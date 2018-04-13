跨過性別　跨不過重量

本屆英聯邦運動會，來自紐西蘭的Laurel Hubbard參加女子90公斤以上級舉重項目。所有參賽者一字排開，她的體形比其他參賽者大上好幾個碼，過磅142公斤。她是賽事的大熱門，更希望可以打破大會紀錄。

第一項抓舉她已經做出120公斤遙遙領先，比第二位選手多出7公斤。到挺舉她嘗試她以前創出的英聯邦紀錄輕1公斤的130，觀眾引頸以待。她挺舉的抓手角度比其他選手寬很多，差不多抓到槓鈴的鐵餅盡頭。到過頭一刻，她的左手突然向內翻，脫臼了。

「自找的。」場內的物理治療師這樣說，因為挺舉角度和手肘內副靱帶受傷風險有直接關係。手臂伸展愈闊，代表肘關節離垂直愈遠，加上重量，容易造成關節內翻。

觀眾看見脫臼都感受到Laurel的陣痛，隔著電視螢幕看比賽的都好不了多少。她即時要被送往急症室，亦即是要退出這場比賽。騷動期間，平台上工作人員在儘快收捨整理準備比賽，觀眾在等待比賽重新進行，最常做的事就是用手機翻選手的《維基百科》專頁。

Photo Credit: Paul Childs / REUTERS / 達志影像

手機螢幕前的觀眾看見搜尋結果大都目瞪口呆。

原來Laurel以前叫Gavin，40歲，富二代，爸爸是奧克蘭前市長兼國內第三大早餐麥片公司創辦人。但更具爭議的，是她在跨性別以前已經以男性身份出賽，創出紐西蘭青少年紀錄，亦曾出戰多項國際賽事。他35歲進行變性手術，經過12個月「冷河」期，加上體內荷爾蒙水平符合國際奧委會標準，所以符合參賽資格。因為她達到英聯邦運動會參賽資格，隊友兼前里約奧運代表，上屆季軍Tracy Lambrechs為要避免與她正面交鋒而需要減磅出賽。

在紐西蘭，要進行變性手術仍然需要多位醫生及心理學家判定，應該排除了Laurel為贏獎牌而變性的可能性。

但被純天然睪固酮滋養過35年的肌肉，就算變性後被「關水閥」，你敢說她在其他參賽者間沒有優勢嗎？現時國際奧委會單靠運動員在變性手術後荷爾蒙水平去判定變性運動員（男變女）可否以新性別出賽，十二個月的「冷河期」可以沖走過去荷爾蒙對已經發育完全的骨骼肌發展？

但傷出最少Laurel的對手們會鬆一口氣。她們中間最重的也只僅僅過100公斤。遙遙望著Laurel被救護車送走，她們心底都有一絲希望，這傷勢會令Laurel永不翻身。

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