與征服的可能途徑。東西方的文學作品中,從《奧德賽》(Odyssey)到《航海家辛巴達》(Sinbad the Sailor),都讓大家見識到,海洋如何支配這些文化的想像力。帝王與海盜、詩人與聖人、商人與戰士,全都感受到海洋的誘惑與挑戰。

謎樣的西元前航海術

人類對於地中海地區的航海知識,可以追溯到約五千年前,航海史最重要的革新——船帆。它以風力取代人力,而且能夠一次移動大量的貨物與人群。

西元前2500年,埃及的船隻駛離尼羅河河口,在迦南(Canaan)進行貿易,而蘇美人的船隻,也沿著底格里斯河(Tigris)與幼發拉底河(Euphrates)而下,從波斯灣出海,與印度河流域的居民進行貿易。同時在北方,青銅時代(按:人類文化發展的其中一個階段,以使用青銅器為標誌)的人們,也在歐洲大陸、不列顛(Britain)、斯堪地那維亞(Scandinavia)之間遷徙與貿易。

Photo Credit: 大是文化 埃及船隻:依據西元前約1500年,位於代爾艾爾——拜赫里(Deirel-Bahri)、哈特謝普蘇特(按:Hatshepsut,古埃及著名女法老)陵墓的石雕畫,重新繪製而成。這些畫呈現埃及某一次貿易航行,目的地是「邦特之地」(land of Punt)——有可能是現今的衣索比亞。這些船很明顯是遠洋船隻,比尼羅河上的三桅帆船還大。從本圖左側可以看到,船帆被收捲起來放在港口附近,但右側的巨大船帆與船獎都被使用中。上頭的象形文字則寫出有哪些貨物:黑檀、象牙、黃金與一隻活生生的豹。

西元前1500年,邁錫尼文明(Mycenae)統治下的希臘人,已經可以從海上入侵克里特島(Crete)。西元前800年,腓尼基人(Phoenicians)已經在西班牙與北非建立殖民地。

他們到底是怎麼辦到的?船員用什麼方式導航?那個年代沒有任何海圖留存到現在,它們甚至連存在的證據都沒有。有人相信他們是沿著海岸線航行,但這種想法站不住腳,因為就算在地中海內部,通往賽普勒斯(Cyprus)、克里特(Crete)、馬爾他(Malta)、薩丁尼亞(Sardinia)等島嶼的路徑,也需要橫越數英里(按:1英里約為1.6公里)的開放海域,其間看不到任何陸地。

就算他們想沿著海岸線航行,黑夜、迷霧與惡劣的天氣,都能輕易讓船隻偏離海岸;所以很難相信這些船員能接受讓陸地消失於視線之外,無助的在海上迷航。

當時沒有羅盤、海圖,或任何精確測量方位與距離的方法。透過海洋考古學,我們可以了解古代的造船技術與戰爭,但對於當時的航海術,卻幾乎一無所知。

毫無疑問,古時候肯定存在一種知識體系,支撐這些以遷移、貿易與征服為目的的航海,而且是透過口頭傳授的。四散的參考文獻,如荷馬(Homer)、希羅多德(Herodotus)、亞里斯多德(Aristotle)的作品,以及世界各地船員的共享經驗,都提供了一些蛛絲馬跡。

最基本的航海術是「航位推測法」(dead reckoning),亦即觀察特定時間內的航速與方位,然後從起點與終點推測船隻的相對位置。這方法的缺點是沒有客觀的控制因素,所以會累積誤差。但只要能頻繁的查看熟悉的地標,這套系統就很受用,因為地標確實能提供一連串的導航點,然而只要陸地離開視線外,就需要其他基本方法來測定方位。

方位的基點是以太陽而訂:日出與日落分別為東西方,光與影的方向則分別是南北方。到了晚上,星星也似乎從東方升起,而且繞著固定不動的北極星打轉。

雖然人們很熟悉太陽的移動路徑,卻很難直接觀察;相形之下,夜空在經驗老到的人眼中,就像是一張地圖。希臘的天文學作家阿拉托斯(Aratus),就如此描述小熊星座(UrsaMinor):「在她的引導之下,賽達人(按:Sidon,即腓尼基人)能夠以最筆直的路線航行。」小熊星座包含現今的北極星「勾陳一」(Polaris),以及在古代當過北極星的「北極二」(Kochab)。荷馬也證實了拱極星(按:指在天球中,其赤道座標系統的座標,較觀察者所在緯度高的恆星)的重要性,因為它們隨時可見:

轉動中的大熊星座(Great Bear),始終是朝著獵戶座(Orion)而去,而非沉入深水之中。——《奧德賽》第5冊,第326至329行

撰寫者在《使徒行傳》(Acts of the Apostles )第27章第20節,描寫聖保羅船難(shipwreck of St Paul)時,表達出船員遇到的危險:「太陽和星辰多日不顯露。」

除了這些天文導航的基本準則,氣象學似乎也透過風的形式,提供了最早的方位測量系統。技術熟練的地中海船員,可以輕易分辨寒冷的北風與溫暖的南風,也能分辨狂暴的西風與濕冷的東風。

8個風向由命名來辨別,船員會刻印出8角星——也就是「風玫瑰圖」以利用它們。風玫瑰圖具備羅盤的功能,不過並不是靠磁力來測量方位,而是憑藉著船員對於風的判斷。

Photo Credit: 大是文化 風玫瑰圖:西元1608印製,出自威廉・布勞(Wilem Blaeu)的海圖集《航海之光》(Licht der Zeevaerdt)。風向此時已被擴充成32個,而且每個都取了希臘——羅馬文(Greco-Roman)的名字。圓圈內追加了刻度,北方朝上。事實上,它如今已被視為現代羅盤玫瑰,替風向取古代名字只是為了遵循傳統。

亞里斯多德在著作《天象論》(Meteorologica )中,進一步支持這套系統,還追加了兩種風向:北北東與北北西,讓風向變成10種。亞里斯多德的風向模型,等同於一張圓形地平線的圖表,因為他追加了日出與日落的至點(按:太陽在一年之中離地球赤道最遠的時刻,亞洲慣稱冬至與夏至)。

一個世紀之後,愛琴海羅得島(Rhodes)的航海家蒂莫斯塞內斯(Timosthenes),設計出12個方位的風玫瑰圖,每種風向都用它們吹來方向的國家來命名。這套12風向的系統,一直沿用到後古典時代與中世紀——它們出現在中世紀歐洲的世界地圖上,而文藝復興時期的製圖師,則把它們描繪成圍繞地圖四周的人類臉孔。雅典的風之塔(Tower of the Winds)是在西元前約100年建造的,作為公共羅盤之用,8面牆各自面對原始的8個風向。

當時希臘的科學,在球面幾何學方面有大幅進步,經度與緯度的理論一直流傳至今。喜帕恰斯(按:Hipparchus,古希臘的天文學家,方位天文學之父)在西元前2世紀,繪製了一張星表(按:天文學上的目錄),利用天球(按:天文學上,與地球同圓心、同自轉軸,但半徑無限大的球)的緯度與經度,在天球上定出星體的位置。透過北極星的海拔來定義地球緯度的方法,就是承襲自這張星表。

地圖學與導航所建立出的理論基礎程度,可以從埃拉托斯特尼(Eratosthenes)的著作中看到;他測量某座與地表形成7度角的拱橋,精準計算出地球的圓周。毫無疑問,這種專業的科學知識,已經不是船員所能觸及。不過,有些線索仍可顯示出他們透過自身經驗,來領略地球的形貌。

腓尼基人在西元前約600年,曾經沿著非洲海岸探險,以紅海為起點,繞非洲大陸一周再回到地中海;希羅多德記錄他對這段旅程的見聞。雖然聽起來有點不太可能,但希羅多德用一段話,形容朝西航向好望角(按:the Cape,位於現今南非的西南端)的腓尼基人:「太陽在他們右手邊上方。」如此細膩的描述,除了親眼目睹的記錄之外,還有其他可能嗎?

同樣的,在西元前約330年,希臘的航海家皮西亞斯(Pytheas),據說從馬賽(按:Marseilles,法國最大的商業港口)出海進入大西洋,再往北繞了不列顛的海岸一圈,越過位於蘇格蘭東北方的奧克尼群島(Orkney),來到傳說之地「圖勒」(Thule)—— 世界的盡頭。皮西亞斯聲稱,北緯60度以北的夏季,太陽是不會西沉的。這種描述有可能純粹從理論推測出來嗎?

幾個世紀以來,海格力斯之柱(按:Pillars of Hercules,直布羅陀海峽兩岸聳立的海岬)一直扮演已知世界的分界線,而西方的開放海域,則充滿了傳奇的島嶼,例如:亞特蘭提斯(Atlantis)、赫斯珀里得斯(Hesperides)、亞法隆(Avalon)與里昂內斯(Lyonesse)。

西元前3世紀,在地中海熟悉的水域中,風玫瑰圖被用來撰寫最早的導航輔助工具——航路手冊(pilot book)或周航記(periplus)。上頭列出的各地港口,以及它們之間的航路,是用風向與航行時間(以日數計)的形式表達。

