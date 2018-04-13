印度8歲女童姦殺案，印度教團體與官員卻要求釋放嫌犯「因為她是穆斯林」

印度再傳女童性侵案，今年一月一名8歲女童阿希法（Asifa Bano）失蹤一週後被警方發現其遺體，阿希法遭到8名男性輪暴，嫌犯遭到警方逮捕捕後，一些印度執政黨的政治人物和印度教團體發動示威，要求釋放其中6名嫌犯，甚至以自焚威脅，理由是「她是穆斯林」，此舉不但引發各地印度民眾的憤怒，也讓雙方對立逐步升高。

《自由時報》報導，印度查謨-喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）賈姆穆鎮（Jammu）的一名8歲女童阿希法為屬於伊斯蘭教的巴卡爾瓦拉族（Bakarwals）遊牧民族，日前一如往常前往森林趕馬，沒想到天黑遲遲未返家，家人趕緊報警後，警方卻以「她可能和某個男孩私奔了」為由，拒絕處理，又多等2天才接受報案，5天後警方在森林裡發現其遺體。

經過調查後，警方發現阿希法被餵食安眠藥，關在當地某間印度教寺廟，遭8名男性輪暴，其中包括一名退休官員、4名警察和一名青少年，多數是印度教徒，而該名女孩則是穆斯林。

《風傳媒》報導，阿希法的母親碧比（Naseema Bibi）形容她像一隻「啁啾叫著的鳥兒」，在遷移牧區時會幫忙看顧牛群，像小鹿一樣奔跑，「她是整個社區的寵兒，也是我們宇宙的中心。」

阿希法的父親普瓦拉（Mohammad Yusuf Pujwala）則說，他女兒只為了一個理由被殺害—印度教徒想趕走巴卡爾瓦拉族（Bakarwals）族人，「但我們的土地和人生都在這裡，這是我們的家園。」

長期累積的宗教與種族衝突

《中央社》報導，由於印度教徒和穆斯林在當地時常發生衝突，女童的父親認為此案明顯是針對穆斯林所為，而當地的印度教團體則出面聲援嫌犯，並主張這些伊斯蘭的游牧民族一直在掠奪他們的水和資源，要求公平審判，釋放這些嫌犯。

《BBC》報導， 自1989年以來，穆斯林占多數的克什米爾山谷發生了反對印度統治的武裝叛亂，雙方因為搶奪土地資源衝突不斷，這次受害女童的家屬屬於穆斯林游牧牧民社區，用牲畜在喜馬拉雅山脈間過活，冬季他們經常從山谷前往 印度查謨-喀什米爾邦 ，利用公共林地進行放牧，這也使他們與該地區的一些印度教居民發生衝突。

印度教團體：嫌犯應被釋放

《蘋果日報》報導，而由於辦案警察中有穆斯林，執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP）認為，審判會有不公平，應該轉移給中央調查，部分印度教徒在煽動下引爆示威，要求釋放嫌犯，甚至還有十幾名印度教婦女發起反穆斯林的絕食抗爭，揚言當局若不釋放嫌犯，她們將進行自焚。



由於要求釋放性侵犯的印度教團體與執政黨印度人民黨關係密切，人民黨的兩位部長級政治人物也參加了聲援被告的集會 後， 雙方的對立更加激烈，並在當地媒體報導後引發公憤；當地媒體指出，這起性侵案恐非單純暴力事件，也與宗教衝突有關，在喀什米爾屬於少數民族的印度教徒，不滿穆斯林在各地遊牧，可能故意殘暴殺害小女孩，企圖趕跑穆斯林。

警方則強調，司法審判不會受抗議活動所干擾，他們已對證人進行調查，他們訪問了超過130位證人，也有物理證據和DNA測試結果，證明被告與阿希法的死有關。

根據印度「國家犯罪統計局」的數據顯示，印度平均每天都有92個女子遭到性侵害，性侵害案件由2012年的24,923起，在2013年激增至33,707起。儘管印度層出不窮的性暴力事件近年來已經受到國際高度關注，卻依然不斷發生。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