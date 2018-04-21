《會說故事的巧實力》：為什麼要「先說故事，再講道理」？

作者：張宏裕

本文為《會說故事的巧實力！感性與溫度，致勝說服的36個影響力》導讀

當故事說完了，溝通過程在於傳遞「啟發點（inspired point）」。如右圖示：夢想、行動、改變、勇氣、智慧、熱情。即便說者意欲傳達某種信念，聽者或許瞎子摸象，領會解讀不同，但已發揮故事玄妙功能：一個故事、兩樣情懷、千般解讀。故事源可歸納三大類：親身經歷、他山之石、典故寓言。人生要活對故事，願你我都成為有故事的人！

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說故事的巧實力（Smart power）

當AI人工智慧AlphaGO圍棋軟體戰勝棋王柯潔，柯潔難過的哭了！AlphaGO雖在技術上戰勝了，但人類的「情感」贏了！

真切的情感是AI無法模仿的巧實力，故事讓人們會哭會笑，真情至性流露情感，感性與溫度終將勝出。如果奠基於深度學習（deep neural network）的AlphaGO，透過大量的訓練樣本、龐大的計算能力、靈巧的神經網路結構設計，讓機器愈來愈有智慧；那麼同樣地，透過說故事的過程中，也能深度學習故事的啟發點與延伸聯想。

說故事的巧實力（Smart power）意指「先說故事，再講道理」，結合硬實力和軟實力的致勝說服策略能力：破冰、想像力、幽默感、同理心、正面思考。

故事的「黃金圈」

「說故事的黃金圈」：動機（Why）、場合時機（Where & When）、來源（What）、技巧（How），如下圖所示。

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一、Why？說故事的動機？為何要先說故事，再講道理？

解決事情之前，先處理心情。故事是一個路障，讓紛亂的心慢下來：世事紛亂、人心惶惶的年代，充滿太多的對立、焦慮與不安，人際關係面臨信任的崩解。故事好比路障：故事慢慢說，情感慢慢流，人生慢慢活，啟發失落已久的感性情懷。

善用故事，刺激鏡像神經元，感同身受：鏡像神經元（mirror neurons）是我們腦中有一群可以反映外在世界的特別細胞，透過視覺、聲音、情感，能夠理解別人的行為及企圖、彼此溝通。當我們傳遞訊息時，接收訊息者大約有百分之四十屬於視覺學習者（偏重圖表圖畫、視訊的理解）；百分之四十屬於聽覺學習者（偏重於演講的聲音訊息、內容討論的觀點理解）；百分之二十屬於動覺學習者（偏重親自操作、經歷或感受）。

說故事可以滿足這三者的學習偏好：讓視覺學習者在故事裡透過想像，彷彿看到畫面。讓聽覺學習者專注聆聽抑揚頓挫的聲音和遣詞用字的表達。讓動覺學習者被故事裡情境感受觸動。

說故事，讓聽眾自己找答案：故事，取代了命令、說教、獨白的溝通方式。聽故事的過程就像「瞎子摸象」，故事裡英雄與敵人的角色解讀，人人可以不同。這就是故事發揮的玄妙之處：一個故事、多樣情懷、千般解讀。

更具創意的「說故事」能力：資策會數位服務創新研究所副所長林玉凡也說，內容業者將要更具創意的「說故事」。因為有八十六％的消費者被視為不愛看廣告，但調查發現，消費者是更想看有創意的廣告，甚至因此購物，內容業者要做更具備創意說故事能力的產品。此外，遠見雜誌二○一四年四月號報導：大數據人才就算懂資工、統計還不夠，還要會說故事。