此外它也可能附上地標與錨地(按:指有天然掩護或人工掩護條件,能抵禦風浪的水域,船隻可在此停泊)等額外資訊。這些文本中有一小部分留存至今,涵蓋了從伊比利半島到印度河的港口,但當時的人是否有繪製任何圖表,來搭配這些周航記,目前並無法證實。

其中一份最早的周航記,是在西元前約500年,由一位名叫史凱勒斯(Scylax)的人撰寫的。他的周航記幾乎涵蓋了整個地中海,但記述的層次卻非常粗淺:

想要從海格力斯之柱沿岸,航行至賀邁亞海角(Cape Hermaea),需要兩天的時間;從賀邁亞海角航行到索洛耶斯海角(Cape Soloeis),需要三天的時間;而從索洛耶斯海角航行到瑟尼海角(Cape Cerne),需要七天的時間。因此,從海格力斯之柱航行至瑟尼島(Cerne Island),需要十二天的時間。而瑟尼島再過去就無法航行了,因為有淺灘、淤泥與海草。這裡的貿易商都是腓尼基人。而這份周航記的基礎系統,就是航位推測法的原始形式。除了測定航行時間之外,沒提到天文導航,或是其他任何形式的定位法。

編撰周航記的船員,並沒有測定出經緯度,或用羅盤測量海岸線。所以他們無法憑藉一個圖形框架,繪製出這些港口的位置。也沒有任何陸地測量的製圖法,可以當作這類圖表的範本。簡言之,雖然希臘科學家已建立出科學製圖法的理論基礎,但當時的船員並沒有製圖的概念。

然而,即便我們對早期航海的知識多半是用推測的,但航海對於地中海歷史的重要性,可說相當明確。希臘文化的傳播,大半都是託海洋之福,而拜占庭、敘拉古(按:Syracuse,位於義大利西西里島上的沿海古城)、拿坡里與馬賽等大城市,發源時都是希臘的殖民地。

同時,住在迦太基(Carthage)的腓尼基人,也成長為強大的海上強權,足以威脅到羅馬。事實上,拓展海權的動機永遠是貿易與戰爭。

當時的船隻是槳帆船,將船槳與船帆結合在一起使用。商船的槳比較少,倚靠船帆用穩定的速度長時間航行;而戰船最強大的武器是「衝角」(ram),必須近距離加速衝撞敵船再撤退,因此船槳會比商船多。

西元前480年薩拉米斯海戰(The naval battle of Salamis),希臘擊敗了波斯艦隊,阻止波斯對希臘的入侵;這場海戰被視為歐洲歷史的重大事件。5個世紀之後,當羅馬從城邦發展為帝國,海洋對於補給與交流的重要性,又再度變得至關緊要。

羅馬消費大量的玉米、油、礦與奢侈品,其中多數都是從東方海運過來的。羅馬帝國所有的大城市都是港口:亞歷山大(Alexandria)、安提阿(Antioch)、科林斯(Corinth)與迦太基。

相關書摘 ▶《大英圖書館海圖全覽》:19世紀列強角力讓海圖產量大幅增加

書籍介紹

本文摘錄自《大英圖書館海圖全覽:世界應該是什麼樣子?200張以上你從沒看過的海圖,這些都是統治地球的說明書》,大是文化出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:彼得・懷菲德(Peter Whitfield)

譯者:廖桓偉

海圖將「人類所知道的世界」一點一點的展開在眼前,不單只呈現出海洋的面貌,更記載著權力的更迭、歷史的軌跡,大英圖書館20年歷久不衰經典,新版問世!世界首席探索地圖專家彼得・懷菲德(Peter Whitfield)畢生心血力作。

大英圖書館20年歷久不衰的經典,收載遠古至近代之珍稀海圖作品,帶你一窺這些精美圖鑑背後,無人所知的輝煌旅程。

海圖,促成大航海時代

最早的海圖,上頭沒有標出陸地;但後來海圖比地圖精準百倍:曲曲折折的陸地輪廓,詳盡且逼真,是什麼技術畫出來的?沒有空拍機、沒有熱氣球、更沒有衛星的年代,海圖如何讓地球上各大陸島嶼曲線畢露?

早期海圖充滿謎團:現存最早的海圖《比薩海圖》充滿謎團,因為精準的畫出地中海海岸線。但在這之前,沒有任何一張類似地圖存在的證據。直到現在,航海學家仍不知道該如何使用它。

世界是葡萄牙與西班牙航海家拓展的:地中海西岸有義大利、東岸有穆斯林,葡萄牙長期被鄰國圍繞,為何突然變成海上強權?貿易只是表象,背後是否有其他意義?哥倫布其實只到了加勒比海,為什麼以為自己抵達印度?因為當時只知緯度,對經度的距離沒概念,導致誤會大了。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航