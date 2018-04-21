一場歷時35分鐘、38名目擊者，卻沒人打電話報警的凶殺案

作者：羅伯特．席爾迪尼

死亡原因：不確定性

本書討論的所有影響力武器都有適用的條件，在有些條件下其效果好些，有些條件下效果差些。倘若我們要保護自己免受這類武器傷害，那麼瞭解它的最佳適用條件，明確知曉我們在什麼時候最容易受它影響，也就毋庸置疑是最為重要的了。關於社會認同原理最適用的條件，我們已經可以從芝加哥教派的例子中看出一點端倪。信心的動搖，引發了他們吸納新人的需求。一般來說，在我們自己不確定、情況不明或含糊不清、意外性太大的時候，我們最有可能覺得別人的行為是正確的。

對環境不熟悉，是不確定性擴散的另一個原因。在這種情況下，人們特別容易跟著別人走。有個人光憑這一點就變成了千萬富翁，此人名叫西爾萬．戈德曼（Sylvan Goldman）。

1934年，他收購了幾家小型雜貨店。他注意到，要是顧客覺得手提購物籃太重，就會停止購物。經由這一點，他得到啟發，發明了購物車。購物車最早的樣子是一把帶有輪子的折疊椅，上面載著一對沉重的金屬籃。起初，這套裝置太標新立異了，戈德曼的顧客們全都不願使用，哪怕他在店裡提供充足的購物車，把它們放在顯眼的地方，還豎起告示牌，說明其用途和好處。他十分沮喪，已經打算放棄了，卻在這時想出一個透過社會認同原理，減少顧客不確定性的辦法：他請店員推著購物車在店裡四處走。結果，引起真正顧客們競相仿效。這一發明席捲全國，到他去世以前，他已經變得非常有錢，資產超過了4億美元。

在審視他人反應，消除不確定性的過程中，我們很容易忽視一點微妙而重要的事實：其他人有可能也在尋找社會證據。尤其是在局面模糊不清的時候，人人都傾向於觀察別人在做什麼，這會導致一種叫作「多數無知」（pluralistic ignorance）的有趣現象。深入理解「多數無知」現象，能幫我們解釋一道在全美國頻頻出現的謎題，也有人說這叫「舉國之恥」：受害者迫切需要幫助，全體旁觀者卻無動於衷。

旁觀者袖手旁觀的經典例子，從紐約市皇后區的一起尋常兇殺案拉開序幕，這件事在新聞界、政治界和科學界掀起了軒然大波。一位二十多歲的女孩，凱薩琳．珍諾維斯（Catherine Genovese）深夜下班回家，在住所所在的街道上遭到殺害。謀殺雖不是一件小事，可在一座像紐約這麼大、人口這麼多的城市裡，珍諾維斯事件本來只能在《紐約時報》上占個小小的角落，要不是因為人們犯了一個錯誤，凱薩琳．珍諾維斯的消息，本該在她出事那天，1964年3月裡的一天就銷聲匿跡的。

《紐約時報》都市版的編輯羅森泰（A. M. Rosenthal），碰巧在案發一個星期之後跟市警局局長吃午餐。原本羅森泰向局長打聽的是，皇后區發生的另一起兇殺案，可局長以為他問的是珍諾維斯一案，就說警方調查發現了一些驚人的內幕，凡是聽說的人（局長也包括在內）都十分訝異，很想找出解釋。原來，凱薩琳．珍諾維斯並不是無聲無息，一下子就死掉的，她遭受的攻擊持續了很長一段時間，她受了許多折磨，製造出很大的聲響，而這一切就發生在大街上。襲擊者追上她、攻擊了她三次，她大喊救命，過了整整35分鐘，襲擊者的刀子才終於奪走她的性命。令人難以置信的是，38名鄰居從公寓的窗戶裡眼睜睜地看著，卻都不願動動手指打電話報警。

羅森泰是個曾經得過普利茲獎的資深記者，他一聽到這故事就覺得它有報導價值。當天，他就派了個記者調查「旁觀者眼裡的」珍諾維斯事件。一個星期之內，《紐約時報》發表了一篇長長的頭版文章，掀起讀者們的爭論和反思。報導的頭幾段就為整個故事奠定了基調，確立了焦點：

