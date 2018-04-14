祖克柏等科技巨頭想成為新銀行，而你正是全新的貨幣

文：傑克斯・帕雷帝（Jacques Peretti）

科技巨頭想成為新銀行，而你是全新的貨幣

假如我給你10英鎊（按：約新台幣400元，本文匯率以1比40計算）或1美元（按：約新台幣30元）的鈔票，那這次交易沒有人賺錢，就只是一個人把現金拿給另一個人而已。但假如我用數位方式付款，就要有第三者促成這次付款。因此你我之間的空間，就是能賺錢的地方。

這個空間，所有科技巨頭——臉書（Facebook）、蘋果、Google、亞馬遜、微軟——全都搶著要。這是一場將錢據為己有的競賽，也重新定義了何謂金錢。他們將你變成貨幣。

這個空間的價值，甚至不是出自交易費，因為服務現在都免費了。真正能挖掘的價值，是你身上的資料。資料是一切交易的隱性價格標籤，代表某個我們願意支付的價格，因為我們不會交出現金，而是交出日常生活中的細節：你現在的心情，是想聽開心的歌，還是悲傷的歌？你比較喜歡中國菜，還是印度菜？你是異性戀、同性戀還是摩門教徒？你的興趣是衝浪還是編織？你有注意力缺失症嗎？你度假會去加勒比海還是肯維島（譯註：Canvey Island，位於英國泰晤士河口的人造島）？

2016年，資料被用來勾勒潛在搖擺選民（包括英國脫歐公投與美國總統大選）的概況，而且事後證實非常準確。2017年，英國的隱私權捍衛者發起一項調查，想了解個人資料對於政治活動的影響。例如支援脫歐活動的公司「Cambridge Analytica」，就採用了比以往更尖銳的方法，刺探投票者的意向。假如不這麼做，任何政治活動，尤其是經費拮据的活動，都會以失敗告終。

評論家認為這種由企業進行的資料探勘（譯註：在大型資料集之中發現模式的計算過程），牽涉到隱私權的問題。但大眾的警覺性就比較低。正如《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）在2015年所指出的：「我們的研究顯示，消費者有警覺到自己被監控，但消費者也領悟到，資料共享可以產生讓生活更方便、更具娛樂性的產品與服務，這些產品與服務會指導他們，並替他們省錢。」我們只是不在乎自己交出了什麼而已，反而比較擔心的是資料探勘深入我們的健康領域，而這個空間，剛好也是科技巨頭們最感興趣的地方。

2007年正是此事具現的重大時刻，新世界從此開啟。銀行體系開始崩潰，同時iPhone上市了。次級貸款在銀行底下埋了炸彈。好幾世紀以來，這些銀行都掌控著金錢的興衰消長，如今卻像荒廢的摩天大樓，從內部崩塌倒下。

這些金融機構整整一個世紀，都被激烈的景氣消長搞得團團轉。他們度過華爾街股災、《格拉斯—斯蒂格爾法案》（譯註：Glass-Steagall Act ，一部對美國銀行系統進行改革的法律，目的在於對投機採取一些控制措施）、雷根（譯註：Ronald Reagan，美國第四十位總統）的解除管制、1990年代的蕭條、史上最長的牛市，以及次級貸款那顆隱藏的定時炸彈。在它們變得脆弱的短暫瞬間，有人正準備要採取行動：他們就是科技巨頭。

這些巨頭自稱「科技」公司，但科技只是墊腳石，他們其實想成為新形態的銀行。老字號銀行的崩毀，正好給他們踏出第一步的機會。

2008年，iPhone促使人們不再用電腦購物，改用手機，而這正是把錢移出舊機構，並提升科技公司權力的第一階段。一開始他們只經營購物這一塊，接著就會延伸至財務管理與金融服務，最終成為新世代的銀行。但最基本的還是購物，對此他們握有全新的武器：App。

一開始，史帝夫．賈伯斯（Steve Jobs）根本狀況外。是因為風險資本家約翰．杜爾（John Dooer）的提點，還有一群擅長「越獄」（譯註：簡單來說，就是取得廠商沒開放的權限）的駭客入侵了iPhone，賈伯斯才終於重視第三方App，並思考該怎麼做，才能真正發揮iPhone的潛力。

iPhone發售後沒幾天，這些越獄者就開發出精緻的「複製貼上」系統，遠勝過蘋果自己家的。「越獄教父」傑．費里曼（Jay Freeman），打造了App市集「Cydia」；在此處，手機可以「被越獄」，以自由使用強大的軟體，藉此在蘋果的嚴格管控之外，量身打造自己的手機。

蘋果不敢相信這件事，它必須趕緊行動。幾週內，蘋果就決定打造App Store，把手機的主導權要回來。以商業觀點來說，這算是蘋果最高明的舉措，但它不是公司內部的程式設計師促成的，而是一群駭客的功勞。

我和傑約在舊金山某個公園的長椅見面。一位人高馬大、長髮及肩的男士，頭帶寬邊帽，身穿皮大衣，從樹林後面出現，踏著堅毅的步伐走過來。傑對於自己的成就還滿樂觀的：他在無意間，把iPhone變成世界上最成功的銷售平台，也讓蘋果成了典範。

