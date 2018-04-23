謠言推動了起義：威爾遜總統要搭機前來協助韓國獨立！

文：埃雷斯・馬內拉（Erez Manela）

停戰之後不久，一群韓國激進分子寫信給威爾遜，希望說服威爾遜本人，他在戰時的言論也適用於韓國。他們寫道，威爾遜總統閣下「曾經極其真誠地表示，所有擁有各自獨特語言、文明與文化的同質民族，都應該允許其獨立。」當然威爾遜的戰時言論，從來不曾如此詳細地界定過民族自決的前提條件。

這份請願書的作者把威爾遜倡議的自決，解讀為定義（通常是韓國人和其他民族主義分子的定義）民族認同的特徵——民族、語言、文化傳統、歷史，並試圖說明韓國符合這個標準。此種方法暗示，如果主張獨立者不符合這些標準，他們的主張就不該被允諾。其他請願者則沒那麼斟酌用詞，舉例來說，有個紐約的韓國團體，認為韓國作為一個民族是不辯自明的，他們直接要求，戰後協定中承諾給其他小國的權利，也要同等賦予韓國。美國與其盟邦「認同威爾遜總統所高度倡議的，弱小國家也擁有偉大的自決原則」，且韓國和其他小國一樣，擁有「依據自身的標準和理念管理的國家生活。」因此，美國應該努力確保韓國的自決權。

與此同時，住在中國和日本的韓國人也密切關注著戰時的國際舞台發展。對他們而言，1918年夏天是重要的分水嶺，因為韓國人得知了威爾遜獨立紀念日演講的內容。在演講中，威爾遜首度明確地說出其原則將不僅適用於目前實際在作戰的人民，而且也適用「其他許多遭受控制，但無法採取行動的人民，他們來自世界各地的各種種族。」留日的韓國學生明白到，可以援引此演講來直接抨擊日本統治朝鮮半島，並認定他們採取行動的時機已到。當年夏天，日本韓國留學生領袖張德秀即前往上海，與上海韓國學校校長呂運亨一起創立「新韓青年黨」，並開始籌畫他們的運動。

當威爾遜的好友美國商人查爾斯・克蘭（Charles R. Crane）在十一月抵達上海時，這兩人認為他們已經找到了機會。克蘭是美國管線供應商巨擘的繼承人，也是非正式的外交官、兼密室政治的操作者；威爾遜派他去探查各種不同實情的任務，其最為知名的任務是隔年在中東地區的「金恩－克蘭委員會」。

上海當地高層與外交使節團將克蘭當作大人物來接待，他發表了無數篇頌揚威爾遜與其原則的演講，並以激昂的話語來歡迎世界新時代的到臨。呂運亨出席了以克蘭本人冠名的接待會，克蘭關於自決原則的演講「深深地啟發了他。」在聽完演講之後，呂運亨找上了這名美國人，他日後坦言與克蘭交換過意見，使得他相信在和會上韓國將會適用自決原則。呂運亨和他的同事感到非常興奮，旋即草擬一份呼籲韓國獨立的請願書，並交給克蘭以親自呈遞給威爾遜。另外一份交給了上海廣受歡迎的英文雜誌《密勒評論》的發行人湯瑪斯・密勒，他正準備前往華盛頓，然後再去巴黎，向和會親自遞交這份請願書。

除此之外，新韓青年黨選出年輕的韓國基督徒金奎植親自前往巴黎，擔任他們參加巴黎和會的正式代表。金奎植是個孤兒，由韓國知名的美籍傳教士赫拉斯・安德伍德（Horace G. Underwood）扶養成人，之後他前往美國就讀於維吉尼亞州的羅阿諾克學院（Roanoke College）以及普林斯頓大學。返國之後，金奎植在許多基督教學校中任教，可是1913年，他前去中國以逃離日本人的統治。

金奎植這次任務的首項挑戰就是運輸問題，因為在三月之前，所有從上海開往巴黎的船票都已訂購一空。經過相當大的努力之後，金奎植設法安排與中國代表團成員一同前往和會，這趟行程使用中國護照和中國姓名，以躲避日本警方。中國人當然渴望這個能讓日本人在國際論壇上出糗的機會，當時包括孫文在內的數名中國頂尖領袖人物，告訴美國外交官這次和會應該提出韓國獨立的問題。然而除此之外，中國人自己抵抗日本對中國的圖謀，反而深陷其中，能為韓國付出的也不多。

