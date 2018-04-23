顧維鈞暗示，威爾遜建立「國際聯盟」正是在實踐孔子的理想

文：埃雷斯・馬內拉（Erez Manela）

中國人準備聲稱他們也在新世界秩序當中佔有一席之地，而他們在國際舞台上，要比其他被邊緣化的群體更享有明顯優勢。韓國人、埃及人、印度人、越南人以及其他趕著前去巴黎為自己權利而聲張的人們，都被拒絕在和會大門之外；這些人的主張、請願書和要求接見都遭到和會的拒絕或者忽視。另一方面，中國似乎比他們擁有更高的地位。身為在世界大戰中加入協約國陣營作戰的主權國家，中國當然有資格收割勝利果實。

在戰爭的多數時間裡，中國外交官一直擔心列強會把中國排除在全體會議之外，因為列強正考慮舉行一個單獨的會議以處理遠東問題。然而，在大戰最後的幾個月裡，威爾遜總統與他的原則顯然在主導這場和會，中國人則因為協商很有可能成功而信心大增。

中國外交官希望，威爾遜在和會上的領導地位能夠使國際慣例得到立即且徹底的修正，因此他們為中國參與和會制定了一個影響深遠的目標，同時擬好備忘錄，在內容中全面主張落實威爾遜的自決理想以及使中國取得平等地位。外交官們呼籲廢除所有中國與外國強權締結的，阻礙中國完全擁有主權的不平等條約。他們還提出，要逐步淘汰領事裁判權——旨在保護外國人不受中國當地法律起訴。

同時，外交官們也要求歸還租界，以及收回在鐵路、礦產和通訊領域的外國特許權。他們在提交給和會的文件中主張要恢復中國主權、領土完整與經濟獨立，認為這正是實踐「威爾遜總統所提出的偉大藍圖」，他的藍圖保證「大國和小國都同樣享有政治獨立與領土完整的權利。」這就是中國人對於新世界秩序的期望。

駐巴黎的中國代表團成員包括五名全權代表，以及顧問與秘書等數十名後勤人員，團長是北洋政府的外交部長陸徵祥——一名外交老手，有著長期派駐外國首都的經驗，有時候他被形容為「中華帝國古典訓練下的產物」，象徵著代表團中的「保守派」。然而，陸徵祥的背景卻與傳統中國的官員相去甚遠。

1871年，他在上海出生，因為父親替新教傳教士工作，陸徵祥得以在上海和北京的外語學校就學。1899年，陸徵祥在清朝駐聖彼得堡公使館擔任譯員，並認識了一名比利時的女天主教徒，並與其締結婚姻。1911年，陸徵祥也改宗了天主教。他提倡現代化，支持辛亥革命，並擔任清朝駐俄羅斯大使，還是第一個建議清朝皇帝退位的海外大使。之後陸徵祥在新的共和政府陸續擔任過包括外交總長在內的許多重要職務，以及短暫地擔任過國務院總理一職。陸徵祥能說流利的法文以及其他歐洲語言，並熱切地相信中國能夠實現現代化並加入國際大家庭。

其他的中國全權代表還有畢業於康乃爾大學，時任中華民國駐倫敦大使的施肇基，以及駐布魯塞爾大使魏宸組。然而在巴黎的中國代表團當中，最為活躍且最具影響力的兩人，則分別是年輕而又備受注目的駐美大使顧維鈞，以及王正廷。後者與南方的國民黨政權關係緊密，他被提名加入代表團是為求在巴黎呈現出統一戰線的樣貌，並促成國內的統一。

雖然顧維鈞與王正廷分別代表著敵對的政權，且兩人經常發生衝突，可是他們對於中國的未來抱持著類似期望，並在巴黎之行的首要目標上取得一致看法：使中國成為一個主權完整的國家，以及國際社會中與別國平起平坐的成員國。

顧維鈞是中國外交團的後起之秀。他出生於上海的殷實家庭，在前往美國深造之前，他已就讀於上海的美國教會學校聖約翰大學。後來顧維鈞考取紐約的哥倫比亞大學，並在1908年取得學士學位；1912年，顧維鈞再投身在著名學者約翰・巴塞特・摩爾（John Bassett Moore）門下，拿到了國際法的博士學位。

在哥大時，顧維鈞已是個辯論高手，而他在巴黎和會報告中國的狀況時也展現出高超的辯論技巧。顧維鈞畢業後，新成立的中華民國立刻招募他進入外交部。到了1919年，顧維鈞已經成為中國最重要的外交官之一，並獲得耶魯大學和哥倫比亞大學的榮譽博士學位。

