《大英圖書館海圖全覽》：上古時代人們運用什麼技術乘風破浪？

文：彼得・懷菲德（Peter Whitfield）

「海洋與河流區分了人類」這個概念，其實是一種迷思。雖然沙漠與群山確實區隔出許多文明，但綜觀整個人類歷史，河流與海洋都是溝通、旅遊與交易的手段。

上古時代的歐洲歷史中，地中海就像一條高速公路，成為所有形塑文明的力量。對於中東人來說，波斯灣與阿拉伯海的水流，提供他們交易、富裕、冒險與征服的可能途徑。東西方的文學作品中，從《奧德賽》（Odyssey）到《航海家辛巴達》（Sinbad the Sailor），都讓大家見識到，海洋如何支配這些文化的想像力。帝王與海盜、詩人與聖人、商人與戰士，全都感受到海洋的誘惑與挑戰。

謎樣的西元前航海術

人類對於地中海地區的航海知識，可以追溯到約五千年前，航海史最重要的革新——船帆。它以風力取代人力，而且能夠一次移動大量的貨物與人群。

西元前2500年，埃及的船隻駛離尼羅河河口，在迦南（Canaan）進行貿易，而蘇美人的船隻，也沿著底格里斯河（Tigris）與幼發拉底河（Euphrates）而下，從波斯灣出海，與印度河流域的居民進行貿易。同時在北方，青銅時代（按：人類文化發展的其中一個階段，以使用青銅器為標誌）的人們，也在歐洲大陸、不列顛（Britain）、斯堪地那維亞（Scandinavia）之間遷徙與貿易。

Photo Credit: 大是文化 埃及船隻：依據西元前約1500年，位於代爾艾爾——拜赫里（Deirel-Bahri）、哈特謝普蘇特（按：Hatshepsut，古埃及著名女法老）陵墓的石雕畫，重新繪製而成。這些畫呈現埃及某一次貿易航行，目的地是「邦特之地」（land of Punt）——有可能是現今的衣索比亞。這些船很明顯是遠洋船隻，比尼羅河上的三桅帆船還大。從本圖左側可以看到，船帆被收捲起來放在港口附近，但右側的巨大船帆與船獎都被使用中。上頭的象形文字則寫出有哪些貨物：黑檀、象牙、黃金與一隻活生生的豹。

西元前1500年，邁錫尼文明（Mycenae）統治下的希臘人，已經可以從海上入侵克里特島（Crete）。西元前800年，腓尼基人（Phoenicians）已經在西班牙與北非建立殖民地。

他們到底是怎麼辦到的？船員用什麼方式導航？那個年代沒有任何海圖留存到現在，它們甚至連存在的證據都沒有。有人相信他們是沿著海岸線航行，但這種想法站不住腳，因為就算在地中海內部，通往賽普勒斯（Cyprus）、克里特（Crete）、馬爾他（Malta）、薩丁尼亞（Sardinia）等島嶼的路徑，也需要橫越數英里（按：1英里約為1.6公里）的開放海域，其間看不到任何陸地。

就算他們想沿著海岸線航行，黑夜、迷霧與惡劣的天氣，都能輕易讓船隻偏離海岸；所以很難相信這些船員能接受讓陸地消失於視線之外，無助的在海上迷航。

當時沒有羅盤、海圖，或任何精確測量方位與距離的方法。透過海洋考古學，我們可以了解古代的造船技術與戰爭，但對於當時的航海術，卻幾乎一無所知。

毫無疑問，古時候肯定存在一種知識體系，支撐這些以遷移、貿易與征服為目的的航海，而且是透過口頭傳授的。四散的參考文獻，如荷馬（Homer）、希羅多德（Herodotus）、亞里斯多德（Aristotle）的作品，以及世界各地船員的共享經驗，都提供了一些蛛絲馬跡。

最基本的航海術是「航位推測法」（dead reckoning），亦即觀察特定時間內的航速與方位，然後從起點與終點推測船隻的相對位置。這方法的缺點是沒有客觀的控制因素，所以會累積誤差。但只要能頻繁的查看熟悉的地標，這套系統就很受用，因為地標確實能提供一連串的導航點，然而只要陸地離開視線外，就需要其他基本方法來測定方位。

方位的基點是以太陽而訂：日出與日落分別為東西方，光與影的方向則分別是南北方。到了晚上，星星也似乎從東方升起，而且繞著固定不動的北極星打轉。

雖然人們很熟悉太陽的移動路徑，卻很難直接觀察；相形之下，夜空在經驗老到的人眼中，就像是一張地圖。希臘的天文學作家阿拉托斯（Aratus），就如此描述小熊星座（UrsaMinor）：「在她的引導之下，賽達人（按：Sidon，即腓尼基人）能夠以最筆直的路線航行。」小熊星座包含現今的北極星「勾陳一」（Polaris），以及在古代當過北極星的「北極二」（Kochab）。荷馬也證實了拱極星（按：指在天球中，其赤道座標系統的座標，較觀察者所在緯度高的恆星）的重要性，因為它們隨時可見：