半個多小時裡，兇手在秋園跟蹤一位婦女，並對其施以三次攻擊，而皇后區38位令人尊敬的、遵守法紀的公民們卻漠然視之。 有兩次，他們的聲音、他們臥室突然亮起的燈光曾打斷兇手，把他嚇跑了。但兩次後他都回來了，重新跟上她，用刀子刺她。慘劇發生期間，沒有一個人打電話報警，直到那名婦女死後，才有一個目擊者報警。 那是兩個星期之前的事了，但負責皇后區兇殺案調查、做了二十五年員警工作的助理總督察弗雷德里克．盧森（Frederick M. Lussen）仍然大感震驚。 他能背出一連串的兇殺案，但秋園的刺殺案卻讓他極為不解，因為那麼多「好人」居然不報警。

跟助理總督察盧森一樣，震驚和不解幾乎是所有知曉了這個故事詳情後人們的標準反應。員警、新聞記者和讀者們先是驚訝得目瞪口呆，之後便是困惑。38個「好人」怎麼可能在那樣的情況下無所作為呢？沒有人弄得明白，兇殺案的目睹者們自己也覺得莫名其妙。「我不知道，」他們一個接一個回答說，「我確實不知道。」有幾個人為自己的袖手旁觀，找了些站不住腳的理由。比方說，有兩、三個人解釋說，他們「害怕」、「不想捲入其中」。不過，稍微推敲一下就知道，這些理由並不成立：只要匿名打個電話到警局，就能救回凱薩琳．珍諾維斯一命，這絲毫不會給目擊者將來的安全帶來威脅，也不會浪費他們的時間。不，旁觀者無所作為並不是因為害怕，也不是因為擔心給自己的生活添亂，這裡頭別有內情，只是他們自己也說不清。

但困惑是出不了好新聞的，所以《紐約時報》和其他媒體：幾家報社、電視臺和雜誌社在跟進後續報導時，都強調了當時找得出來的唯一解釋：和我們大多數人一樣，目擊者們漠不關心，根本不想捲進這種事情，美國變成了一個自私自利、麻木不仁的國家。現代生活，尤其是城市生活的冷峻，把人變得鐵石心腸，他們成了「冷漠社會」的一分子，面對同胞的困境，他們表現得無情而又麻木。

為支持這一闡釋，詳盡描述公眾麻木冷漠的新聞報導，三不五時地刊登出來。不切實際的社會評論家們也發表了一系列的議論，支持此種論調。這群人面對媒體的時候，似乎從來就不承認自己曾感到困惑不解過，同時他們還認為，珍諾維斯一案有著重大的社會意義。他們都用了「冷漠」這個詞，值得注意的是，《紐約時報》頭版報導的標題也是「冷漠」，儘管大家對冷漠的成因各有看法。有人認為冷漠是電視大肆宣揚暴力所致，有人認為是人的攻擊性受到了壓抑。但大多數人則是扯出了都市生活的「人格解體」，「特大型都市社會」中「個體與群體的疏遠」，就連頭一個報導這條新聞，後來還就該主題寫了一本書的記者羅森泰，也贊同城市導致冷漠的理論：

沒人說得出為什麼38名目擊者看到珍諾維斯小姐遭到攻擊，卻不曾拿起電話，因為他們自己也不知道原因。但可以設想，人們的冷漠的確是大城市的一個特點。要是數百萬人圍著你、擠著你，那麼為了避免讓他們不斷地侵犯你，唯一的辦法就是盡可能地無視他們。這幾乎是一種心理生存策略了。在紐約和其他大城市的生活當中，人們會條件反射般地對鄰居和他們的麻煩置之不理。

隨著珍諾維斯事件的熱炒，除了羅森泰的書，它還成為眾多報紙和雜誌文章的焦點，幾段電視新聞紀錄片也是圍繞著它拍攝，它還被編排成一齣百老匯的演出。兩名紐約心理學教授，比伯．拉丹（Bibb Latane）和約翰．達利（John Darley）對這件事產生了職業上的興趣。他們翻閱了珍諾維斯事件的報導，根據社會心理學的知識，提出一種看起來最令人難以置信的解釋：目擊者都沒有報警，正是因為當時有38個人在場。之前的報導都在強調，38個人袖手旁觀，沒有採取任何行動。拉丹和達利卻認為，之所以沒人幫忙，正是因為有這麼多的旁觀者。