各國代表團聚集巴黎，接著和會在冬天召開，一群東京的韓國留學生自己組織了「韓國青年獨立協會」，決定要做些大事以使「世上那些已經取得自由與正義的國家」關注到韓國的主張。他們所決定的方法是以各地韓國人的名義「宣布獨立」。年輕的小說家，日後成為韓國現代文學先驅的李光洙被要求起草這份宣言。李光洙本人相信獨立需要韓國「民族性格」的逐步演進，且私下坦言他不確定韓國社會是否真的準備好獨立，可是他推論韓國人不能放過這次威爾遜出席和會所帶來的機會。

這份宣言寫了韓文、日文和英文版本，學生們在巴黎發送給威爾遜、克里蒙梭與勞合・喬治，在日本的政治人物、學者和報業，甚至韓國總督。二月八日，在東京基督教青年協會（YMCA）大批的群眾面前，大張旗鼓地朗誦這篇宣言。以「2,000萬韓國人民」的名義，其宣布「在世上那些已經取得自由與正義的國家面前，我們要實現獨立。」日本警方旋即驅散這次集會，逮捕了在場的27人。

1919三月，整個朝鮮半島爆發起獨立運動，這些走在首爾街頭的韓國婦女是部分的群眾。許多組織者和參與者相信，一旦巴黎那些由威爾遜所領導的強權得知韓國人民拒絕日本人的統治，他們會賦予韓國獨立。｜Photo Credit:八旗文化提供

在朝鮮半島上，即使有著嚴厲的日本審查制度——例如，禁止播放外國電影，理由是電影中可能會有威爾遜總統的畫面——仍無法防堵對於威爾遜原則的關注四處散佈。流亡至上海的韓國人把總部設在法屬租界區，以躲開上海市內日本警方的勢力範圍；他們透過快遞網絡，派人從中國徒步穿越邊境，將威爾遜的消息和演講內容交到韓國境內民族主義分子的手上。

有名年輕女教師積極投入韓國境內的地下民族主義運動，還記得當她收到來自上海消息時的興奮之情：「美國的威爾遜總統已經宣布世界和平的『十四點和平原則』計劃。其中一點就是民族自決。你必須充分利用這個局勢。你的聲音必須被聽到。威爾遜總統肯定會幫你的。」雖然在「十四點和平原則」中「自決」這一詞實際上是無處可尋，不過當時在技術上說來這並不重要，因為正如透過韓國人和其他人眼光中所察覺的一般，「十四點和平原則」這個說法已經是代表威爾遜願景的總和。

到了年底，透過如韓國海外民族主義分子以及住在韓國的西方人的秘密聯絡窗口，國際局勢的新聞涓滴細流地進入了韓國，對於韓國能適用自決原則的期盼愈來愈廣為流傳，尤其是在年輕人和受過教育者之間。1919年一月，美國駐首爾總領事回報韓國人的新情緒：

毫無疑問地，當今全世界的整體動向是關注人民自決，特別是受支配的民族，這已經對這個國家的所有人民帶來了影響。在大戰剛開始之際，韓國人間對協約國有一股強烈敵意的暗流，這種情感源自於對協約國盟邦日本自然而然的對立。然而隨著大戰的推進，以及協約國愈來愈為謹慎且充分地表達其終極目標，那些已經習慣目光放遠、從世界局勢來看待本國當前事務的韓國人開始看出，協約國勝利有可能也會帶給他們正面的影響。

到目前為止，韓國境內的激進分子也已然開始籌畫行動。由於殖民當局已經取締所有的政治團體，宗教組織依然是社群行動的唯一場域，對於這些行動至為重要。宗教領袖在群眾中有廣泛的追隨者，能協助動員韓國人來抵抗殖民統治，因此民族主義激進分子努力去說服宗教領袖，他們必須遵從東京學生的引導並在朝鮮半島上發起獨立運動。基督教和佛教領袖在這場運動中表現突出，天道教的領袖亦是如此。據說天道教教祖孫秉熙在得知東京的學生宣布獨立時，表示：「當年輕學子在實現正義之舉時，我們不能坐視不顧。」