轉動中的大熊星座（Great Bear），始終是朝著獵戶座（Orion）而去，而非沉入深水之中。——《奧德賽》第5冊，第326至329行

撰寫者在《使徒行傳》（Acts of the Apostles ）第27章第20節，描寫聖保羅船難（shipwreck of St Paul）時，表達出船員遇到的危險：「太陽和星辰多日不顯露。」

除了這些天文導航的基本準則，氣象學似乎也透過風的形式，提供了最早的方位測量系統。技術熟練的地中海船員，可以輕易分辨寒冷的北風與溫暖的南風，也能分辨狂暴的西風與濕冷的東風。

8個風向由命名來辨別，船員會刻印出8角星——也就是「風玫瑰圖」以利用它們。風玫瑰圖具備羅盤的功能，不過並不是靠磁力來測量方位，而是憑藉著船員對於風的判斷。

Photo Credit: 大是文化 風玫瑰圖：西元1608印製，出自威廉・布勞（Wilem Blaeu）的海圖集《航海之光》（Licht der Zeevaerdt）。風向此時已被擴充成32個，而且每個都取了希臘——羅馬文（Greco-Roman）的名字。圓圈內追加了刻度，北方朝上。事實上，它如今已被視為現代羅盤玫瑰，替風向取古代名字只是為了遵循傳統。

亞里斯多德在著作《天象論》（Meteorologica ）中，進一步支持這套系統，還追加了兩種風向：北北東與北北西，讓風向變成10種。亞里斯多德的風向模型，等同於一張圓形地平線的圖表，因為他追加了日出與日落的至點（按：太陽在一年之中離地球赤道最遠的時刻，亞洲慣稱冬至與夏至）。

一個世紀之後，愛琴海羅得島（Rhodes）的航海家蒂莫斯塞內斯（Timosthenes），設計出12個方位的風玫瑰圖，每種風向都用它們吹來方向的國家來命名。這套12風向的系統，一直沿用到後古典時代與中世紀——它們出現在中世紀歐洲的世界地圖上，而文藝復興時期的製圖師，則把它們描繪成圍繞地圖四周的人類臉孔。雅典的風之塔（Tower of the Winds）是在西元前約100年建造的，作為公共羅盤之用，8面牆各自面對原始的8個風向。

當時希臘的科學，在球面幾何學方面有大幅進步，經度與緯度的理論一直流傳至今。喜帕恰斯（按：Hipparchus，古希臘的天文學家，方位天文學之父）在西元前2世紀，繪製了一張星表（按：天文學上的目錄），利用天球（按：天文學上，與地球同圓心、同自轉軸，但半徑無限大的球）的緯度與經度，在天球上定出星體的位置。透過北極星的海拔來定義地球緯度的方法，就是承襲自這張星表。

地圖學與導航所建立出的理論基礎程度，可以從埃拉托斯特尼（Eratosthenes）的著作中看到；他測量某座與地表形成7度角的拱橋，精準計算出地球的圓周。毫無疑問，這種專業的科學知識，已經不是船員所能觸及。不過，有些線索仍可顯示出他們透過自身經驗，來領略地球的形貌。

腓尼基人在西元前約600年，曾經沿著非洲海岸探險，以紅海為起點，繞非洲大陸一周再回到地中海；希羅多德記錄他對這段旅程的見聞。雖然聽起來有點不太可能，但希羅多德用一段話，形容朝西航向好望角（按：the Cape，位於現今南非的西南端）的腓尼基人：「太陽在他們右手邊上方。」如此細膩的描述，除了親眼目睹的記錄之外，還有其他可能嗎？

同樣的，在西元前約330年，希臘的航海家皮西亞斯（Pytheas），據說從馬賽（按：Marseilles，法國最大的商業港口）出海進入大西洋，再往北繞了不列顛的海岸一圈，越過位於蘇格蘭東北方的奧克尼群島（Orkney），來到傳說之地「圖勒」（Thule）—— 世界的盡頭。皮西亞斯聲稱，北緯60度以北的夏季，太陽是不會西沉的。這種描述有可能純粹從理論推測出來嗎？

幾個世紀以來，海格力斯之柱（按：Pillars of Hercules，直布羅陀海峽兩岸聳立的海岬）一直扮演已知世界的分界線，而西方的開放海域，則充滿了傳奇的島嶼，例如：亞特蘭提斯（Atlantis）、赫斯珀里得斯（Hesperides）、亞法隆（Avalon）與里昂內斯（Lyonesse）。

西元前3世紀，在地中海熟悉的水域中，風玫瑰圖被用來撰寫最早的導航輔助工具——航路手冊（pilot book）或周航記（periplus）。上頭列出的各地港口，以及它們之間的航路，是用風向與航行時間（以日數計）的形式表達。

