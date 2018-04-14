「零工經濟」是很有矽谷味的行話，用來掩蓋大家都成了奴隸老闆

文：傑克斯・帕雷帝（Jacques Peretti）

Uber把所有人變成計程車司機，Airbnb把所有房間變成旅館

2008年某個寒風刺骨的晚上，兩個美國人站在巴黎的香榭麗舍大道，想要叫計程車。雪下得又大又快，交通也迅速癱瘓，但他們只剩1小時可以趕上飛往紐約的班機。當香榭麗舍大道嚴重塞車，喇叭聲四起之際，遠方有一道黃色燈光閃爍——它是香榭麗舍大道上唯一沒載客的計程車，被車陣困在500碼（按：約455公尺）以外的地方。兩人最後還是沒趕上飛機。

此時其中一人——34歲的加大洛杉磯分校（UCLA）輟學生崔維斯．卡蘭尼克（Travis Kalanick），突然靈光一閃。他對同事蓋瑞特．坎普（Garrett Camp）說：「你想像一下，眼前這些車都變成計程車，會是什麼景象？」閃爍的黃色燈光不只一個，而是好幾百個，全都能夠載你到機場。假如你眼前每個人都變成計程車司機，那會如何？

於是卡蘭尼克創辦了Uber。他可不只創造出全新的計程車服務而已，還催生出「奴隸老闆」的概念，讓工作轉型了。2008年，世界同時面臨崩潰與新生，宛如災難電影中的兩個陸地板塊。次貸危機讓全球經濟背上空前的債務，同時iPhone與其他行動裝置，則正在解放世界，讓大家以嶄新的形態工作。一個板塊揚起，另一個沉入岩漿。

正當薪資與經濟成長，都像香榭麗舍大道的交通一樣停滯時，Uber不只是「破壞」經濟，還重塑了未來。我們現在都是自己的老闆，拿著行動裝置，努力想變成一人公司。

正當卡蘭尼克創辦Uber的同時，舊金山有2位室友：布萊恩．切斯基（Brian Chesky）與喬．傑比亞（Joe Gebbia），正在為閣樓公寓的房租傷腦筋。他們只有兩間房間，一人各睡一間，所以不可能把房間再轉租出去。接著切斯基有個點子：「何不把客廳改裝成B&B（譯註：Bed and breakfast，提供早餐與住宿）旅館？」於是他們在舊金山的設計大會網站上，替自己的「充氣床與早餐」（Airbed& Breakfast）旅館打廣告，立刻就有三個人訂房。Airbnb就這樣誕生了。

就跟Uber一樣，Airbnb是對價值結構的概念轉移。Uber重新定義勞工的價值，而Airbnb則教你重新評估你所在空間的價值，並問你一個深切的問題：「實體空間的真正價值是什麼？我們怎麼萃取這種真正價值？ 為什麼家裡不能變成旅館，反之亦然？」新世界的一切事物都是流動的，它們的角色與可萃取的價值，也不停在重新定義。

2016年，也就是切斯基與傑比亞在客廳替床充氣、並創辦Airbnb的8年後，Airbnb的市值高達300億美元（按：約新台幣9,000億元）；而Uber市值700億美元（按：約新台幣2兆1,000億元）。但這兩個品牌的潛在價值，遠遠不僅於此。

Uber當初得靠種子基金（譯註：用於支持企業草創期的投資）才能在舊金山成立，但不到一年後，他們就跟谷歌風投（Google Ventures）、豐田汽車與中國最大的搜尋引擎百度簽定交易。Airbnb的成長也同樣飛快，不但併購外國的競爭對手（例如德國的Accoleo），還在世界各地成立分公司，2年之內，版圖就從莫斯科一路擴張到聖保羅。這種難以置信的全球擴張，是由計程車與公寓創造的；而當它應用到各類型的工作，真正的革命就開始了。

Airbnb用4面牆、Uber用4個輪子打天下，但現在他們對人類提出大哉問：你所做的一切事情，有可萃取的價值嗎？ 你生活中有哪些空閒，可以拿來賺錢？ 這兩家公司的商業模式，讓我們鼓起勇氣尋找任何還沒轉成商品來賣的事物。

