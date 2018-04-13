以租代買，旅遊人的共享平台

記者｜陳奕嘉 編輯｜劉婉雯 攝影｜馮婥瑤 陳奕嘉 劉婉雯

港人熱愛旅行，但旅行用品昂貴又大件，旅行過後毫無用處，擱在家中又白佔空間。每次問人借，怕弄壞又欠人情。有年輕人看準機會，創立共享物品平台，透過以租代買的形式，租借旅遊用品，包括行李箱、空拍機、GoPro等，讓愛好旅行的港人，節省金錢和地方之餘，更減少浪費。

由「大富翁」驅使的創業夢

29歲的梁懷宇從事環保政策研究，關注社會過度消費的現象，腦海中一直有創立共享平台的念頭，不過真正令他付諸行動的，是一副「大富翁」遊戲。有一晚他到朋友家作客，飯後想玩「大富翁」，但當時玩具店已打烊，向鄰居逐家逐戶敲門又未免唐突。這次經歷令他下決心創立租借物品平台Gaifong，取廣東話「街坊」的譯音，鼓勵大家出租家中的閒置物品，也能方便別人。平台亦可連結同一地區的用戶，方便有需要時可向鄰里租用物品。

最初Gaifong只是由一張簡單的Google試算表開始，但當物品愈來愈多，表格既不系統，又不能提供足夠資料讓用家互相聯絡。於是梁懷宇決定成立公司，取得數碼港起動基金的幫助，以10萬元編寫一個簡單的程式作測試。直到2016年3月，他獲得第一筆天使基金投資，正式推出手機應用程式Gaifong。

創業初期為了節省成本，梁懷宇必須自己處理公司登記、會計及設計等事務。他從網上找來一些海外方案作早期宣傳短片的樣版，再自行修改。他又雇用海外的設計師：「巴基斯坦的設計師製作一條短片只需10美元（約80港元），在香港找人製作則需要四、五千港元，足足節省了50倍。」連同他在內，公司現有四名全職員工，與另外幾間公司共用一個辦公室，降低成本。

Gaifong提供平台，讓用戶將物品出租，平台會收取首日租金作為手續費，其餘租金就歸物主所有。租用者需先向物主繳付按金，金額大約為物品市價的一半，若物品遭到破壞或偷竊，物主就可沒收按金作為賠償，或雙方自行商討賠償金額，租借平台不會主動介入。因此，梁懷宇建議用戶，交收物品時要檢查清楚。

除此以外，Gaifong會提供5,000元的損毀保障，即使租用者只能賠償按金，平台也會繳付最多5,000元的賠償金予物主。兩年間，Gaifong累積約25,000名用戶，放租物品亦超過12,000件，物品破壞率少於0.1%。梁懷宇表示，現時放租物品及用戶的增速快，每季數量增長逾五成，已達收支平衡。

photo credit: 劉婉雯 梁懷宇表示，Gaifong將會製作網頁版。

集網路力量減少浪費

Gaifong上可供租借的物品種類繁多，其中最受歡迎的是電子器材，例如相機、相機鏡頭、GoPro，其次是遊戲機。梁懷宇表示，最近愈來愈多機構和學校找他們合作，利用平台租借物品，例如早前有非牟利團體為低收入人士舉辦攝影訓練班，成功透過平台租借20部單鏡反光相機，每部租金50至400元不等。「這些機構不會有20多萬元的撥款購買這些器材，他們可能只在一、兩次活動中需要，我們就可透過廣闊的網路平台幫助他們。」

最令梁懷宇印象深刻的，是一名日本旅客透過他們租用潛水相機：「她本來計劃途經香港再到地中海潛水，但她不慎把潛水相機遺留在日本。她剛好在網上搜尋到Gaifong，於是主動聯絡我們。」最後，她成功租用潛水相機約一星期，租金400元，回程時把潛水相機順利歸還給物主。這讓梁懷宇更相信：「只要有平台，任何人都可以滿足自身的需要。」他希望將來Gaifong變得國際化，讓用戶在旅行時也能租用當地的物品。

五篋兩GoPro踏上創業路

Gaifong以外，市場上還有另一租物平台，主攻旅行用品，名為JOYO租遊。

「香港人喜歡旅行，但行李箱及其他旅遊用品往往需佔用家中大量空間。」曾從事公關工作的張曉彤平日熱愛旅行，她發現大多旅行用品的使用率不高，每年最多只是用幾次，而拍攝器材如GoPro、空拍機等更是價值不菲。她認為：「很多時候旅行少不免會問朋友借用物品，雖然欠的只是一個人情，但意外發生時，便很難向朋友交代。透過公司租借物品，就算物品損壞都只是以金錢計算，比每次旅行都要問朋友借更方便。」於是她創立了JOYO租遊（前身為租遊列國），從2015年起自購旅遊用品出租，2017年開始轉型為旅遊用品共享平台。

創業初期，張曉彤投放了約十萬元，當中四萬元用作購買五個行李箱和兩部數碼攝錄機GoPro，靠著這七件物品，踏上創業之路。一開始資金不多，她盡量與不同公司或傳媒合作銷售，包括與旅遊相關的網站合作，取代傳統宣傳手法，以節省成本。約一年半時間，已達到收支平衡。直至近年，共享經濟盛行，不少客人向她反映想將家中閒置的旅遊物品出租，於是她由去年開始為JOYO租遊加入「共享」概念，以平台的方式營運，讓用戶也可把不常用的旅遊物品出租，平台則收取五成租金作手續費。

photo credit: 劉婉雯 張曉彤表示，不少客戶已拋棄家中行李箱，改為向他們租用。

旅行用品容易損壞，特別是行李箱。因此，JOYO租遊把損壞程度分成三級，每級的賠償方法也不同（見表）。平台會先檢查物品是否適合在平台上放租，不接受太舊、沒有保養的物品。租用者需付按金，金額為物品原價八成，但她指出，物品破壞率偏低。租借者歸還物品後，平台會為自購及寄租物品消毒、清潔及維修。

目前為止，JOYO租遊擁有約6,000名用戶，並在銅鑼灣設實體店，與另一所公司分租單位。門市用作存放租借物品，用戶可上門取貨及檢查物品，平台同時也提供送貨服務。

現時公司所出租的物品，有四成為客人寄租，其餘六成是公司自購物品。她透露寄租物品比例將會繼續增加：「現時JOYO租遊只設實體店和網頁，未來會推出手機應用程式，相信能更方便用戶租借物品，我們亦打算向內地發展業務。」現時平台最受歡迎的是行李箱和GoPro，而新加入的手提翻譯機和空拍機亦反應熱烈。至今，公司一年的生意額過百萬元。

本文獲授權轉載，文章來源：香港中文大學新聞與傳播學院《大學線月刊》

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責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：王陽翎