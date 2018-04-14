台灣自1980年代解嚴後，各類媒體爆量成立，往日平實報導、影視作品，已未能留住閱聽人。那時起各種爭議性報導，暴力、血腥、煽情、炒作與捏造新聞，爭奇鬥艷攻佔各大報頭，成為了台灣近年來，最為人詬病的媒體亂象。

缺乏媒體素養，就是放棄自己的「近用權」

在台灣民主化的前進浪潮中，台灣媒體生態從解除報禁、廢除出版法、「第四台」合法化，發展到為推廣「媒體近用權」而設立「公用頻道」，從相對被動、消極、間接、有限度的「接近權」理念，轉變成相對主動、積極、直接的「使用權」理念，也就是「任何人」拍攝的影片是可以在公用頻道上播放的。

很可惜的是，近年來民眾利用「媒體近用權」（media access）的情況屈指可數。如果連基本的近用權利，都未能善加把握的話，更遑論大眾會知悉，若涉及「被報導人」之不實指控，得以行使「更正答辯權」，迫使媒體「平反」被報導者或族群的汙名的權利。因此以往媒體素養的缺乏下，導致許多族群無力抵抗傳統媒體的「詮釋權」，一再被貼上標籤。除此之外，更可怕的後果是許多地方政策，受到媒體再現後的影響，忽略實際需求，物無法盡其用枉費日月。

近年隨著商業媒體發展，「收視率」成為電視台好壞評斷標準，「點閱率」成為媒體遵循的守則，許多媒體為了短時間能抓住閱聽者的眼球，誇大其辭報導，餵養片面瑣碎的資訊，間接擴大族群標籤汙名。族群間的差異被形塑成為單一樣貌，被報導的族群往往在事件裡是被消音的。

媒體生態不斷改變，我們的教育卻沒有教「識讀」

隨網路建置完善，行動裝置普及下，「自媒體」時代蓬勃興盛，每一個人都能在網絡平台上，進行訊息產製與發布。美國新聞學會的媒體中心於2003年7月出版了We Media研究報告，下了一個十分嚴謹的定義，We Media是普羅大眾經網路與全球知識體系相連之後，開始理解如何提供與分享，揭開了自媒體時代的序幕，也大幅降低民眾接近媒體的門檻。

近年來藉著社群網路的契機，造就網紅、YouTuber順勢而起，打破媒體、廣告業主及閱聽人的三角平衡。傳統媒體雖與自媒體互有合作，但衝突也不斷發生，如日前，冏星人與聯合報事件就可以察覺到變化，傳統媒體地位漸漸崩落。

Photo Credit：AP/達志影像

許多人以為「自媒體」出現後，媒體「近用權」的概念已經不復存在，其實並不是這麼一回事，這概念常常讓人誤以為，只要是使用媒體並且傳播訊息出去，就可以稱為近用權，往往只針對「行為」進行思考，忽略了核心的概念與原則。立法之初，保障人民近用權的原意，是為了達到：走向平等、自主思考、參與公共事務等，其根本的信念是維持言論自由，進而擴及到媒體近用的權利，建構一個自由的「公共論壇」，達到「民主自由」的普世價值。

台灣政策致力於縮減城鄉間的「數位落差」已經數年，在2014年教育部頒布的「十二年國民教育總綱」，就提到了「科技資訊與媒體素養」，課程規劃偏重「科技使用」的面向，反而忽略了「媒體素養」最重要的「獨立」「思考」、「參與」能力培養。由這樣的課程架構即可看見，我國對於媒體教育仍有許多不足之處。往往在「器材設備」上進行著墨，但在「媒體素養」教育，卻追趕不上時代的變化。台灣缺乏的媒體素養教育隨著近日各種，網路社群的問題，如假新聞、網軍操控、隱私權爭議，開始受到社會大眾的討論。

媒體素養，讓自媒體找回權利

據調查2017年台灣30歲以下，每周在網路上時間高達15小時，許多不良的影片及資訊廣為流傳，如果若我們不具有高度識別資訊的能力，又該如何遏止亂象呢？以法國的媒體識讀教育為例，法國如何在課程上調整，進行媒體教育的根植，並且透過各文本的詮釋，帶動課堂學生的反思，極具意義。

而台師大大眾傳所近年來也隨著陳炳宏和蔣旭政教授的帶領下，致力於媒體教育在編鄉個根植，希望藉由營隊，讓偏鄉學生能在媒體使用上「自主」、「思考」、「參與」外，還能妥善利用媒體近用權，達到自由的「公共論壇」之目的，核心概念援引「賦權」的概念。「賦權」概念在媒體裡出現已久，但許多民眾一知半解，台灣在賦權實踐上備受阻礙。賦權英文為Empowerment，在國外也翻譯為培力，最廣為國人所熟知，而國內外學者也對賦權，各有不同的定義解釋。綜合許多學者的看法，歸納出賦權最簡而易懂的定義：

擁有更自主的自我掌控能力。 獲得更多元的知識能力，對個人和社會反思。 達到以個人或群體的目標，並且制定策略。

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簡單從Empower這個詞彙來看，本身具有授權、准予的意思，所以Empowerment在1960年代，才開始漸使用在像是政治的議題、一些社會運動的中心概念上，爾後，如性別和女性主義的運動上，也常見國內外陳抗民眾，拿著Empowerment的標語牌，佇立在隊伍之中，大聲疾呼訴求，進而推動了世界上許多社會運動。

追溯到當代賦權運動，以巴西著名的成人教育學者保羅．弗雷勒（Paul Freire，1921-1997）曾經搓揉「賦權」和「教育」兩者概念，催生成人教育賦權理論，其代表作《受壓迫者教育學》（Pedagogy of the Oppressed）早已是拉丁美洲、非洲與亞洲最常被引用的教育經典之一，亦成為許多學科思想源頭。

簡而言之，「賦權」指個人被賦予權利的過程，並從這過程中獲得自尊感和自主感。賦權是在完成一個政治過程，其作用是讓弱勢者獲得及強化其權力、能力，強調從個人或團體認識本身擁有的力量，進而主動、集體採取行動，最後達到目的。

正如前述文章所言，「只有由學生被賦予權利，不再是被動地接受資訊，而是主動扛起『知』的權利與責任」，才能真正的讓孩子們能在這資訊爆炸的世界裡面，找到核心價值。台灣教育需要跟上世界的脈動，不應該僅在「器物」層面上的討論，要在核心的「思考」層面上著墨。隨著自媒體的發展，媒體生態的劇變，如何分辨正確的資訊與新聞，成為了學習上的基本能力。

在行動裝置隨處可見的年代，如何利用適合自己的方式「近用媒體自我掌控」、「理解資訊及知識」及「參與公共事務發聲」，是這個世代媒體教育更為重要的事情！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航