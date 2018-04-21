等不到洪水的末日邪教：把幻想當成事實，用社會認同自我安慰

作者：羅伯特．席爾迪尼

末日過後

為了說明社會認同的影響力有多大，這裡提供一個我最喜歡的例子。它的吸引力表現在以下幾個方面：第一，它為參與式觀察提供了一個絕佳樣本。所謂參與式觀察，指的是科學家親身涉足到某件事的自然發生過程當中，觀察整個過程，但這種方法尚未得到普遍的應用。第二，這個例子能為歷史學家、心理學家和神學家等不同群體，提供各自感興趣的資訊。第三，也是最為重要的一點，它顯示我們自己，是的，就是我們自己，不是別人，會怎樣使用社會認同來進行自我安慰，把幻想當成事實。

這是一個古老的故事，你不妨翻翻從前的資料，它在過去數千年的宗教活動裡，從來就沒絕跡過。各教派和邪教都有過如此的預言：到了一個特定的日子，信奉本教教義的人能獲得拯救，享受極樂。所有的預言都說，這一天會發生一件重要得不容否認的大事，通常，它指的是世界末日的到來。不過，讓信徒們感到絕望的是，事實證明，此類預言統統是假的。

可是，從歷史紀錄來看，預言落空之後，緊接著就會出現一種令人難以理解的情形。大多時候，信徒們並不會因為幻想破滅而鳥獸散，反倒越發堅定了信仰。他們承受著普通人的嘲笑，走上街頭，公開宣揚他們的教義，懷著強烈的熱情招攬更多的信徒。總之，哪怕教派的基本教義都成了泡影，信徒的狂熱也絲毫不曾減退。西元2世紀的土耳其孟他努教派（Montanists）是這樣，16世紀的荷蘭重禮教派（Anabaptists）是這樣，17世紀的伊士麥米勒耳教派（Millerites）是這樣，10世紀的美國米勒教派還是這樣。所以，有三名對此感興趣的社會學家認為，當代芝加哥的一支末日邪教恐怕也會這樣。這三名社會學家：里昂．費斯汀格（Leon Festinger）、亨利．里肯（Henry Riecken）和史丹利．沙克特（Stanley Schachter）當時都就職於明尼蘇達大學，他們聽說了芝加哥邪教之後，覺得有必要仔細做一番研究。他們決定改名假扮成新信徒，加入該邪教做調查，還額外出錢安插了一些觀察者到裡面去。這樣一來，對預言末日到來前後所發生的一切，他們掌握了豐富的第一手資料。

這支邪教的信徒很少，成員從未超過30人。為首的是對中年男女，為方便日後發表論文，研究人員將兩人分別稱為湯瑪斯．阿姆斯壯（Thomas Armstrong）醫生、瑪麗安．基奇（Marian Keech）夫人。阿姆斯壯醫生在一所大學的學生健康中心任職，對神秘主義、超自然現象和飛碟一直很感興趣。所以，說到這些議題，他是邪教組織裡受人尊重的權威。不過，基奇夫人才是大家關注的焦點，教派活動也以她為中心。這一年，她開始收到一些來自其他星球神明，她稱為「守護神」的訊息。這些資訊係透過所謂的「自動書寫」設備，從基奇夫人手裡源源不絕地冒出來，構成了該教派宗教信仰體系的主體。「守護神」的教誨和傳統的基督教教義有著或多或少的關聯。

守護神傳來的資訊，本來就是教派信徒諸多討論和闡釋的主題，可等它們預言即將發生一場大災難，一場始於西半球，最終淹沒整個世界的特大洪水時，它們立刻獲得了新的意義。基於可以理解的原因，教眾們一開始時皆非常驚恐，但隨後的資訊安慰他們說，凡相信基奇夫人所傳教誨的人，都能倖免於難。當災難降臨之前會有太空人出現，用飛碟把信徒們帶去安全的地方，有可能是另一個星球。有關營救行動的其他細節很少，但信徒們要做好登上飛碟的準備，預先排練特定的口令：「我把帽子留在家裡了」、「你有什麼問題嗎」、「我就是自己的挑夫」，把衣服上的所有金屬配件取下，因為攜帶金屬物品會使飛碟在飛行時「極其危險」。