二、When & Where？故事可以應用在哪些場合？

產品行銷：說一個品牌、商品或服務故事，情真意切，促動感性情懷。

群眾募資（眾籌）：說一個親身經歷（創辦人）的故事，闡述理念，取代老王賣瓜，擅動性的浮誇。

業務推銷：說一個顧客買單與滿意度的故事，爭取情感認同！

人資招募：說一個企業軼聞、趣事的故事，傳遞企業文化與價值觀。

面談說服：說一個親身經歷、逆轉勝的工作故事，展現自我特質與問題解決的能力！

企業文化：麗池卡爾登飯店（Ritz-Carlton）訓練員工的方法是鼓勵同儕互相分享「哇！故事」，那些曾經讓房客感受賓至如歸的經歷。台新銀行、關貿網路、巨匠美語等，都已建立「故事錦囊」分享業務、客服人員的小故事。而更多企業如金士頓、中國信託、席夢思等運用微電影的故事行銷手法，凸顯品牌意涵！

三、What？故事源在哪裡？（本書收錄五十多個故事，隨取隨用）

在生活中曾經歷的一個難忘經驗（社會見聞、旅遊、家庭、人際溝通等）。

在工作中，與顧客溝通或銷售時的挫敗或成功經驗。

我曾經為工作所努力的一個獨特經驗（產品、服務、活動、品牌等）。

我與主管或同事在人際溝通中一個難忘經驗。

不斷積累故事錦囊，並深思故事傳遞的啟發點，日後可以隨時引用此價值觀的故事。

四、How？如何把故事說好？

故事有兩種表達方式：盡量鋪陳vs點到為止（把故事線索簡單帶出）。

故事迷人之處，在於請君入甕三部曲：感性吸引、理性強化、激起行動。

掌握說故事三個關鍵點：引爆點（Tipping point）、轉折點（Turning point）、啟發點（Inspired point），可下圖：

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引爆點：九十秒內引人入勝，讓人有一探究竟的慾望。 轉折點：將個人情感與內心矛盾之處投射到故事。高潮跌起，拍案叫絕（好像乘坐雲霄飛車，讓人驚聲尖叫或驚聲尖笑連連）。 啟發點：傳達想要表達的精神與態度，帶出自己的個性與信念，提供價值，令人深思。當再次透過故事檢視過往的心路歷程，也可隱然產生療癒（therapy）功效。

本書結構分成四大部分（章），總計三十六篇故事與故事漣漪（延伸聯想）。

人生即「故事」：聆聽內在聲音，寫下心情點滴。 故事即「人生」：人生要活對故事，活出美好。 魅力領導：先說故事，再講道理。 故事行銷：促動感性情懷，心動才會行動。

第一、二章十八篇故事，以散文敘事說出親身經歷故事，包含：求學、愛情、親情、工作、興趣、人際溝通等，用意乃是讓自己成為有故事的人。只要認真活過，就算掙扎與沈吟，也是生命的真實軌跡。這十八篇故事已刊登於各報副刊或家庭版。

第三、四章十八篇故事，分別為：說故事的領導力與故事行銷。故事類型涵蓋親身經歷、他山之石與典故寓言；技巧含：自由書寫、散文敘事與創作故事等。閱讀本書的重要提醒：每一篇文章分成兩部分：第一部分是先說故事；第二部分「故事漣漪」，闡釋故事技巧、延伸思考的聯想力。「故事漣漪」以樹狀圖呈現，如圖：

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聽故事彷彿走進秘密花園，讓右腦被故事喚醒：編織想像、感性同理、正向思考。活著的每一天，都是人性與價值觀的爭戰。世界雖不像童話故事那樣美好，我們卻要有傳揚健康美善價值、轉化社會純潔文化的勇氣，願故事力與你同在，活出美好！

書籍介紹

《會說故事的巧實力！感性與溫度，致勝說服的36個影響力》，時報文化出版

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作者：張宏裕

「新一千零一夜」說故事人─張宏裕獨創，說故事的深度學習法！故事，說出超越AI的巧實力！夢想、行動、改變的36個影響力。AI人工智慧時代來臨，人們將何去何從？

故事，說出AI也無法模仿的巧實力：

本書教你說故事的深度學習法：破冰、想像力、幽默感、同理心、正面思考

聽故事：聽出啟發點 說故事：找出故事源 寫故事：理出好結構 「先說故事，再講道理」理性感性，兼容並蓄

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航