理財小講（二）：單身、小家庭和父母的保險該怎麼買？

文：黃琛為

親愛的朋友你好，我是懶人經濟學的創辦人小賈，因為身邊常有人詢問我理財投資的問題，因此我把自己在各大學校、組織的演講經驗做了系統性整理，整理成90分鐘的小講，我會分成四個小節，從投資原理、財富分配、資產保障到投資工具與案例，免費分享給沒辦法到場參加的朋友們。

我的小講一共分成四部分，目前規劃是一個禮拜更新一個部份，在每個禮拜三晚上10點半推出，詳細時間與內容可以在懶人經濟學的置頂貼查看。

你現在看到的是小講的文字版本。

你好，我是小賈，歡迎來到我的系列小講，今天我們先來看看財富區塊中最基礎也最重要的安全防線──保險區。上次我們說了保險在理財投資中，就像是安全帶一樣的存在，是我們在開啟投資之旅前都默認要配備的裝備。但對於這個重要裝備，很多人還是有各式各樣的誤會，比如可能有部分人一聽到保險這個詞，就本能得覺得反感，覺得自己身體還好的很，買保險做什麽？多不吉利。還有些人因為曾經在接觸保險銷售人員的時候有過一些不愉快的體驗，後來每每聽到保險都避之唯恐不及，覺得保險是銷售人員來唬弄自己的。

其實，我自己就碰過被保險員唬弄的經驗，我們家族長久以來都和同一位保險員買保險，每個人身上都有2到3份，加起來2、30份左右。前陣子我當完兵，找了空閒時間把保單詳細的規則拿出來看，發現自己的醫療險是一年約而不是終身險，還保了三個，這樣算下來，保費要多繳80多萬元，當下真的有些生氣。但事後想想，這也是因為以前的自己不懂保險，所以才有今天的下場，現在是個資訊化的時代，網路上已經有許多關於保險的知識，也有一些保險員願意提供保單健檢的服務，我建議每一位同學都可以找自己信任、有在做保險的朋友幫你分析保單，看看有沒有什麼問題，說不定就像我一樣，一下子就省了幾十萬元。

弄清楚自己到底保了那些險，是因為當兵中剛好認識了一位弟兄，他也是在保險業服務，一直不斷提醒保單分析的重要性。因為其實我們一般人規劃了保險，都不會去仔細閱讀裡面的條款，但是保險就是條款，條款就是法律，有時一字之差會讓我們的權益差很多。

我自己還常常碰到這樣一種情況，身邊的朋友剛剛做了父母，出於對孩子的愛，突然意識到保險的重要性，不斷的諮詢問說給孩子買什麽樣的保險，但是卻偏偏忽略了自己。

無論以上哪種情況，都是對保險的誤讀。可能會導致你無法給自己和你愛的家人配置正確且足夠的保障。要知道保險最初誕生的原因，就是人們發現當面對一些巨大的風險時，個人的力量無法獨自承擔，於是各自拿出一部分錢來，再一起抵禦那些自己無法獨自承受的風險。它揭示了保險的本質，就是用少量可承受的錢，也就是我們付出的保費，去轉移極端條件下自己無法承受的損失，也就是我們後面會提到的保額。所以保險本身是中性，它是我們用來轉移風險的工具。

保險的兩個關鍵詞：「少量可承受的保費」和「無法承受的損失」。

這給了我們幾個啟示：首先我們選保險最先要關注的，是我們生活中面臨哪些風險，會讓我們帶來無法承受的損失，這些風險是最優先要考慮透過保險去轉移的。比如當家庭主要收入的來源遭遇風險時，優先考慮孩子的教育金保險就有些主次不分了。

我們在挑選保險一定要有意識的放大保險槓桿，盡可能用較少的錢換取更多的保障，打倒四兩撥千斤的效果。比如說，一般而言，我們越年輕買保險保費就越劃算，如果我們認為自己年輕時身體好不用擔心，等到年紀大了再去購買保險，可能保費已經很不劃算，甚至已經無法投保了。總體來說保險是非常複雜的產品，同時每個人的保險需求又很個性化，所以在選擇比較的時候找不到標準答案或者覺得困惑也很正常。但我們的仍然可以透過掌握一些保險的基本原理和知識，來為自己和家人配置更好的保障。在你挑選的過程中，也更不容易被唬弄。