巴黎和會當年顧維鈞才剛滿31歲，某名美國專家這樣形容他：「辯才無礙……圓滑洗鍊、辦事得體、機智老練、和藹可親而又機敏慧黠。」在趕赴巴黎不久前，顧維鈞的夫人死於那場1918年秋天時橫掃全球的流行性感冒，留給他兩名嬰兒。在悲痛中的顧維鈞提出辭呈，但是北京官員敦請他考量到國家的需要，因此顧維鈞繼續留任；而王正廷也在美國接受過教育，他是耶魯大學1910年成績優異的畢業生，並能以「美國人的方式」說著一口流利英語。

儘管——或許正是因為——有著國際化的背景，顧維鈞和王正廷兩人都是積極的中國民族主義分子。顧、王兩人已適應了中國與西方這兩者之間的文化差異並完成他們的學業，而顧、王兩人也都希望在這個他們自己優遊其中的廣大國際社會裡，中國能被完全接納為成員國，而他們同時也認為，威爾遜的國際聯盟正是達成這一目標的理想工具。在顧維鈞和王正廷位於巴黎期間，一本由他們聯合撰寫，名為《中國與國際聯盟》的宣傳小冊，回應了康有為的相關觀點，認為國聯體現了儒家古典的大同理想，並在威爾遜和孔子之間作出類比：

孔子認為，持續不斷的可悲戰爭對文明和人性均造成危害，因此他不遺餘力地強調，應創建並維護能夠確保普世和平的新秩序，而這正與現今國際聯盟的卓越首倡者所見略同。雖然孔子在當時對君王和人民的籲請並未能全部付諸實行眾，不過他的理想和原則一代又一代人地流傳下來，並深深地銘刻在中國人民的腦海之中。

威爾遜計劃要形塑出一個更為和諧的國際秩序，顧維鈞暗示，這事實上就是傳頌了數千年的孔子教誨，而建立國際聯盟正是在實踐孔子的理想。

然而，這種期望從一開始就與當時的權力現實，還有由強權國家所主宰的頑固舊式國際體制相互牴觸。當列強在巴黎的初步磋商中把中國算為小國時，中國代表團第一次感到失望。在和會全體會議上，中國將只擁有兩個代表席位，且只能參與和中國直接相關的會議。代表團沮喪地注意到，如此一來，地廣人眾的中國將與希臘、波蘭、暹羅等小國處於相同地位，甚至還低於各有三名席位的巴西、塞爾維亞和比利時。這只是象徵性的做法，因為真正的決定是由列強作出，而非在全體會議上議定。

左起英國首相勞合喬治、義大利首相奧蘭多、法國總理克里蒙梭、美國總統威爾遜。｜Photo Credit: Edward N. Jackson@Wiki Public Domain

不過對於中國人而言，象徵意義還是至關緊要的，因為他們希望在會議中獲得平等待遇，而這恰恰意味著他們依舊處於次人一等的地位。這項決定羞辱了中國人，因為日本這個中國在亞洲、巴黎的死敵被承認是強權國家，獲得五個代表席位，並受邀參與和會所有議程。

內部衝突與意見分歧，使中國在國際舞台上的弱勢進一步惡化。在國際上得到正式承認的中國政府是北京政權，但是在中國境內，敵對的廣州政權正與前者爭奪統治合法性。北京政權的政令侷限於華北和華中地區，甚至還得與各地的無數軍閥維持薄弱同盟關係，才能發出公文。

1918年在北京就職的中華民國新總統徐世昌決心終結南北分裂，他呼籲舉行國內和平會議以恢復全國統一，時間訂在巴黎和會之前或之後。1919年的二月到五月之間，中國的國內和會斷斷續續地在上海舉行，不過談判成功的可能性仰賴於普遍的樂觀氣氛，以及戰後幾個月，中國在國際上的未來地位。中國國內統一的努力和它在國際舞台上爭取自決的行動息息相關，皮之不存，毛將焉附。

派系分裂與游移不決困擾著中國的政治巨頭們，大體上使得巴黎代表團缺乏國內對於巴黎和會的明確指示和具體策略。然而，這不意味著中國代表團沒有遭受外部的壓力。中國國內外的許多民間團體和疲弱的北京政權形成鮮明對比，它們有些是長期運作的組織，其他則是特別為巴黎和會而成立的機構，這些團體在巴黎和會與中國有關的問題上，都展現出熱情的奉獻以及熱烈的具體行動。

海外的中國留學生團體，特別是在英國、法國和美國的學生團體帶領行動，而其他類型的組織也緊密地關注著巴黎的談判，並努力要對其發揮影響：貿易商會、商業公會、中國地方和省級諮議會，以及分佈在全球唐人街的民族主義組織。這些組織經常援引威爾遜的原則，並急著看到原則能在中國施行。他們關心談判期間所冒出的各種消息，並激勵中國代表團要立場堅定，要求中國在新秩序當中享有完整的主權。