兩位心理學家推測，現場有大量其他旁觀者在場時，旁觀者對緊急情況伸出援手的可能性最低。其原因至少有兩個：第一個原因很淺顯，周圍有其他可以幫忙的人時，個人要承擔的責任就減少了，「說不定其他人會幫忙或打電話，說不定其他所有人已經這麼做了」。因為人人都想著會有別人幫忙，或者別人已經幫了忙，結果人人都沒幫忙。第二個原因從心理學的角度來看更有意思，它建立在社會認同原理之上，並涉及多數無知效應。很多時候，緊急情況乍看下並不顯得十分緊急。倒在小巷裡的男人是心臟病發作了，還是只是喝醉酒？隔壁的喧鬧是需要報警的暴力打鬥，還是只是外人干涉不必要也不恰當的夫妻間的吵吵鬧鬧？到底是怎麼回事？碰到這種不確定的情況，人們很自然地會根據周圍其他人的行動來加以判斷。我們可以根據其他目擊者的反應方式，得知事情到底夠不夠緊急。

可我們很容易忘記，其他旁觀該事件的人恐怕也正在尋找社會證據。因為我們所有人都喜歡顯出一副鎮定自若、從容不迫的樣子，我們可能只是暗中瞟著周圍的人，不動聲色地尋找證據。這樣一來，在每一個人眼裡，其他的人全都是鎮定自若，沒打算採取什麼行動的。於是，在社會認同原理的作用下，人們覺得這起事件沒什麼緊急的。根據拉丹和達利的說法，這就是所謂的「多數無知」狀態——「每個人都得出判斷：既然沒人在乎，那就應該沒什麼問題。與此同時，危險也有可能累積到這樣一個程度：某一個體不受看似平靜的其他人所影響，採取了行動」。

科學方法

拉丹和達利的推論得出了一個有趣的結果，即對緊急事件的受害者而言，「人越多越安全」的想法有可能完全錯誤。跟一群人在場比起來，要是當時的旁觀者只有一個，說不定急需救助者的生存機率反而更大一些。為了驗證這一不同尋常的論點，達利、拉丹和他們的學生、同事展開了一次系統化的感人研究專案，得出了一組明確的結果。實驗的基本程序是類比緊急事件，只不過有時候是讓一個人看到，有時候是讓一群人看到。然後，他們記下緊急事件受害者在兩種情況下所得到的援助次數。他們的第一次實驗是，讓一名紐約的大學生假裝癲癇病發作。要是只有一名旁觀者在場，85％的時候他都得到了幫助；而當有五名旁觀者在場時，「病人」得到幫助的機率就降到了31％。既然幾乎所有單個的旁觀者都出手幫了忙，說我們是個不關心他人痛苦的「冷漠社會」，就顯得不是那麼理直氣壯了。很明顯，恰恰是因有其他旁觀者在場，才使得人們施以援手之機率降到了可恥的水準（見圖4-3）。

圖片來源：作者提供 圖4-3 是需要幫助嗎？類似圖中的這種情況，無法肯定當事人是否需要緊急救助，因此就算人真的需要幫助，人群中恐怕也很難會有人伸出援助之手。

還有些研究係觀察旁觀者的普遍冷漠態度，在多大程度上是社會認同所導致的。研究人員在緊急事件的目擊者裡安插「暗樁」，要他們裝成什麼事也沒發生的樣子。例如在紐約的另一次實驗中，看到門縫裡冒出煙霧，75％的單個旁觀者報了警；而對於同樣的事情，有三個人同時旁觀時，則報警的機率是38％。要是這三個人裡有兩個都是「暗樁」，研究人員事先已告訴他們別插手，採取行動的旁觀者人數最少，報警的機率只有10％。多倫多也進行過一項類似的研究，單個旁觀者提供緊急救助的機率是90％；可要是一個旁觀者旁邊有兩個不動聲色的旁觀者，給予救助的機率則僅為16％。