接下來我們就來詳細看看，到底如何選對保險負擔我們最大的風險，以及如何對保額保費進行規劃，來撬動更大的保證槓桿。

識別生活中的風險，用保險來轉移

首先，我們要先弄清楚，你現在最需要透過保險轉移的風險是什麽？

生活中的風險無處不在，但並不是所有風險都需要透過保險來轉移。從不同的風險影響大小和範圍來看，我們可以把生活中常見的風險分為以下三類：

大風險：這類是我們的生命中往往難以承受後果的風險。比如死亡殘疾和重大疾病。雖然這些風險發生概率很低，但一旦發生對家庭財務和家人的影響最大，而且往往給我們帶來巨大的財務支出或者負擔，這一類的風險就是我們說的極端風險，也是我們最需要去防範和轉移的。

小風險：小風險指的是不影響基本生活、一些我們可承受的風險。比如一些小的意外，或者感冒發燒這樣的小毛病。這些風險發生概率雖然高，但是風險本身會對家庭財務造成的影響並不大。

低風險：最後是低風險，指的是養老教育儲蓄和投資，可能你看到不少保險產品在宣傳和銷售突出的重點，是為了滿足這一類的需求，比如返還保費，提供投資回報等等，像是儲蓄險，但這類保險產品屬於為了滿足更多人的需求，在後期發展出現的新品種。

這裡我建議有賣儲蓄險的人，看看你的保單是否有手續費、管理費，扣完之後去算出年回報率，或許儲蓄險買起來比較方便，但收益率可能跑不贏穩健的貨幣基金。

聽到這裡相信你已經明白，在日常生活中所遇到的風險，需要我們透過保險轉移的就是那幾件大事，身故殘疾和重大疾病。我們就先針對這類風險，提出常見的保險解決方案。

「普通家庭」必備的商業保險有哪些

首先我們來聊聊壽險，大家可能經常看到某某終身壽險、某某定期壽險，他們都屬於壽險的範圍。壽險轉移的主要就是亡故風險，也就是發生死亡才會賠償，也可以理解為安家費。有朋友會疑問，如果真的不幸身故，保險還有什麽用呢？那麽多錢又不是給自己花的。其實壽險本來就不是給自己的，而是買給家人的，一旦被保人有風險發生，至少在財務上不會嚴重影響我們愛的人的生活。所以我們在轉移風險時，首要考慮的就應該是家庭的經濟支柱，因為如果風險導致家庭的主要經濟來源被切斷，很可能會帶來家庭財務的極度困境。

其次是意外險。顧名思義，意外險主要針對的，就是我們生活中各種意外事故導致的死亡或者殘疾進行賠付。保證的範圍一般可以分為兩部分：首先是因為意外導致的身故，按照實際購買保額賠付了一部分；另一部分則是意外導致的傷殘，傷殘等級保額按比例賠付給被保人。現在不少意外險也會包含一些意外醫療費用的補償。大家對意外險應該不算陌生，出遊時那你可能會碰到訂票網站問你是否購買行程期間的意外險，平時也可能會接到信用卡中心打來的電話向你推銷，像是一些每個月繳費提供長期保證的意外險，還有一種叫做意外實支實付，就是當今天我們發生意外擦傷、跌倒破皮、割傷手等等，我們都可以去外科診所換藥，只要在限額內都可以實支實付理賠。其實在日常生活中，我們只要選購一年期的綜合意外險即可，每年續保性價比（price–performance ratio，或譯成本效益比）最高。如果你較常旅外，還可以考慮一些交通相關的意外險。

最後我們來看看重大疾病保險，也是我們常說的重疾險，比如說像癌症，嚴重的心腦血管疾病、重大器官移植等重大疾病，不僅治療費用昂貴，治療、康復週期也比較長。一旦不幸罹患，就會給我們的財務狀況帶來巨大的考驗。重疾險簡單理解，就是在保障期間如果被保險人不幸患有合約約定中的重大疾病，或者達到合約中的約定條件，那保險公司就會直接賠付給我們一筆固定的錢。這筆錢沒有使用限制，你可以用來支付醫療費用，也可以用於因病導致的收入補償，或者抵銷康復護理的支出。但要註意，這裡強調的是合約中約定的疾病和條件，如果是合約之外的疾病，保險公司是不會賠付的。對我們來說，保障的疾病種類並非越多越好，因為保障的範圍越廣，我們相應繳納保費會越多。可能很多人會有疑問，買了重疾險之後還要配備醫療險嗎？這裡我給大家講重疾險與醫療險的差別，讓你做個參考：