與此同時，這些團體也試圖把中國的情況帶到世界輿論之前，他們製作了一系列解釋中國立場，以及要求和會讓中國適用自決原則和達致國際平等的請願書和宣傳小冊。在巴黎的中國代表團經常運用公眾動員的手段，來展現國內民眾對其要求的支持，他們一度還把從世界各地華人組織所收到的大約一百封信函彙編成一本宣傳小冊，並加以派發。

許多請願書警告中國代表團，要堅決維護中國的權利。其他的請願書則是直接寫給列強領袖——巴黎和會的主席克里蒙梭、勞合・喬治，當然還有威爾遜本人。某份由「從歐洲與美國歸國的一眾中國留學生」所簽署的典型文件，主張「在大戰期間，全世界興起了一個關於國際平等的新觀念。」此種觀點「已然愈來愈佔優勢」，且「現在應在人力所及的合理範圍內建構最終的和平條約，賦予這個世界一個公正的發展基礎。」

另外一份請願書則是由英國和法國的許多留學生組織所聯署，呼籲要以「激發出威爾遜總統不朽話語的崇高理念」為基礎，來「建立新的國際秩序。」在為數眾多的這些請願書中，威爾遜似乎並不是個有肉體凡軀的政治人物，而是在即將來臨的國際關係新時代當中的、先知一般的偶像；威爾遜的言論經常被逐字引用，並作為論述中國具有國際合法地位的關鍵憑據。

有一個由英國的留學生團體所建立的「國際聯盟協會」（League of Nations Society），該協會有著詳盡憲章，說明其章程和目標都是為了研究並促進威爾遜總統的獨創理念。他們強調，國聯不應該是「附帶著小衛星國的大國聯盟，而應該是一個在法律之前各國均擁有平等權利的聯盟。」

隨著談判的進行，類似的愛國團體持續緊盯著情勢的發展。當改良派老將、公共知識分子梁啟超到巴黎觀察和會進程時，部分旅歐的中國留學生感到驚慌。

早在辛亥革命之前，梁啟超就已流亡日本，同時他又與北京政權的親日派有所聯繫。梁啟超會不會是代表著親日派的利益團體，被派來監視中國代表團並促使後者讓步妥協呢？1919年，梁啟超抵達巴黎後不久，英國學生會的領導人寫信警告梁啟超，措詞尖銳地反對此種企圖。他們提醒梁啟超，現在這個世界「已和過去的世界完全不同。」俄羅斯和德國的「暴政」已經崩解，且「正義的美國」還有民主的英國、法國，已經建立了國際聯盟。此後，未經國聯同意，任何條約都不具有效力，因此中國人必須竭盡全力，提出他們的主張：「如果失去這次機會，將會造成無法剷除的各種政治禍害。」學生領袖也請求梁啟超發揮個人影響力，讓輿論相信所有允許日本人在中國擁有各種租借地和特許權的親日條約，都是不公正的，而且必須全部廢除。

在巴黎和會上，中國民族主義分子要求摧毀帝國主義在中國的基本盤，以及使這正在擴大的國際大家庭，承認中國擁有完整的成員資格。1919年早春，由於深具影響力的威爾遜總統似乎站在中國這一方，中國民眾對於成功依然抱持著信心。

相關書摘 ▶謠言推動了起義：威爾遜總統要搭機前來協助韓國獨立！

書籍介紹

本文摘錄自《1919：中國、印度、埃及和韓國，威爾遜主義及民族自決的起點》，八旗文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：埃雷斯・馬內拉（Erez Manela）

譯者：吳潤璿

1919年，甘地還堅定地支持印度留在大英帝國內，為什麼到了1920年便發對，並發起著名的非暴力不合作運動？中國的五四運動背後，列寧和威爾遜誰的影響比較大？為什麼在追求民族自決的道路上，列寧取代了威爾遜的位置？中國的五四運動實際受了韓國的三一運動的影響，你知道嗎？本書講述了李承晚、胡適、顧維鈞、甘地、札格廬勒的故事，這些精彩的反殖民民族主義分子的故事，穿插在1919年春天爆發的這些大型抗議運動之間，並在觀念和歷史的國際脈絡中演進。

以往中國近代史對五四運動的解釋，只是簡單提及它由巴黎和會的失敗所引發，迅速把矛頭指向反帝。卻很少討論它的意識形態來源（恰恰也是帝國主義），更不大提及它是全球大潮在遠東礁岸的餘浪，內部讀者幾乎不知道五四運動有如此廣深遠泛的國際脈絡。

然而，「威爾遜時刻」最終以羞辱性的崩解告終，其承諾逐漸消退，帶來痛苦的幻滅。但，即便如此，1919年開啟了國際關係中「威爾遜世界」之門，組建的國聯演化成後來的聯合國，達爾文式的國際秩序逐漸讓步給以法律、條約所維繫的世界新秩序，大量民族國家從帝國中解放，逐漸獨立自主，而這波民族國家誕生的潮流一直延續到今天還沒有終結。

Photo Credit:八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航