費斯汀格、里肯和沙克特觀察了教眾在洪水爆發日到來之前數個星期的準備，注意到他們的行為有兩個特別重要之處。第一，他們對邪教信仰體系的投入程度極高。因為覺得就要離開即將毀滅的地球了，信徒們採取了一些無法挽回的舉措。大多數信徒的家人和朋友都反對他們的信仰，但這些人卻固執己見，哪怕失去旁人的關愛也義無反顧。有好幾名成員的鄰居和家人，甚至威脅要對他們採取法律行動，宣告他們精神失常。阿姆斯壯醫生的姐姐就向法院提出訴訟，要求取消他對兩名年幼孩子的監護權。許多信徒辭掉工作，中斷學業，全職投入到邪教活動中。有些人還覺得個人財產很快就沒用了，於是要不將其送人，就是將之扔掉。這些人分外肯定真理掌握在自己手裡，所以頂住了來自社會、經濟和法律等各方面的巨大壓力。而在和所有壓力對抗的同時，他們對教條的虔誠信奉也隨之深化。

第二，洪水到來之前，信徒們的行為是一種古怪的無所作為。毫無疑問，他們深深相信自家的教義，但他們很少對外宣揚。雖說一開始時他們公布了大難即將到來的消息，但卻並未積極嘗試轉化別人的觀念。他們願意發出警報，勸告那些主動做出回應的人，但頂多如此。

這個小群體不願招募新信徒的表現五花八門。除了不願勸說別人，還想方設法的保密：教義若有多餘的影本，統統燒毀；制定密碼和秘密手勢；部分私人錄音帶的內容不得和外人討論，這些錄音帶非常隱秘，連老信徒都不得對其做筆記。他們想方設法地避免外界關注。隨著災難日的來臨，聚在該教派總部，也就是基奇夫人家外的報紙、電視臺和電臺記者越來越多。大多數時候，信徒們把記者拒之門外，或是置之不理。要是有人問問題，最常見的回答是「無可奉告」。有一段時間，記者們感到很是氣餒，但等阿姆斯壯醫生因為搞宗教活動，被大學醫療中心開除之後，他們又報復般地蜂擁而至。有個記者特別固執，甚至受到吃官司的威脅。洪水來臨的前一天晚上，記者們再度擠過來要信徒們透露資訊，照例又被驅散了。事後，研究人員總結了教派在洪水降臨日之前，對公眾曝光和吸納新成員的立場：「面對聲勢浩大的媒體宣傳，他們想盡一切辦法保持低調，不為名聲所動。明明有無數的機會可以發展、吸收信徒，他們卻回避、保密，呈現一種近乎超然的漠不關心態度。」

終於，趕走了所有的記者和想來投奔的信徒，教眾們開始為登上預計在午夜到達的飛船做最後準備。在費斯汀格、里肯和沙克特眼裡，這場面簡直是一齣荒誕劇。本來是普普通通的人：家庭主婦、大學生、高中生、出版商、醫生、五金店夥計和他的媽媽，卻認認真真地參加演出。他們從兩名定期與「守護神」聯繫的成員那裡接受命令，除了瑪麗安．基奇的書面資訊，那天晚上還有「伯莎」做補充。伯莎從前是個美容師，透過她的嘴巴，「造物主」下達指示。他們勤奮地排練臺詞，齊聲呼喊飛碟到來前的口號：「我就是自己的挑夫」、「我就是自己的指南針」。此時來了一名訪客，自稱是「錄影船長」，係當時一齣電視劇裡的虛構人物，他說他帶來了些口信。信徒們居然認真討論起這到底是惡作劇，還是該把他說的話當成救援飛船捎來的密報。

因為不能帶任何金屬物品上飛碟，信徒們把衣服上的所有金屬零件都取了下來。鞋子上的金屬扣眼挖掉了；婦女們要嘛不戴胸罩，要不就扯掉了胸罩裡的金屬撐架；男人們使勁拆掉了褲子上的拉鍊，皮帶也不用了，改用繩子繫在褲腰上。

信徒們去除金屬物件的狂熱情形，有一位研究者親身體驗過。還有25分鐘就到午夜了，他忘了取下褲子上的拉鍊。這位研究者這樣說：「周圍的人一知道這件事，立刻恐慌起來。他被推進臥室，阿姆斯壯醫生雙手顫抖，眼睛每隔幾秒鐘就看看時鐘，他用一把刀片把拉鍊割掉，又用鉗子扯掉了金屬扣。」緊張的行動結束之後，研究員回到客廳，他身上少了些金屬佩件，臉色卻更加蒼白了。