旁觀者什麼時候會提供緊急援助，社會學家們現在已認識得很清楚了。首先，跟「我們成了一個冷酷無情的社會」這種看法不同，目擊者們只要確信出現了緊急情況，就很可能會出手相助。在這種情況下，旁觀者自己幫忙或叫人幫忙的數目，都是令人頗感欣慰的。以佛羅里達州的四次獨立實驗為例，研究人員模擬事故現場，叫一位維修工人演出，他們前後做了兩次實驗，當該名男子非常明顯地受了傷，需要幫忙時，100％的旁觀者都出了手。在另外兩次實驗裡，要幫忙就有可能會觸電，但仍有90％的旁觀者伸出了援手。而且，不管旁觀者是一個人還是一群人，主動幫忙的機率都很高。

但若是旁觀者無法肯定看到的是不是緊急情況，局面就大不相同了。此時，單個旁觀者比一群旁觀者，尤其是當這群人互不相識的時候，更有可能幫助受害者。多數無知效應似乎在陌生人裡顯得最為突出，因為我們喜歡在公眾面前表現得既優雅又成熟，又因為我們不熟悉陌生人的反應，所以置身在一群素不相識的人裡面，我們有可能無法流露出關切的表情，也無法正確地解讀他人關切的表情。因此，潛在的緊急事件得不到應有的關注，受害者倒了楣。

仔細觀察這一連串的研究結果，就能發現一個頗具啟示意味的模式。降低緊急事件受害者獲得旁觀者救助機率的所有條件，多見於城市，而少見於農村地區：

城市裡喧囂、吵鬧、變化快速的地方多，在這些地方，人們很難確定發生的事件是什麼性質。 城市裡人口更多，故此，目擊潛在緊急事件時，多個人在場的機率更大。 跟小鎮相比，城市居民認識鄰居的比例要低得多，因此，城市居民更有可能跟一群陌生人共同目睹一起緊急事件。

城市環境的這三種自然特徵：混亂、人口眾多、相識度低，極為吻合研究揭示的降低旁觀者出手救助機率的因素。因此，我們用不著什麼「都市人格解體」和「城市居民疏離」等可怕概念，就能解釋城市裡為什麼會出現如此多旁觀者不作為的例子。

不過，我毫不懷疑評論家們還是會做出前述解釋。讓我來舉個例子吧。英國一個互聯網新聞頻道報導了一起「旁觀者冷漠」的事例：一名婦女在倫敦街頭跌倒了，司機們卻沒能及時停車，幾乎所有的網路留言都怒斥了現代生活，尤其是城市生活的粗魯無文，旁觀者總覺得自己太忙，不願多事。留言的人恐怕並不知道，沒人幫忙的真正原因，在於城市的自然環境特徵，而不是城市居民邪惡的心理特點。受害者沒得到幫助，與其說是旁觀者太忙，倒不如說是發生事故的街道太過繁忙。這兩種說法有著根本的不同。不過，一旦理解了這點差異，我們在需要幫助的時候就占了很大先機了。

別讓自己成為受害者

以不那麼險惡的術語解釋現代都市生活的危險性，並不意味著這種危險就消除了。更何況，隨著世界人口加速向城市轉移（未來十年裡，全人類有一半都將生活在城市當中），降低此類危險的需求越來越大。好在我們對旁觀者的「冷漠」有了新的理解，帶來了真正的指望。靠著這一科學認識，緊急事件的受害者可以大大地提高自己獲得他人救助的機率。這裡的關鍵是，要意識到旁觀者群體未能幫忙，不是因為他們無情，而是因為他們不能確定。旁觀者不幫忙，是因為他們無法確定緊急情況是否真的存在，也無法確定此時是否需要自己採取行動。只要他們明確地意識到自己有責任插手干預緊急事件，他們是一定會做出反應的。

既然我們現在知道，敵人只是單純的不確定狀態，那麼緊急事件的受害者就有可能設法減少不確定性，以保護自己。想像一個夏天的午後，你在公園裡參加音樂會。音樂會結束的時候，人們開始離場，你發現自己的一隻胳膊略感麻木，但你以為沒什麼好大驚小怪的。然而，當你隨著人群朝著遠處的停車場走去時，你感覺麻木在擴展，手也僵了，半邊的臉也硬了。你困惑不解，決定靠在樹下休息片刻。很快，你意識到麻煩大了。坐下來沒有絲毫幫助，事實上，你的肌肉控制力和協調力越來越差，你逐漸連嘴巴都難以動彈，快說不出話來了，你想站卻站不起來。一個可怕的想法冒出來：「啊，天哪，我中風了！」人們成群結隊地經過你身邊，但大部分人都沒注意到你。少數幾個人注意到你跌倒在樹下的古怪樣子，或是你臉上難看的表情，但他們看了看周圍的人，想尋找社會證據，卻發現其他人並沒有露出關心的樣子，也就覺得沒出什麼事情，直接走開了。