而排山倒海的工作App，也有同樣的效果，只是它並非善用你的車子或公寓，而是你的時間。拿你吃午餐的15分鐘休息時間來說吧，「TaskRabbit」將自由的勞動力與當地需求配對，例如遛狗、送比薩或是排隊買iPhone。你可以在下午兩點回公司，上司甚至不會發現，但反正你才是老大，有什麼關係？

誰才是老大？公司裡那個老大僅限上班時間。假如你需要某人幫你拿洗好的衣服，於是你登入某個「鐘點人力」（people-per-hour）網站；結果你上司剛好想賺點外快，就接下這份工作，所以在這一小時之內，你是他的老大。再也沒有真正的老闆，只有奴隸老闆大軍以及時段之分，而我們的職稱隨時在變動。在這新世界只有一件事是確定的：你是自己的老闆，因為我們全是一人公司。

危境員工——分享經濟的結果

不過我前兩段這樣寫，當然只是哄人的甜蜜謊言。「微工作」（Micro-jobbing）與「零工經濟」（gig economy）是聽起來很有矽谷味的行話，用來掩蓋一個截然不同的真相。每個人都變成彈性無限的奴隸老闆，也代表每個人都能被無限剝削。

我們正進入一個重新定義每個員工、工作與工會的新時代。人們為了奪回低薪者權利與尊嚴的抗爭，再過50年，看起來就會像21世紀版的安妮．貝贊特（Annie Besent），與她的賣火柴女孩（match girls）抗爭。1888年，在東倫敦堡區「Bryant and May」工廠工作的婦女，拒絕忍受糟糕的工作待遇，也為了替技術低於勞動階級、並受到忽視的低薪人士發聲，激發了工會主義。

梅根（Megan）每天要在Deliveroo輪2次4小時的班。她不知道做這工作到底值不值得，雖然時薪有7.5英鎊（按：約新台幣300元），但狂騎腳踏車在倫敦各地送食物，也耗去她大量的體力，所以她有一半的薪水花在巧克力與能量點心上，只為了讓自己能持續工作。這表示運氣好的話，做完8個小時之後（等於每天跑一次馬拉松），她可以領到50英鎊（按：約新台幣2,000元）。

「冬天會冷到你的腳沒知覺。去年我因為筋疲力盡，想請個幾天假，結果Deliveroo把我貼上『不積極』的標籤，我就接不到工作了。這代表你一天假都不能請，而且你也沒人可以申訴，因為另一端沒有人類會把你當人看。我的人生要靠他們大發慈悲，而我就是演算法的奴隸。」

2016年梅根終於見到了Deliveroo的老闆。我問她：「那妳有告訴他Deliveroo有多爛嗎？」「你在開什麼玩笑？ 想害我丟工作嗎？ 你不能抱怨，而且他們也不想聽。他打從心裡相信底下員工都很愛Deliveroo！」

梅根認為這套系統非常聰明，它仰賴的是之後會另謀高就的年輕臨時工，所以沒人會久留到足以抱怨或惹麻煩，永遠不會有員工問題，也永遠有新人來做。

但現在低薪員工開始反擊了。2016年，零工經濟公司「Citysprint」旗下的腳踏車信差瑪姬．杜赫斯特（Maggie Dewhurst），就在勞資審裁處打贏了官司。法院裁定，瑪姬有正當理由被視為員工，而非自營作業者，因此她能享有假日與最低工資等權利與保護。同年，兩位Uber的司機也打贏類似的官司，法院裁定Uber對他們控制過度，若把他們視為自營作業者，就是違法。

法院在定義零工經濟的時候，會比較強調它對員工的剝削，而不是它給予的創業自由與彈性。梅根告訴我，現在有一個模糊的法律用語用來定義她，以及即將落入員工與自營作業者之間灰色地帶的數百萬人：「危境員工」（Limb〔B〕 Worker）。