很快就要到預言裡離開地球的時間了，信徒們安靜下來，無聲無息地期待著。幸運的是，訓練有素的科學家們詳細地記錄下這重要時刻裡發生的事情。

最後10分鐘，客廳裡的信徒分外緊張。他們什麼也沒做，只是把外套放在膝蓋上，坐著等待。在緊張的沉默當中，兩座時鐘滴答滴答地走動，聲音十分響亮，有一座鐘比另一座快了10分鐘。走得快的那座鐘指向了12點5分，一位觀察員，即在場的科學家大聲地指出了這個事實。人群齊聲答道，午夜還沒到呢。鮑勃．伊斯曼（Bob Eastman）肯定地說，走得慢的那座鐘計時才準確，因為他下午剛親手校準過。而從時鐘上看，還有4分鐘就到午夜了。 這4分鐘在一片死寂中流逝，只有一絲雜音冒出來。壁爐架上走得慢的時鐘顯示，離飛碟的預計降臨時間只有1分鐘了，瑪麗安緊張地高聲叫了一聲：「還沒有哪次安排落了空！」時鐘敲了12下，每一聲敲擊都清晰得令滿懷期待的信徒們痛苦萬分。他們一動不動地坐著。 人們或許指望著出現一些明顯的反應。午夜過去了，什麼事也沒有發生。大洪水再過不到7小時就要來了，但此時卻看不見屋裡的人有什麼反應。沒有人說話，沒有一絲聲響。信徒們呆若木雞地坐著，臉部似乎凝固了，毫無表情。馬克．波斯特（Mark Post）是唯一還能動彈的人。他躺在沙發上，閉著眼睛，但沒有睡覺。過了一會兒，跟他說話的時候，他能哼哼出幾句單音節的回答，可還是躺著一動不動。其他人表面上沒有什麼變化，直到後來才知道，他們受了沉重的打擊。 漸漸地，一種絕望和混亂的氣氛在痛苦中籠罩了整個小團體。他們再三檢查著預言和相關資訊；阿姆斯壯醫生和基奇夫人重申信念。信徒們仔細審視了當前的困局，提出一個又一個的解釋，但都不滿意。到了凌晨4點，基奇夫人崩潰了，痛哭起來。她抽泣著說，她知道有人開始起疑心了，但整個教派必須向最需要它的人給予支援，人們必須緊緊地團結起來。其餘的信徒也漸漸沉不住氣了，他們顫抖著，好多人都快哭出來了。現在將近凌晨4點30分了，解決困境的辦法卻還沒找到。這時候，午夜飛碟沒能前來營救的事，大部分人也都公開地承認了，教派似乎面臨解體危機。

在一片懷疑的陰霾中，信徒們的信心眼看馬上就要破碎，研究人員卻接連目睹了兩件不尋常的事情。第一件事出現在凌晨4點45分左右，瑪麗安．基奇的手突然「自動書寫」，記下了天上傳來的神諭。她大聲地朗讀出來，事實證明，這段資訊為當晚發生的事情作出了優雅的解釋。「小教團，你們獨坐了整整一晚，你們散發出的光芒，讓上帝願意拯救世界，使之免於毀滅。」雖然這個解釋簡潔有力，但本身還不夠令人滿意。比方說，聽了神諭以後，一名信徒站起身來，戴上帽子，穿上外衣，一走了之，再也沒有回來。要恢復信徒們的信心，還需要來點額外的東西才行。正是為了滿足這一需求，第二件值得注意的事情出現了。在場的研究人員再一次為讀者們提供了生動的描述：

教派裡的氣氛頓時為之一變，信徒們的行為也跟著變了。宣讀了解釋預言不中的資訊之後，短短幾分鐘裡，基奇夫人就又收到了一段資訊，要她將該條神諭公諸於世。她拿起電話，撥給一家報社。在等電話接通的時候，有人問：「基奇夫人，這是你第一次親自打電話給報社嗎？」她立刻回答：「哦，是的，這是我第一次打電話給他們。以前我從來沒什麼可以告訴他們的，但現在我覺得事出緊迫。」整個小團體都對她的感覺產生共鳴，因為所有人都覺察出了一種緊迫感。基奇夫人打完電話後，其他成員輪流打電話給報社、通訊社、電臺和全國發行的雜誌社，告知洪水未曾降臨的原因。因為想要迅速且又轟動地把消息傳播開來，信徒們把以前嚴加保密的事情公開了。就在幾個小時之前，他們還使勁躲著報紙記者，覺得媒體的關注讓人痛苦，現在卻熱心地想要曝光了。