「有時候我還真希望自己沒做過這些事，因為這樣的話，蘋果說不定能發明別的東西。某種程度上，它開啟了新事物，但也關閉了某些可能性。」我問：「那蘋果有開職缺給你嗎？」他說：「他們有找上我，但我沒注意！ 所以我算是回絕他們，你千萬不能學我喔！其他駭客倒是被他們挖角了，真是典型的『做賊變抓賊』。」

這一切都在幕後發生。史帝夫．賈伯斯宣布App Store開張時，它是第三方App平台：一個銷售平台，不但有讓付費系統轉型的潛力，最後甚至會替代銀行。

第三方App證實了賈伯斯的主張：有時候科技進步會突然發生，並改變一切。iPhone本來只是成功掀起熱潮，如今卻變成當代最具決定性的發明，這些App的關鍵程度已無庸置疑。

蘋果是第一個在新領域——也就是交易之間的空間，現在一切都在這裡發生——插上自己旗子的公司。假如你把這個空間撬開，就能步上無限廣闊的資訊平原：某次特定購買的資料，與你自己、你的家人、你認識的每個人所進行的上百萬次購買，會透過數位線全部聯結在一起。而除了這些「已經發生的購買」之外，你還會在演算法的建議之下，進行「正在發生的購買」：也就是你自己、你的家人與你認識（或甚至不認識，但該認識）的每個人，在30秒內會買下的東西。

占領這個空間的競賽就此展開。為了讓大家知道這場空間之戰打得有多激烈，在此介紹一下2014年，蘋果與大通銀行（Chase Bank）進行Apple Pay的交易時，發生了什麼事。

起初這項計畫是最高機密。一位內幕人士形容它是「代號狂潮」：信用卡公司給蘋果取代號，蘋果也給信用卡公司取代號。例如，Visa公司給蘋果取的代號，是另一家消費性電子公司的名字，為的是避免沒涉入的員工注意到。

2013年夏天，蘋果分別與5家大銀行（也就是舊時代的掌櫃們）接觸，希望他們能參與這個計畫，美國最大的發卡銀行——摩根（JPMorgan），將舊金山一間沒窗戶的會議室設置成「戰情室」。參與這項計畫的300位摩根員工中，只有100位左右知道他們正與蘋果合作。

9月9日，摩根大通的財務長瑪麗安娜．雷克（Marianne Lake），在紐約站上講台，等待暗號。此時在2,000英里（按：約3,200公里）之外，蘋果的執行長提姆．庫克，也在加州站上講台，朝他的助理點點頭。蘋果與摩根都相信，如果想讓競爭者與市場措手不及，替自己創造舞台的話，那「時機」即為一切。

上午11點35分，庫克投下震撼彈：蘋果要發行一種付款系統，不是賣給大眾，但世界上所有商店與線上購物事業全都會買單。這種新貨幣就叫「Apple Pay」。而在紐約，雷克的某位助理，從她包包裡拿出一顆青蘋果。這是在給雷克打暗號：「時候到了！」她向這位助理點了點頭。她開口向台下說道：「對此，我們都深感興奮。」

在倫敦，我與某位促成這樁交易的關鍵人物會面，問他到底是怎麼談成的。「你要讓所有船隻在同一時間跨過地平線，這非常困難。」然後我向他提到那個助理拿蘋果的故事，他笑道：「哈！ 我根本不曉得耶！」原來沒人告訴他。

這已經不只是「破壞」（disruption）而已，而是大地震，徹底撼動管錢管了一世紀的事業。萬事達卡（Mastercard）的副總裁詹姆斯．安德森（James Anderson），就批評大通與蘋果的交易「對付款網絡並不抱尊重」；他的意思是，Apple Pay不尊重大銀行與信用卡公司的收益流。蘋果與大通等於是把自家的坦克，停在美國最古老金融機構的地盤上。

最重要的是，蘋果還想免費提供服務。交易之間的空間本來是商機所在，但現在商機沒了。蘋果刻意把它給清空，藉此比競爭者搶先一步。為什麼？因為蘋果從促進便利交易中發現了價值，想藉此成為金錢大玩家。但對蘋果的競爭者（如Google與臉書）來說，這個空間的價值，不只是成為金錢玩家，而是一種完全不是錢的新錢：資料，全新的貨幣。

最大的貨幣革命不在矽谷，在非洲

2016年12月，臉書的執行長馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg），也想踏進這個「資料是金」的新世界。他的飛機降落在肯亞。祖克伯跟蘋果一樣，知道資訊才是未來，但促進交易所收取的費用不是；而且勝利的關鍵不在矽谷或華爾街，而在中非的平原上。

Photo Credit: REUTERS/達志影像

2007年，行動貨幣系統「M-Pesa」在肯亞全國上市，讓肯亞人能將錢從一隻手機直接轉進另一隻，它沒有透過App或複雜的加密付款系統，而是靠簡訊。

M-Pesa是代表金錢民主化的革新之舉，而整個國家成了實驗室。它不只省掉轉帳費，連銀行與現金都消失。它不需要iPhone或銀行帳戶，只要1隻20年的諾基亞（Nokia）手機就好。