此外它也可能附上地標與錨地（按：指有天然掩護或人工掩護條件，能抵禦風浪的水域，船隻可在此停泊）等額外資訊。這些文本中有一小部分留存至今，涵蓋了從伊比利半島到印度河的港口，但當時的人是否有繪製任何圖表，來搭配這些周航記，目前並無法證實。

其中一份最早的周航記，是在西元前約500年，由一位名叫史凱勒斯（Scylax）的人撰寫的。他的周航記幾乎涵蓋了整個地中海，但記述的層次卻非常粗淺：

想要從海格力斯之柱沿岸，航行至賀邁亞海角（Cape Hermaea），需要兩天的時間；從賀邁亞海角航行到索洛耶斯海角（Cape Soloeis），需要三天的時間；而從索洛耶斯海角航行到瑟尼海角（Cape Cerne），需要七天的時間。因此，從海格力斯之柱航行至瑟尼島（Cerne Island），需要十二天的時間。而瑟尼島再過去就無法航行了，因為有淺灘、淤泥與海草。這裡的貿易商都是腓尼基人。而這份周航記的基礎系統，就是航位推測法的原始形式。除了測定航行時間之外，沒提到天文導航，或是其他任何形式的定位法。

編撰周航記的船員，並沒有測定出經緯度，或用羅盤測量海岸線。所以他們無法憑藉一個圖形框架，繪製出這些港口的位置。也沒有任何陸地測量的製圖法，可以當作這類圖表的範本。簡言之，雖然希臘科學家已建立出科學製圖法的理論基礎，但當時的船員並沒有製圖的概念。

然而，即便我們對早期航海的知識多半是用推測的，但航海對於地中海歷史的重要性，可說相當明確。希臘文化的傳播，大半都是託海洋之福，而拜占庭、敘拉古（按：Syracuse，位於義大利西西里島上的沿海古城）、拿坡里與馬賽等大城市，發源時都是希臘的殖民地。

同時，住在迦太基（Carthage）的腓尼基人，也成長為強大的海上強權，足以威脅到羅馬。事實上，拓展海權的動機永遠是貿易與戰爭。

當時的船隻是槳帆船，將船槳與船帆結合在一起使用。商船的槳比較少，倚靠船帆用穩定的速度長時間航行；而戰船最強大的武器是「衝角」（ram），必須近距離加速衝撞敵船再撤退，因此船槳會比商船多。

西元前480年薩拉米斯海戰（The naval battle of Salamis），希臘擊敗了波斯艦隊，阻止波斯對希臘的入侵；這場海戰被視為歐洲歷史的重大事件。5個世紀之後，當羅馬從城邦發展為帝國，海洋對於補給與交流的重要性，又再度變得至關緊要。

羅馬消費大量的玉米、油、礦與奢侈品，其中多數都是從東方海運過來的。羅馬帝國所有的大城市都是港口：亞歷山大（Alexandria）、安提阿（Antioch）、科林斯（Corinth）與迦太基。

相關書摘 ▶《大英圖書館海圖全覽》：19世紀列強角力讓海圖產量大幅增加

書籍介紹

本文摘錄自《大英圖書館海圖全覽：世界應該是什麼樣子？200張以上你從沒看過的海圖，這些都是統治地球的說明書》，大是文化出版

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作者：彼得・懷菲德（Peter Whitfield）

譯者：廖桓偉

海圖將「人類所知道的世界」一點一點的展開在眼前，不單只呈現出海洋的面貌，更記載著權力的更迭、歷史的軌跡，大英圖書館20年歷久不衰經典，新版問世！世界首席探索地圖專家彼得・懷菲德（Peter Whitfield）畢生心血力作。

大英圖書館20年歷久不衰的經典，收載遠古至近代之珍稀海圖作品，帶你一窺這些精美圖鑑背後，無人所知的輝煌旅程。

海圖，促成大航海時代

最早的海圖，上頭沒有標出陸地；但後來海圖比地圖精準百倍：曲曲折折的陸地輪廓，詳盡且逼真，是什麼技術畫出來的？沒有空拍機、沒有熱氣球、更沒有衛星的年代，海圖如何讓地球上各大陸島嶼曲線畢露？

早期海圖充滿謎團：現存最早的海圖《比薩海圖》充滿謎團，因為精準的畫出地中海海岸線。但在這之前，沒有任何一張類似地圖存在的證據。直到現在，航海學家仍不知道該如何使用它。

世界是葡萄牙與西班牙航海家拓展的：地中海西岸有義大利、東岸有穆斯林，葡萄牙長期被鄰國圍繞，為何突然變成海上強權？貿易只是表象，背後是否有其他意義？哥倫布其實只到了加勒比海，為什麼以為自己抵達印度？因為當時只知緯度，對經度的距離沒概念，導致誤會大了。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航