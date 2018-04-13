中山大學辦「網路公投」決定蔣公銅像去留，也有人提議「去蔣留孫」

隨著轉型正義日漸受到社會重視，各地的蔣公銅像去留爭議越來越頻繁，更不時發生有人採取抗議行動來表達對銅像的不滿，而過去遍佈中小學及大學校園的蔣公銅像，也是現在的年輕學生關注的議題之一。在賴清德還在台南市擔任市長時，曾成立專案小組讓14座蔣公銅像退出校園；也有大學採取問卷調查、校務會議、委員會討論等方式決定銅像去留，而高雄中山大學的蔣公銅像經過學生多次爭取後，現在要舉辦「網路公投」。

（中央社）國立中山大學圖書館前的孫逸仙坐像與蔣介石立像去留爭議不斷，過去也曾遭人塗漆改造，校方今天指出，校方將於4月16日至19日舉行全校網路公投決定銅像去留，20日公布結果。

中山大學學務處表示，截至4月10日仍在職的教職員與在校生都能參與公投投票。投票內容分別對圖書館前的孫逸仙坐像與蔣介石立像單一圈選「留置原地」、「搬到校內其他位置」及「搬到校外」，投票沒有最低投票率門檻限制。

學務處指出，若「留置原地」票數高於全體投票數50%，銅像留置原地，低於50%則從原地搬離。若「留置原地」與「搬到校內其他位置」兩個選項票數相加高於全體投票數50%，銅像則搬至校內其他位置，低於50%則搬至校外。

網路投票時間為4月16日上午9時至19日下午4時，4月19日投票結束後展開計票，20日上午10時開記者會公布投票結果。為促進全校師生員工踴躍投票，中山大學銅像公投工作小組發揮創意，只要投票就有機會抽中機票或獎品，頭獎是「自選亞洲城市來回機票」，學生可挑選上海、北京、東京、大阪、首爾、香港、澳門、吉隆坡、曼谷、胡志明市、雅加達等任1都市。

校方指出，這次公投是台灣民主教育的體現，也是全國大專校院以公投方式決定銅像該如何處理的首例，期待在理性、相互尊重的氛圍下，解決長期以來校內師生關注的議題。

中山大學兩座銅像的處理方式長期受校內師生關注，2016年10月21日校務會議上學生代表提案拆除銅像，校方於2016年底成立「銅像處理委員會」討論後續處理方式並舉辦一系列活動包括，公民咖啡館、「銅像週」短講、銅像辯論賽與銅像處理公聽會等，去年11月校務會議決議銅像去留由全校公投決定。

《風傳媒》報導，中山大學學生會長袁禾青表示，公投是對校園空間及歷史觀感最好的決定方式，無論去蔣留孫或是搬移、留置，都是全校師生職員共同決定，但同時有校內教授質疑，銅像是學校地標，去掉了還能叫中山大學嗎？也有人提議「去蔣留孫」，認為蔣介石立像常遭惡搞，而孫中山坐像較無爭議。

校園銅像怎麼拆？各校學生串聯爭取

《自由時報》報導，去年底時有11所大學包括師大、北商、輔大、政大、東吳、中興、嘉義、陽明、交通、成功、中山的學生串聯，要在校內會議推動「轉型正義」議案，並呼籲教育當局不該置身事外，應協助校園轉型正義推動。

《自由時報》報導，台中教育大學中也有一座蔣公銅像，今年三月時則是以校務會議方式決議搬走，校內學生社團「摸索社」自2016年起就屢次透過潑漆、貼標語等行動，爭取校方移除獨裁者銅像，校方三月校務會議正式通過，為了維持校園內行政中立，校園不宜存在政治人物的銅像及圖騰；校方也表示會儘速作業，「還校園中立本質」。

Photo Credit: 政大野火陣線 政大的學生社團野火陣線曾經在校園內的蔣公銅像貼滿標語表達不滿

前輔仁大學學生會會長廖郁雯曾投書媒體分析各校處理銅像的情況，指出中興大學是先做全校問卷調查，並依據調查結果在校務會議中移除蔣公銅像；政治大學則是學生多次在校務會議中提案但都被排在後面以至於沒能討論，最後終於成立「銅像委員會」但目前並未有進度，輔大校方則有學生多次惡搞破壞銅像也因應此事規劃成立銅像處理委員會研議後續處理。

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核稿編輯：羊正鈺