要是你發現自己處在這樣的困境裡，你該怎麼做來克服不利於獲得救助的困境呢？由於你的身體能力正在退化，抓緊時間至關重要。要是你在找到救助之前喪失了說話能力、行動能力，甚至連意識也沒了，那你獲得幫助、恢復健康的機率必然大幅下降。因此，趕緊得到幫助非常重要。那麼什麼樣的求救形式最有效呢？呻吟、歎息或喊叫恐怕無濟於事，它們能讓別人注意到你，但其信息量還不足以讓路人確信存在真正的緊急情況。

如果光是呼喊，難以引來過路群眾的援手，你恐怕應該更有針對性一些。事實上，你要做比嘗試吸引注意更多的事情，你應當清楚地喊出你需要幫助。你不能任由旁觀者來判斷你的情況，不能讓他們認為你沒什麼要緊的，要用「救命」這樣的字眼，表現出你需要緊急救助，讓旁觀者不必擔心會不會是自己搞錯了。這裡，尷尬是你要鎮壓的頭號敵人。如果你認為自己中風了，那你可沒功夫去管自己是不是把問題說得太嚴重了。你是願意承受一時的尷尬，還是願意就這麼死掉，或是終身癱瘓？

就算是高聲呼救，也不見得是最有效的手法。它或許可以讓旁觀者不再懷疑此刻是否存在緊急狀況，但卻無法消除他人心目中另外幾個重要的疑點：你需要什麼樣的救助？我應該上前幫忙，還是讓其他更有資格的人來做？是否已經有其他人去找專業人士來幫忙了，還是該由我去找？旁觀者懷著這些困惑呆呆地望著你，對你來說生死攸關的時間卻轉瞬即逝。

那麼，很明顯，身為受害者除了提醒旁觀者你需要緊急救助之外，你還必須多做點什麼，你要消除他們的不確定性，告訴他們該怎樣提供救助，又誰該提供救助。那麼，什麼樣的辦法才最有效、最可靠呢？

根據我們已經看過的研究結果，我建議是從人群裡找出一個人來盯著他，直接指著他說：「你，穿藍夾克的那位先生，我需要幫助，請你叫救護車來。」這樣一句話，消除了一切有可能阻礙或拖延救助的不確定性。你把穿藍夾克的先生放在了「救助者」的位置上。他現在應該明白，緊急救助是必要的；他應當也已理解，負責提供救助的不是別人，而正是他本人；最後，他還應該很清楚自己要如何提供救助。各項科學證據顯示，只要你這樣做，就應該會得到快速、有效的幫助。

因此一般而言，在需要緊急救助的時候，你的最佳策略就是減少不確定性，讓周圍的人注意到你的狀況，弄清楚自己的責任。盡可能精確地說明你需要什麼樣的幫助，不要讓旁觀者自己判斷，尤其是在人群裡，社會認同原理以及由此產生的多數無知效應，很可能會使他們認為你的情況並不緊急。在本書提到的所有順從技巧裡，這一條恐怕最為重要，必須記住。畢竟，要是沒得到緊急救助，說不定你就沒命了。

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書籍介紹

《影響力【個案升級版】：說服的六大武器，讓人在不知不覺中受擺佈》，久石文化出版

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作者：羅伯特．席爾迪尼

譯者：閭佳

什麼因素會讓人乖乖順從？什麼技巧能使人乖乖上當？身為社會心理學教授的作者為了拆穿騙徒的技倆、業務人員的銷售手法，跑去做臥底，當銷售人員、募款人員及廣告人員。本書透過他親身經歷的實證，剖析說服與順從的科學及現實世界的運用。

本書筆調有趣、內容實用，獲得極大好評，業務人員、募款人員、廣告人員、政治人物，以及對心理學有興趣的人無不競相閱讀。

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Photo Credit：久石文化出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航