「等我10分鐘」就是再等一小時：印度人的超狂時間觀

文：潘宇航

筆者從事外銷業務工作，一年約有150天的時間需至印度出差。長期與印度這個既神奇又令人費解的民族往來，正如每張海關入境表格上響亮地寫著：歡迎光臨不可思議的印度（Welcome to Incredible India）一樣，印度會猛然地提醒我：生命並不容易，人生本是部份真實，部份虛構，而且永遠是個改編故事，端看你怎麼演好這場戲。

今天來談談印度人的時間觀。

跟催的時間

如果你跟印度人做生意，還不用到印度，光從電子郵件往返中你就可以感覺到印度的時間觀。好比說對方發了一封郵件問問題，當你還在與工廠或其他供應商詢問的同時，印度的提醒郵件就會如雪片般飛來，信中會寫著下列文字（約30分鐘會換一個單字）：

Reminder（提醒）／Resend（重寄提醒）／Urgent（急）／Most Urgent（超急）／Top Urgent（最急）／Top Most Urgent（超級最急最高急）。

而這些跟催基本上都是單向的，印度人得到他要的答案後，便會慢條斯理。你要催他東西的時候，可是再怎麼超級最急最高急也不管用了，你必須照著他的印度時間步調。

約定的時間

基本上，與人約時間，我們總會試著早到，寧可我們等別人，也不好意思讓別人等我們。但在印度，約了時間，幾乎沒有人準時到的。打電話給他們，如果回等我一分鐘（那就表示要等15分鐘），如果回等我五分鐘（那就表示要等40分鐘），如果回等我10分鐘（那就表示要等一個小時），如果回等我一小時或一會兒或在路上，那可能半天時間就在等待中渡過了。

由於得在印度各大城市間來去，為了節省時間，我大多搭飛機，然而如果飛機起飛延遲太久，那麼當天的地勤就慘了，他們準備被罵到隔天不想來上班啦！

端看等的人是不是自己，來決定要不要準時與否，這就是印度的時間觀。

車行的時間

在幅員廣大的國家如印度，開車距離與台灣可是不大相同的。好比說我問印度人從甲地到乙地距離多遠？如果他們說「眨個眼就到了」 （那表示是兩個小時車程），如果說「很近」（那表示五個小時車程），回答「不遠」呢（表示九個小時車程），「有點距離」（則是12個小時以上車程）。

不過據我觀察，時間會花費這麼多，很大一部份是道路與交通狀況太差所致。

時間的流逝

不可思議的印度，這裡看似喧囂，但時間的流逝卻好慢好慢到幾乎靜止不動。

如果住在世界性的大城如東京、巴黎或紐約，那麼你的一生將會過得非常快，這是我們可以理解的事。

台北雖然不是世界性的大城，但或許是因為我的家人都在這，所以日子過得也很快，你會清楚地感覺到時間正滴答滴答地走，而不像印度時間這般頑固，動也不動。

不過我得說句公道話，在印度並不會令人感到沮喪，也不會孤獨，而是令人感覺到無限漫長，像在沙漠裡走著，你以為終於到盡頭了，沒想到那只是海市蜃樓，這種印度時間感已經滲透到肌膚裡，令人想忘也忘不了。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航