上市1年內，M-Pesa在肯亞已有1,700萬名用戶，占總人口40％。到了2010年，使用M-Pesa的人比使用銀行帳戶的還多，證明肯亞人根本不需要銀行帳戶。

我造訪了「Twiga Foods」，這是一間位於奈洛比（譯註： Nairobi，肯亞首都）的香蕉倉庫，祖克伯幾個月前也來過。Twiga藉由M-Pesa成為肯亞成長最快的公司，而祖克伯想了解箇中原因。他拜訪了人資主管艾德娜．齊雲嘉（Edna Kwinga），以及營運長齊坎德．米瓦特維拉（Kikonde Mwatwela）。

「在祖克伯走進公司之前10分鐘，我們才知道要和他會面，」艾德娜告訴我：「別人跟我們說是臉書的地區主管，結果走進來的是馬克．祖克伯。」那他想知道什麼？「他對我們如何用M-Pesa讓公司成長，感到非常有興趣。他人很親切。前一天他還在西非，而造訪我們之後，晚上就到南非去了。」

米瓦特維拉非常清楚，科技大廠正在搶奪M-Pesa的革新利益，並且感受到驚人的機會。「矽谷通常都抬頭望向金字塔頂端，看看哪裡有錢賺，但祖克伯更是絕頂聰明。他面朝其他方向，看到經濟金字塔底部有更多商機。」簡言之，就是拉攏較為貧困的國家，並在過程中讓他們離不開臉書。

Twiga透過M-Pesa付款給所有人。肯亞山（Mount Kenya）附近有一座香蕉園，農夫不是用現金付員工薪水，而是用手機。至於沒手機的人，則會被老闆教訓要去買1隻。我問這位老闆，他之前曾預料到自己不會再用現金嗎？「你在說啥？ 我們現在不用現金，其他人也不用了。它很重，難以搬運，非常不安全，你很容易被搶劫或勒索。現在這些事都不會發生了。現金我拿來買杯茶就好。」

M-Pesa讓肯亞直接跳過20世紀的標準發展階段：基礎建設與銀行。以前你需要銀行帳戶才能創業，現在不用了。M-Pesa會提供貸款，所以銀行也無關緊要了。M-Pesa簡直把「金錢」兩字給破壞殆盡，而且還是用最基本的科技辦到的。但祖克伯能夠透過臉書，將它引導至更高的層次，將金錢革命開放給全球半數的貧窮之人。假如它在肯亞有用，就有可能套用到全世界。

M-Pesa提供了通往數位消費主義（譯註：消費主義指相信持續及增加消費活動有助於經濟的意識形態）的門路；賣的是金錢轉帳、發薪日貸款、信用、食品、汽車、假期，甚至酒類與線上賭博。

但這些運用簡訊的金錢轉帳，能從中獲得的個人資訊，與人們在線上購物留下的足跡一樣多。2016年，有一群肯亞的警察，因為使用M-Pesa大筆轉帳而遭到逮捕。他們不像販毒集團一樣使用比特幣，或是透過銀行洗錢，而是使用簡訊。祖克伯了解到，M-Pesa跟臉書一樣，可以監控交易的微資料，但它還有讓數十億人使用的潛力，臉書卻沒有。

數位貨幣在2000年到來之際，最有可能的「劇本」，似乎是全球貧富不均的情形更為鞏固。世界上富有的那一半，會使用數位與行動貨幣，而窮人會繼續用現金。但M-Pesa證明事實完全相反。M-Pesa賦權給窮人，並網羅他們，就跟負債一樣。

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書籍介紹

本文摘錄自《改變未來的祕密交易：英國BBC調查記者揭露！他們怎麼創造了問題，然後把答案賣給我們》，大是文化出版

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作者：傑克斯・帕雷帝（Jacques Peretti）

譯者：廖桓偉

有病才吃藥，那藥廠賺什麼？藥廠讓政府降低疾病標準，暴增幾千萬人得吃藥。

金融風暴時，誰救了西方各國銀行體系？不是金管會、不是政府，是黑道！

蘋果、谷歌、微軟、臉書、亞馬遜打算怎樣統治地球？英國BBC調查告訴你。

為什麼我們都聽麥肯錫的……？「後真相」是什麼賺錢方式……？

iPhone改變了現代人的習慣，Windows打造了現今人們的生活？錯！

其實AI根本不會害人失業，但結果未必是你想要的……

改變世界的，並不是產品、發明，而是一樁樁私下談成的商業交易。

本書作者傑克斯・帕雷帝，是英國BBC調查記者，被稱為全英國最敢爆料的記者。20年來，他採訪了許多改變世界的執行長、政治人物、經濟學家與科學家，現在，他將調查成果集結成本書，告訴你一個驚人的事實：為什麼會有人血拼到想剁手？為什麼你得拚命加班才能在職場存活？還有對財富、消費、工作與繳稅的概念，就連吃進嘴裡的食物，甚至是阿拉伯之春，全都是由幕後談定的祕密交易造成的。這些人創造了問題，然後把答案賣給我們。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航