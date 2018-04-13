3504名會員由29個「幽靈」代繳會費，「贏回排球」決定退出排協改選

四月初時，時代力量立法委員黃國昌也在臉書上發文也表示，自己也有去排協繳費報名，但後續發生許多舞弊情事，體育署還繼續包庇，整個過程根本就是「詐騙集團」，要排協還錢來。

「贏回排球」成員批體育署消極讓體育改革成為打假球

「贏回排球」理監事參選團隊成員沈俊豪律師在記者會中指出，修正《國體法》是為了讓體育署有實質管理、處分協會的法律依據，沒想到法上路實施後，體育署反而消極退縮，依據《國體法》43條，若體育團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，各該主管機關得予以警告、撤銷其決議、停止其業務。

沈駿豪說，體育署有凍結補助、撤免職員、移送內政部等舉措可以做，而這也是當初修改《國體法》時擴大體育署權限的理由，但現在體育署卻如此消極不願作為，讓他們無法再期待 。

而「贏回排球」其他不同背景但都十分熱愛排球的參選者，也紛紛表達不滿，政治工作者范綱皓強調，「這場排協改選並不只是一個排球協會的事情，更關乎整個台灣體育改革」；現為工程師的排球裁判羅嘉翎也怒嗆體育署對協會沒有約束力，是浪費納稅人的稅金；《職人》雜誌創辦人石展丞也批評，台灣的體育預算在全世界名列前茅，但卻因為這些協會舞弊，浪費公帑，體育署不拿出魄力處理，「難道要選手繼續相忍為國？」

而過去曾在排協擔任攝影的成員周哲平也表示，過去排協秘書長章金榮說教練、裁判有教育選手的義務，但現在排協各種作弊花招百出，「這樣失敗的身教，還有什麼資格教育選手？」曾任美國高中女排教練的成員潘儀也說，原本執政黨說體改將會是一場馬拉松，但現在看來根本就是「要我們喝巴拉松」，不要只會在世大運結束後辦遊行，而是拿出guts不要在對不起台灣的選手。

體育署：行政權範圍有限

體育署副署長林哲宏聽完體改聯的批評後，有些尷尬表示，他個人一直很敬佩體改聯的努力和執著，體育署會在既有法律規定下，確保體育協會的改選公平公正，面對民眾檢舉各種爭議情況，體育署也召開監督委員會並有四次會議，經過兩次調查，所有證據都有妥善保全，「絕對不會包庇」，並當場希望眾人不要退出選舉，繼續參加，一起為體改努力。

不過副署長的回答讓在場的人士都非常不滿，認為體育署明明就可以用行政力介入，法律也已經有授權，卻消極不作為，面對監視器根本查不到繳費記錄的狀況，要求體育署當場表態，認定這樣的情況到底有沒有疑義，到底公不公平。

競技組副組長藍坤田則回應，體育署沒辦法做實質判定，行政機關也不便介入協會和會員間的這些爭議，加上三千多人都已經提出具有法律效益的切結書聲明，表達若有造假願負法律責任，所以選務監督小組的判斷是選舉可以繼續進行，此說法再次引來現場人士不滿，指出切結書有很多代簽的情況，藍坤田則說，進一步若要調查這些人，要請法院針對偽造文書的證據進行判定。

林哲宏則補充，表示目前法規確實還有不足的部分，署長林德福說，《國體法》第42條第一項有談到，特定體育團體的相關子法由中央主管機關定之，也就是體育署訂定，目前已經在研擬，目前草案已經出爐，半年內會有提出來，討論過程也都有會把這次協會改選遇到的爭議問題納入。

最後由於雙方對話仍無交集，「贏回排球」團隊還是決定退選，並且提出四大訴求：

全面退選抗議，呼籲排協開放民眾退費 黃培閎獨自留下參選選手理事，見證排協改選始末 對排協充滿弊端選舉採取相關法律行動 延續體改能量，派出代表投入年底議員選戰

《TVBS》報導，中華民國排球協會秘書長章金榮不願多做回應，僅表示協會收到會員報名，已經都將相關資料報給體育署核備，「如果有問題，體育署不會同意」，至於被要求退費一事，他則表示，「能不能退、要怎麼退」他並不清楚，這部分交由內政部、體育署等主管機關決定，協會不會過問。

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核稿編輯：羊正鈺