重疾病險：主要是針對7項重大疾病、12項特定傷病去做理賠，雖然一次性給付金額大，可是理賠範圍相對比較小。

醫療險：無論發生什麼樣的病症，只要需要用到手術、開刀、病房，它都可以包含在內，所以剛剛提到的所有重大疾病，特定傷病花費也是包含在內。

Photo Credit：懶人經濟學

單身期的保險怎麼買？

了解了我們最該規避的風險，以及應對風險的各種保險工具之後，接下來我們來看看不同的人生階段，應該重點先放在哪些保障。

對於20多歲還單身的年輕人來說，我們家庭責任比較少，而且收入不算太高，所以留給買保險的預算也相對比較小。因此年輕的時候，可以優先考慮配置意外險和終身醫療險，意外險可以說是保險中最便宜也是槓桿最高的一個種類，一般幾百塊錢就能夠搞定上百萬的保額，適合每一個人。但年輕時不容易患病，為什麽還要配醫療險呢？這裡介紹一個新的概念，叫做「保險性價比」：越年輕身體越健康，購買保險就會越便宜；而隨著年齡增長，投保成本會逐年增加，年紀大的時候才開始購買重疾險，保費就會高得驚人。

三口之家，如何配保險

結婚成家之後，很快也會為人父母，不可避免的就會想要給孩子最好的。但對孩子來說，其實最大的保障來自於父母，如果孩子生病了，即便沒有保險還有家長來想辦法解決。但如果是孩子所依賴的父母因身故殘疾重疾而導致收入中斷，那麽為孩子買再多的保險也無濟於事，所以父母的保障才是最重要的。

一般來說你可以這樣考慮，如果大人的保險已經比較完善，從轉移風險和保障的角度，還可以繼續幫小孩配置醫療險和意外險，因為小孩在小的時候相對抵抗力比較弱，也活潑好動，有時候可能會有些碰撞，發生意外的話限額之內都可以讓小朋友去換藥，得到好的包紮治療。

父母的保險怎麼買？

最後無論你在單身階段還是已經成家，其實我們還是很關心年歲已高的父母，那要怎樣為他們配置保險呢?

除了弄清楚他們目前有哪些保險、以及保險的詳細內容外，剛才我介紹了一個投保性價比的概念，現在你一定知道了：因為年齡和發病概率的問題，可供老年人選擇的保險產品很少。其中必要性較高、性價比還不錯的保險產品有意外險和醫療險。其中意外險性價比是最高的，而防癌險和醫療險雖然性價比適中，但保費不算低，比較適合父母年紀在60歲以下、身體健康，而且有一定經濟基礎的朋友。所以對於大多數普通人來說，意外險可能就已經是最適合給父母配置的保險產品了。當然我們也可以透過儲蓄、投資、理財等方式，自己對父母建立醫療基金，替代保險公司的保單，這種方式又叫風險自留（Risk Self-retentio）。

總之無論在哪個階段，我們一定要清楚的意識到，無論是對父母還是孩子，未來我們才是最大的依靠，一定要把家庭主要經濟支柱的我們，作為保險的首要考慮對象。當然這些保險產品的選擇並非絕對，還要根據自己的需求來判斷。同時對於購買多少保險還有一個重要的約束條件：那就是我們需要的保障額度和我們的保費支出的計算。

我該花多少錢買保險？

不少人可能會認為：居然保險這麽重要，那就買最貴的、保額最高的、保證時間最長的吧！其實這大可不必，我們要時刻記得保險的本質，是用少量的錢轉移不可承受的風險，如果付出的保費還超過風險本身的話，那就本末倒置了。

先說保費預算，我們買保險花多少錢合適呢？有個粗略的方法是「雙十原則」：每年保費不超過年收入的10％，保額至少是收入的10倍。比如說一個家庭年收入500,000元，那麽這個家庭每年的保費繳納金額可以在60,000元左右。不過這個原則實在非常的粗糙，更多是給大家一個參考，具體的比例要根據自身情況做調整，有一個範圍是建議大家把保費支出控制在年家庭收入的5％到10％之間。

保險很重要，但也不要讓保費支出變成一種負擔。對保費心中有數之後，我們還要確定不同的保險需要配置的保證金額。目前常見的保額計算方法有三種：

第一種是「倍數法」，也就是我們剛才提到的「雙十原則」，保額部分推薦為家庭年收入的10倍。 另一種方法是「生命價值法」，是一個人的生命價值作為依據，從收入的角度來考慮，應該為他購買多少保額的保險，具體的計算公式為：「退休剩餘年限x（每年收入－每年支出）」。簡言之，一個25歲的小夥伴60歲退休，退休前年均儲蓄額是100,000元左右，那麽它的生命價值粗略的計算使用60歲減去25歲再乘以這個10萬，那麽就是3,500,000元的保額。 最後一種方法叫「家庭需求分析法」，是從家庭支出的角度考慮的，就是結算當發生不幸時，會給家庭財務帶來多大的缺口，根據這個時間缺口來制定保額。

在三種計算方法裡，我認為需求分析法是比較合理的，用它來確定保額，畢竟我們買保險最基礎的，就是要保障身上的家庭責任。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航