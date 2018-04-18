《大英圖書館海圖全覽》：19世紀列強角力讓海圖產量大幅增加

文：彼得・懷菲德（Peter Whitfield）

帝國憑藉海圖，打穿中、日、非⋯⋯門戶

英國皇家海軍沒什麼戰略性的機會，可以測試他們在水文地理方面的新測量法，但在中國鴉片戰爭中，海事調查員是占領廣東的功臣之一，而克里米亞戰爭雖然陸戰打得悽慘無比，雙方各陣亡30萬人以上，但海戰倒是滿成功的。

至於之前從未存在於英國海圖上的黑海北部地區，雖然沒發生艦隊戰，但英國還是做了一次快速又準確的考察，讓士兵得以登陸，並訂出空襲轟炸的位置。克里米亞戰爭也牽扯到一場波羅的海的戰鬥，共1萬名士兵登陸攻擊奧蘭島（Aland Island）上的俄羅斯要塞，這功勞也要記在海軍調查員頭上。

海軍部將考察網絡拓展到世界各地，但當地人對歐洲調查員的出現，並非都樂見其成。西元1863年，亨利．聖約翰船長（Captain Henry St John）考察日本海岸之際，在鹿兒島與當地的海岸砲兵交戰了一個半小時，結果這座城有一部分被燒毀殆盡；這種事件，或許就是砲艦外交（按：指強權透過自身武力，迫使他國接受其要求的外交政策）期間，各場戰爭的起源。

歐洲列強之間的帝國競爭，持續形塑著海軍政策。法國在西元1815年損失大片江山，但透過征服非洲，他們穩定的打造出一個新的帝國，並在1840年代占領大溪地與馬克薩斯群島，以及西元1859年占領中南半島。

拿破崙戰爭之後， 英國留住開普殖民地（按：Cape Colony，位於現今南非和納米比亞）、錫蘭、模里西斯、塞席爾（Seychelles）與馬爾他。英國在1820年代，宣布涵蓋澳洲與紐西蘭的主權，並繼續占領更多的領土：西元1819年占領新加坡、1821年占領黃金海岸（按：Gold Coast，澳洲昆士蘭省的太平洋沿岸城市）、1842年占領香港、1843年占領納塔爾（Natal）、1852 年占領緬甸、1861年占領拉哥斯，以及1888 年占領沙勞越（Sarawak）。

其中有許多領土都是全球海路網的戰略要點。英國特別關心通往印度（她最有價值的占領地）的海路，而這整套系統，顯然是仰賴海軍的力量，確保商船艦隊可以從歐洲，航行到這些遙遠的水域。

到了西元1890年，英國對海外投入的心血，比法國、德國、荷蘭與美國加起來還多。世界上有越來越多地區，被畫進由工業化力量主導的貿易網絡中。中國就是典型的例子。

雖然中國拒絕西方勢力滲透，成為自力更生的出口大國。但在1840至1842年，以及1856至1860年的兩場鴉片戰爭，只不過是列強強迫中國簽訂經濟條約的藉口，好讓西方國家（主要是英國與法國）能進出中國。眼見敵方海軍出現在南海與長江上，中國也只好吞下這些條約。

西元1800年，歐洲諸國與其占領地（包括之前的殖民地），大概占了地球表面的55%。不過這些所有權當中，效力薄弱的並不在少數，所以有效的控制權大概只占35%。

19世紀殖民列強之間的競爭，鞏固了許多所有權，所以到西元1880年時，全世界有65%都由歐洲與美國主宰，而到了西元1914年，經歷最後一次非洲領地爭奪戰之後，這個比例更躍升到85%。

到了19世紀中期，海事史上最大的革命正在進行——動力船的問世，而最早的例子就是蒸汽船。歷經數十年的實驗與失敗，未來已經很篤定是以動力船為主流。它們比帆船更快、更大、更舒適、更有效率；而在時間與成本方面，一艘蒸汽船可抵4艘同重量的帆船。

大型帆船的優雅與傳統，無法彌補速度與經濟面的缺陷，尤其自從蘇伊士運河（Suez Canal）在1869年開通之後，往東航行的蒸汽船，其油料補給問題也解決了。

蒸汽船讓世界縮小了，而如果沒有這次動力革命，歐洲也不可能出現大批的移民潮。據估計，1830至1910年間，共有五千萬人離開歐洲，其中多以美洲與澳大拉西亞（按：Australasia，澳洲、紐西蘭和鄰近太平洋島嶼的總稱）為目的地。

Photo Credit: 大是文化提供 P&O（按：鐵行輪船公司，成立於1837 年）的蒸汽船「錫蘭號」（Ceylon）。湯瑪斯．G．道頓（Thomas G Dutton）繪製的平版畫，此圖約於西元1870年印製。

19世紀晚期的戰艦，是以蒸汽為動力，並以鋼鐵打造，所以英國被迫成立一支全新的海軍。但工業革命是國際性的趨勢，因此有三支新海軍挑戰英國的霸權——德國、美國與日本。

美國崛起為世界強權，可說是從他們遠征日本，打破其閉關兩百年的孤立態勢開始的。馬修．培理（Matthew Perry）在1853至1854年間，進行兩次非凡的海軍任務，成功建立美日兩國貿易關係，但也對日本造成深遠的影響，進而在整個亞太地區造成難以預料的後果。

美國在西元1867年從俄羅斯手中取得阿拉斯加，並在1898年與西班牙進行短暫的戰事（這非得打海戰不可），讓他們有機會併吞夏威夷、菲律賓、波多黎各，連古巴都短暫納入其掌中。