與此同時，在上海的團體派遣新教基督徒鮮于赫回到韓國，幫忙說服基督教領袖舉行和平示威行動，以支持金奎植在巴黎的任務。儘管日本人宣傳反面立場，民族主義分子表示這種示威活動會向世界展現出，日本治下的韓國人民有多麼不滿，以及他們正在獨立的理念下重整旗鼓。

與此同時，發生一起關於呼籲自決的意外事件，提供前所未有的契機給民族主義激進分子去動員群眾。一月二十二日，1907年韓國人在海牙會議的任務失敗之後，遭到日本人廢黜的前皇帝高宗突然過世。謠言迅速地流傳著，因為退位的皇帝反對日本人統治，而遭到他們毒害。

隨著一連串皇室葬禮的籌備工作開始進行，軍方當局不得不放寬行旅的限制，多達20萬人從各道湧入首爾，要向大行皇帝致哀。隨著人民群聚，民族主義領袖爭辯他們是否應該向日本人提出獨立請願，還是乾脆單方面宣布獨立，他們最終決定選擇後者的方法。他們草擬一份獨立宣言，並舉行全國性的非暴力示威以向世界展現他們對自決的企盼。他們也向駐東京的外國強權呈交請願書，還寫信給威爾遜總統本人，尋求他的奧援。為了規避日本的審查人員，寫給威爾遜與和會的請願書是經由滿洲邊界走私出境，並經由中國郵政系統送至上海，再送往巴黎。

宣布的日期是設定在三月一日，目的是利用首爾內當天參加皇室葬禮聚集的人群。當天上午，33名重要的宗教領袖——基督教、天道教和佛教——聚集在首爾的一間餐廳，簽署並發表這份《韓國獨立宣言》。為了強調其運動的和平性質，他們把其中一份宣言發送給總督，並通知殖民地警方他們要進行非暴力抗議活動的意圖。宣言書提到了日本在韓國胡作非為的歷史，作者大大地利用了威爾遜式比喻，將他們的行動比擬為「全球改革運動」，那是「我們時代的核心力量，也是一場所有民族決定自身存在權利的公正運動。」他們表示世上的新黎明已然降臨，且自此正義會取代武力作為國際事務的仲裁者。這提供了韓國人恢復其國家的「重大機會」，並「跟隨世界新思潮、人類意識」與他們同在一起推動。

當天上午，同樣呼籲韓國獨立的第二份宣言，沿著首爾市內主要街道張貼。這份宣言到現在依然不清楚作者為誰，但那並非出自《獨立宣言書》作者之手，不過最有可能是由一群得知要發佈宣言計劃的學生所準備與散佈，且試圖展現他們對此事的支持。這份宣言的風格與那份正式宣言的截然不同，其更尖銳也對抗性更強，但都傳達了類似的訊息：自決的新時代已經降臨到世界事務，韓國人必須擁有獨立。

這份宣言反映了高宗駕崩後所留傳的謠言，怪罪日本人毒害高宗，以破壞韓國民族主義分子在國際舞台上實現獨立所做的努力。「當我們在巴黎和會上倡言獨立之際，老奸巨滑的日本人杜撰一份證明，表示『韓國人滿意日本的統治，並真心期望不與日本分治』，以蒙蔽世人耳目。」當日本人向高宗提交這份聲明並打算蓋上國璽時，學生推測高宗予以回絕，因此日本人決心暗殺他。該宣言以激昂地呼籲要採取行動，並做出結論要明確地把韓國人的渴望納於近來國際發展的脈絡之內：

既然美國總統宣布「十四點和平原則」，民族自決之聲已經橫掃世界，包括波蘭、愛爾蘭與捷克在內的12個國家已經取得獨立。我們大韓民族的人民怎能錯失這個機會？我們海外的同胞正運用此次的機會，呼籲恢復國家主權……現在是改革世界與恢復我們國家統一的大好時機。