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根據1996年《雇傭權利法案》（Employment Rights Act）的第230條（3）（b），以及2010年《平等法案》（Equality Act）的第83條（2）（a），危境員工的定義是「透過契約，承諾以個人名義替另一方進行工作與服務，但他的地位，並沒有因為該事業將客戶的契約轉介到他手上，而獲得保障。」

你並非員工或自營作業者，而是危境員工：介於有權利與沒權利之間的員工。但有一位Uber司機告訴我：「病假工資之類的權利，終究還是要你自己買單。」所以Uber到底是哪裡讓步了？

「這個主意實在夠天才！」一位Uber的司機邊載我邊聊天：「除了App，他們還有什麼？什麼鬼都沒有！車我買的，費用我付的，但我不上工就沒錢賺，而且他們還可以抽我兩成收入！誰比較笨？」

2017年，Uber的創辦人崔維斯．卡蘭尼克，自己用Uber叫了一輛計程車。這次不是在香榭麗舍大道，而是在舊金山，擠在後座兩位女士中間，一邊玩手機，一邊隨著車上收音機放的「傻瓜龐克」（譯註：Daft Punk，創立於巴黎的電子音樂團體）擺動身體。在他下車之前，司機——名叫法齊．卡梅爾（Fawzi Kamel）突然回頭向卡蘭尼克說：「你害我破產了。」卡蘭尼克回他：「聽你在鬼扯！」卡梅爾繼續說：「你把標準提高，卻降低車費。所以大家再也不相信你了。我因為你而損失了9萬7,000美元（按：約新台幣291萬元），就是因為你一直在改動一切！」

卡梅爾的問題在於，「UberBlack」的司機被要求駕駛特定的高級車款，並賺取較高的費率，但必須與車費較低廉的「UberX」司機競爭。所以卡梅爾應該是買了（或租了）較貴的車，希望靠較高的車費賺回來，但Uber卻降低車費，還把抽成提高。

卡梅爾解釋自己的狀況時，卡蘭尼克漫不經心的把玩手機，最後撂下一句狠話：「有些人拉了屎又不想自己清。他們把人生大小事都怪在別人身上。」接著他下車，祝卡梅爾好運。從這輛計程車上可以看出，新資本主義給人兩條路，你只能選一條：當奴隸，或當奴隸老闆。

共享經濟或零工經濟——一顆充滿奴隸老闆的星球——是自從工業革命之後，我們工作上最大的轉型。1998年，也就是崔維斯．卡蘭尼克站在香榭麗舍大道叫計程車的十年前，他從加大洛杉磯分校退學，創辦一項點對點的檔案共享服務，有點像MP3音樂網站「Napster」。

這項服務叫做「Scour」，它跟Napster一樣，都被音樂產業摧毀了。重金屬樂團「金屬製品」（Metallica）與饒舌歌手「德瑞醫生」（Dr. Dre），控告Napster創辦人尚恩．范寧（Shawn Fanning）侵犯版權，迫使Napster關門大吉。卡蘭尼克也被美國電影產業、美國唱片業協會（Recording Association of America）與音樂出版人協會（Music Publishers Association）告到抬不起頭來。Scour只能以死無全屍來形容。

點對點概念似乎被永遠扼殺了。Napster與Scour 試著從全球權力最大的娛樂公司偷分一杯羹，雖然沒成功，卻創造出新概念的雛型。八年後，卡蘭尼克站在下雪的巴黎人行道上，讓這個概念復活了。不過這次點對點不再是共享音樂，而是共享員工。

點對點的「點」同時是供給者與消費者，而非單向的客戶伺服器，它是一個靠「點」的進出來運作的協作系統。在共享經濟不切實際的「紙上銷售」中，我們都不再只有一個工作，因為我們會同時做30個或300個工作，不管喜不喜歡。唯一不變的，就是我們是自己的老闆。