不僅長久以來的保密政策來了個大轉彎，教派對轉化潛在信徒的態度也完全不同了。之前，對拜訪總部、有意投靠的新人，信徒們大多是置之不理、拒之門外，要不就馬馬虎虎地敷衍了事。可預言落空之後的這一天，一切都變了，他們接待所有的訪客，回答所有的問題，努力改變來訪者的信仰。信徒們招納新成員的願望空前高漲，最能說明這一點的，是在第二天晚上9名高中生來找基奇夫人談話的時候。

他們發現，她正跟人在電話裡討論飛碟的事，過了一會兒才知道，她認為對方是個外星人。基奇夫人既想繼續和他說下去，又急著招待新客人，於是就讓他們也來參加談話。在一個多小時裡，她跟客廳裡的客人和電話那頭的「外星人」輪流說著話。她太想勸人改變信仰了，簡直容不得放過任何機會。

信徒們在態度上發生了180度的大轉變，原因何在呢？一開始，他們沉默寡言、對上帝旨意嚴加保密，可僅過了短短幾小時，他們就成了熱心的宣傳家，到處傳播神的福音。預言裡的大洪水根本沒來，不信他們那一套的人會覺得，這個教派及其教條全是鬧劇。是什麼使他們選擇了這樣一個完全不合適的時機呢？

一切的關鍵就發生在「洪水」之夜的某個時候，所有人都越來越清楚地意識到，預言不會實現。奇怪的是，驅使信徒們宣揚其信仰的並不是先前的確定感，而是一種逐漸擴散的懷疑。他們稍微摸到了點頭緒：要是飛碟和洪水的預言根本是錯的，那麼整個信仰體系恐怕都站不住腳。對蜷縮在基奇夫人客廳裡的人們而言，這種很快就要變成現實的前景太恐怖了。

信徒們已經走得太遠，為了自己的信念，他們放棄了太多東西，要是信念破產了，他們也完了。由此而來的恥辱感、經濟成本和旁人的嘲弄，都讓人承受不起。從他們自己的話裡可以看出，堅持信仰是信徒們的關鍵需求。一位帶著三歲小孩的年輕婦女說：

我非得相信洪水會在21日來襲不可，因為我已經用光了所有的錢。我辭掉工作，從電腦學校退了學，我不能不信。

外星人預定到達時間過了4小時之後，阿姆斯壯醫生對一位研究人員說：

我已經走了好長一段路。我幾乎放棄了一切，我跟所有人都斷交了。我拆掉了回頭的每一座橋，我背棄了世界。我絕不能懷疑，我只能相信。事實只有這一個，其他的全是假的。

想像一下阿姆斯壯醫生及其追隨者在清晨來臨時陷入了什麼樣的窘境吧！他們為自己的信仰許下太多承諾，容不下其他的真相了。然而，這套信仰剛剛遭到了現實的無情衝擊：沒有飛碟降落、沒有外星人敲門，預言說的一切都沒有發生。既然唯一可以接受的真理被現實證據給徹底否認了，那麼教眾們要擺脫困境就只有一條路可走了，他們必須為信仰的有效性建立另一種證明形式：社會認同。

這就可解釋他們為什麼從保守秘密變成狂熱宣傳了，同時也說明了為什麼在這個關頭（信仰直接遭到否定，最是難以說服外人的時候）他們的態度會發生轉變：他們必須冒險直接面對外界的嘲笑和輕視，因為宣傳和吸納新人變成他們唯一的指望了。要是他們能傳播神諭，告訴那些不知情的人、說服抱持懷疑的人，並在這個過程中拉攏新人，那麼他們遭到威脅的寶貴信仰便能更加真實。社會認同原理這樣說，認為一種想法正確的人越多，持有這種想法的人就越會覺得它正確。教派的任務很明確：既然事實證據無法更改，那就只有改變社會證據了。你能說服別人，自己也必然信服。

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書籍介紹

《影響力【個案升級版】：說服的六大武器，讓人在不知不覺中受擺佈》，久石文化出版

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作者：羅伯特．席爾迪尼

譯者：閭佳

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Photo Credit：久石文化出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航