街道上貼滿了學生的宣言，在首爾市中心塔洞公園的人群歡聲雷動，那份「正式」的宣言在人群前被大聲地朗讀出來。當朗讀宣言結束時，群眾湧上了街頭，許多人大喊著「獨立萬歲」！有名年輕參與者回憶表示三月一日上午在學校得知這個運動的情形，學生代表起身向同窗講話：「今天我們韓國人將會宣布獨立。」他告訴他們：「我們的代表已經前往巴黎和會。為了向這世界表明我們對獨立的期望，我們必須為韓國獨立大喊『萬歲』。」那麼對於這場運動的組織者而言，他們的宣言和示威行動最重要的對象並非是日本當局，而是群聚在歐亞大陸另一端的世界領袖。

考量到要在和會上陳述，這份《獨立宣言書》簽署者之一要求業餘的攝影師加拿大傳教士法蘭克・修菲爾德（Frank Schofield）博士，替塔洞公園的朗讀活動拍照，才能把照片傳送至和會。成群結隊的示威群眾興奮地從公園湧出，踩倒了修菲爾德，儘管他手中拿著相機跟著示威群眾，並在當天稍後設法捕捉一些鏡頭，可是卻無法完成任務。

在接下來的幾個月，三月一日抗議行動在整個朝鮮半島上散播開來，超過百萬的韓國人參與了這起抗議行動。店家歇業、工人罷工，以展示支持這次運動。美國和威爾遜總統本人支持韓國人要求自決的謠言紛傳——因為日本審查制度阻止傳遞更為可靠的消息，謠言成了消息的主要來源——這也推動了起義行動。

除此之外，還謠傳著「威爾遜總統要搭飛機前來韓國，協助韓國獨立；他已經派遣數十艘美國軍艦前來韓國；美國軍隊已經登陸仁川；和會已經承認韓國的獨立。」另外一則廣為流傳的故事是在威爾遜前往巴黎之前不久，有個韓國人找上他，詢問威爾遜是否會在和會上討論韓國問題。謠言還說，威爾遜的回答是如果韓國人保持靜默，那麼就沒有人會聽到他們的聲音，如果他們進行抗議行動，就會被聽到。

有名在平壤的美國傳教士報導表示，因為在「受過教育的韓國人」間深知威爾遜倡議自決，他們相信自己得立刻採取行動。這場和會將會聽取他們的意見，並修正全世界的「每一個政治痛處和困境。」在休會後，不可能再有進一步的調整。不過縱使韓國人努力去抓住這個機會，他們也在巴黎意識到，威爾遜本人的時運已於那時候開始衰退了。

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書籍介紹

本文摘錄自《1919：中國、印度、埃及和韓國，威爾遜主義及民族自決的起點》，八旗文化出版

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作者：埃雷斯・馬內拉（Erez Manela）

譯者：吳潤璿

1919年，甘地還堅定地支持印度留在大英帝國內，為什麼到了1920年便發對，並發起著名的非暴力不合作運動？中國的五四運動背後，列寧和威爾遜誰的影響比較大？為什麼在追求民族自決的道路上，列寧取代了威爾遜的位置？中國的五四運動實際受了韓國的三一運動的影響，你知道嗎？本書講述了李承晚、胡適、顧維鈞、甘地、札格廬勒的故事，這些精彩的反殖民民族主義分子的故事，穿插在1919年春天爆發的這些大型抗議運動之間，並在觀念和歷史的國際脈絡中演進。

以往中國近代史對五四運動的解釋，只是簡單提及它由巴黎和會的失敗所引發，迅速把矛頭指向反帝。卻很少討論它的意識形態來源（恰恰也是帝國主義），更不大提及它是全球大潮在遠東礁岸的餘浪，內部讀者幾乎不知道五四運動有如此廣深遠泛的國際脈絡。

然而，「威爾遜時刻」最終以羞辱性的崩解告終，其承諾逐漸消退，帶來痛苦的幻滅。但，即便如此，1919年開啟了國際關係中「威爾遜世界」之門，組建的國聯演化成後來的聯合國，達爾文式的國際秩序逐漸讓步給以法律、條約所維繫的世界新秩序，大量民族國家從帝國中解放，逐漸獨立自主，而這波民族國家誕生的潮流一直延續到今天還沒有終結。

Photo Credit:八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航