西元1914年巴拿馬運河（Panama Canal）開通，又讓美國手中握有強力的經濟與戰略武器。至於日本新生的工業優勢，則在覺醒的軍國主義，以及打造現代戰爭艦隊的舉措中表露無遺；西元1905年對馬海峽海戰（Battle of Tsushima Strait），日本艦隊把俄羅斯艦隊殺個片甲不留。

於此同時，另一個在歷史上並非以海權崛起的德國，將其工業技術與政治野心，導入現代海軍的建造，使其足以抗衡、甚至勝過其他歐洲敵手。

這個時期沒什麼建立帝國的機會，不過到了西元1880年代，德國在非洲獲取了大片領土（喀麥隆、西北非與東非），在太平洋也取得俾斯麥群島（Bismarck Archipelago）。

在這場帝國競局中產生的緊張情勢，導致第一次世界大戰爆發。但參戰艦隊是珍貴的戰略武器，所以任一方都不想冒險派它們作戰，這為長達半世紀的海軍變革與競爭，畫下極為諷刺的句點。

1914年，福克蘭群島發生戰役，納粹的沙恩霍斯特號（Scharnhorst）與格奈森瑙號（Gneisenau）被擊沉，顯示出多年的海軍計畫與投資，有可能在數小時內就付之一炬。

約兩年之後，英德兩軍才再度在日德蘭海戰（Battle of Jutland）交手，但沒分出勝負。德國的殖民地暴露於攻擊之下，很快就從地圖上消失了。

Photo Credit: 大是文化提供 日德蘭（Jutland）：西元1913 年繪製。大型戰艦具備前所未有的火力，但在兩方艦隊「互相傷害」的戰況下，它們其實也很脆弱。相傳約翰．傑利科（按：John Jellicoe，英國皇家海軍元帥）深知自己可能「在一個下午就輸掉整場戰爭」，並為此困擾不已。因此第一次世界大戰開打近兩年後，英國與德國的主艦隊才全面開戰。這場延遲已久的遭遇戰，在1916年5月31日，於北海的斯卡格拉克海峽（Skagerrak）的海口處開打。英軍艦隊無論戰略與數量上都略勝一籌，但信號錯誤、海霧以及逐漸昏暗的天色，讓他們的努力功虧一簣。兩方艦隊到了夜晚就接觸不到彼此，戰事也就在沒分出勝負下結束了。英軍艦隊承擔的損失比較慘重，不過德軍艦隊之後也緊守他們的港口，不再出戰。

諷刺的是，日本海軍是火上加油的元凶（全力發展艦艇技術，占國家預算32%。西元1920年擁有世界第三大規模海軍，包括全世界第一艘真正的航空母艦「鳳翔」）。潛艇戰爭使用的武器更加隱密、致命，逐漸威脅到火力強大卻防禦脆弱的戰艦，並對商船造成大浩劫。

然而，多虧了德國利用海軍進行經濟封鎖，西方國家拒絕用軍事解決問題的僵局，終於被打破了。

這種國際間的角力，顯然讓海圖產量大幅增加。西元1914年，英國海軍部出版的海圖達到2,000張，而美國、德國與日本的海軍，也為了研究自己感興趣的地區，而迅速建立自己的海圖庫。到了西元1914年，美國水文局已出版1,000張以上的海圖，而且理所當然的，特別注重大西洋與太平洋。

於此同時，美國海岸與大地測量局出版的海圖，也突破1,000張的大關，不過其中有75%都是美洲沿岸水域。

一個國家有兩個官方的製圖機構，可說是歷史上的意外，並且造成一些反常現象；例如海岸與大地測量局當時繪製了菲律賓，但水文局卻沒有。這些海圖附帶的資料量，變得更大、更複雜，而且隨著海軍戰艦與商船的尺寸越來越大，細節的精確度也越來越重要。

除了「精確測量水深」這項基本要求，還追加其他資料的需求，包括水流、潮流、浮標、航行燈、無線電信標、殘骸與海床特性，使得海圖越來越偏技術面，但導航錯誤的代價也比以前高。

相關書摘 ▶《大英圖書館海圖全覽》：上古時代人們運用什麼技術乘風破浪？

書籍介紹

本文摘錄自《大英圖書館海圖全覽：世界應該是什麼樣子？200張以上你從沒看過的海圖，這些都是統治地球的說明書》，大是文化出版

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作者：彼得・懷菲德（Peter Whitfield）

譯者：廖桓偉

海圖將「人類所知道的世界」一點一點的展開在眼前，不單只呈現出海洋的面貌，更記載著權力的更迭、歷史的軌跡，大英圖書館20年歷久不衰經典，新版問世！世界首席探索地圖專家彼得・懷菲德（Peter Whitfield）畢生心血力作。

大英圖書館20年歷久不衰的經典，收載遠古至近代之珍稀海圖作品，帶你一窺這些精美圖鑑背後，無人所知的輝煌旅程。

海圖，促成大航海時代

最早的海圖，上頭沒有標出陸地；但後來海圖比地圖精準百倍：曲曲折折的陸地輪廓，詳盡且逼真，是什麼技術畫出來的？沒有空拍機、沒有熱氣球、更沒有衛星的年代，海圖如何讓地球上各大陸島嶼曲線畢露？

早期海圖充滿謎團：現存最早的海圖《比薩海圖》充滿謎團，因為精準的畫出地中海海岸線。但在這之前，沒有任何一張類似地圖存在的證據。直到現在，航海學家仍不知道該如何使用它。

世界是葡萄牙與西班牙航海家拓展的：地中海西岸有義大利、東岸有穆斯林，葡萄牙長期被鄰國圍繞，為何突然變成海上強權？貿易只是表象，背後是否有其他意義？哥倫布其實只到了加勒比海，為什麼以為自己抵達印度？因為當時只知緯度，對經度的距離沒概念，導致誤會大了。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航