共享經濟的樂觀主義者，稱這種自由市場的公平性為「網路共產主義」（dotcommunism）。理論上，網路共產主義暗中破壞了任何人成為權威上司的機會，因為它賦予個人權力，選擇該怎麼工作。對於各項服務的無限需求，也代表著工作將會無限多樣化。我們可以追隨任何一位邪惡雇主，因為他們在人力市場沒有獨占力。網路共產主義藉由複製社會網絡的平等主義，摧毀了層級式結構。

然而，也有沒那麼樂觀的版本。以Uber司機法齊．卡梅爾為例，理論上他有機會為任何人效命，正如卡蘭尼克所暗示的。但現實上，他只能加入Uber，因為Uber幾乎獨占了舊金山的計程車市場。雖然他也可以選別的低薪工作，繼續當個奴隸老闆，但他已經投資在計程車上，當然非回本不可。於是他就被套牢了。

自由業，又稱超彈性的臨時工作，正以指數型比例成長：2017年，自由業占美國勞動力的34％，但到了2020年會成長到50％以上。短短3年內，成為奴隸老闆的人就增加了16％。工業革命時期，人們從鄉下遷移到城市，就花了20年的時間；但奴隸老闆的潛在影響範圍更廣，發生的速度也快了5倍。

臨時工的「臨時」是很有趣的字眼，它代表你是「臨時有需要」才被雇用的。新的共享經濟或許會提供新機會，但提供服務的人遠遠超過需求。當科技迫使全球數億人失業，我們丟掉工作的當下，就會變成奴隸老闆。

PayPal創辦人、科技億萬富翁伊隆．馬斯克提出一個解法，叫做「全體基本薪資」，這樣自動化促進經濟繁榮之際，我們沒事做還是有錢拿。我們可以向機器人課所得稅，就跟人類現在繳稅一樣。然後這筆稅收支付給我們，我們就能去商家購物，讓消費主義持續促進成長。所以血拚竟然變成有薪水的工作。況且機器人還不懂怎麼血拚。

若要對機器人課稅，就必須訂出人類從未出現過的高稅率。今日平均時薪的購買力跟1979年相同，講更清楚一點，1973年1月的時薪4.03美元（按：約新台幣121元），購買力與今日時薪22.41美元（按：約新台幣672元）相同。因為薪資停滯，我們的人生永遠不停在工作，而且永遠擔心自己不夠拚命。但這不是意外，而是一項計畫；諷刺的是，這個計畫的賣點就是自己做主的自由。

10年內，我爸這種職員工作會變得很稀少，被當成寶貝一樣。其他人則會變成「自己企業」的執行長，不管是宛如華倫．巴菲特的富翁，還是幫他清理桌下垃圾桶的掃地工。

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書籍介紹

本文摘錄自《改變未來的祕密交易：英國BBC調查記者揭露！他們怎麼創造了問題，然後把答案賣給我們》，大是文化出版

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作者：傑克斯・帕雷帝（Jacques Peretti）

譯者：廖桓偉

有病才吃藥，那藥廠賺什麼？藥廠讓政府降低疾病標準，暴增幾千萬人得吃藥。

金融風暴時，誰救了西方各國銀行體系？不是金管會、不是政府，是黑道！

蘋果、谷歌、微軟、臉書、亞馬遜打算怎樣統治地球？英國BBC調查告訴你。

為什麼我們都聽麥肯錫的……？「後真相」是什麼賺錢方式……？

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其實AI根本不會害人失業，但結果未必是你想要的……

改變世界的，並不是產品、發明，而是一樁樁私下談成的商業交易。

本書作者傑克斯・帕雷帝，是英國BBC調查記者，被稱為全英國最敢爆料的記者。20年來，他採訪了許多改變世界的執行長、政治人物、經濟學家與科學家，現在，他將調查成果集結成本書，告訴你一個驚人的事實：為什麼會有人血拼到想剁手？為什麼你得拚命加班才能在職場存活？還有對財富、消費、工作與繳稅的概念，就連吃進嘴裡的食物，甚至是阿拉伯之春，全都是由幕後談定的祕密交易造成的。這些人創造了問題，然後把答案賣給我們。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航