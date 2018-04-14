教育部長潘文忠請辭獲准：盼台大校長案就此停止政治操作

台灣大學校長管中閔的遴選案爭議多時，至今仍未有結果，教育部也一直未出聘書，教育部長潘文忠今（14）日透過行政院發聲明，表示自己已向行政院請辭，主要就是為了管中閔案，並對管中閔、台大遴選會、校務會議等不願主動對外釐清事實表達遺憾，希望透過他的辭職就此停止所有政治操作，盼各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清機會。

潘文忠的聲明提到，台大做為台灣最高的學術單位，在應該要追求真相、真理的大學校院內，對於該校未來領導人所衍伸出的爭議，甚至可能是違法的事項，用「擱置」的會議決議來面對，令人遺憾，而管中閔若是一個志在成為台大校長的人，無法向社會公開澄清自身行為所引起的爭議，相信也難以贏得台大師生的認同。

不過對此質疑，《聯合新聞網》報導，管中閔助理日前表示，管中閔不會配合喊話隨之起舞，教育部、陸委會、內政部、法務部配合特定媒體辦案，那些部會卻從未發過一紙公文給管中閔，「管中閔要去跟誰說明？」

管中閔助理說，針對廈門大學兼職案，教育部從未發公文給台大，而是用人事系統的保密管道以「便箋」要求台大管院去函大陸多所高校調查管中閔有無兼職。一直到臨時校務會議上，台大管院對此提出說明，管中閔才知道自己被教育部人事處以機密調查；從頭到尾「保密防諜」，沒有隻字片語要管中閔說明，結果又變成潘文忠卻要管中閔說明，「請問，到底要說明什麼？」

潘文忠則在聲明中說，在校長遴選過程中對相關疑義的模糊，教育部做為主管機關，如果不調查、不釐清，才是最嚴重的失職，而教育部為釐清爭議，要求台大及遴委會查明疑義，却經常遭到泛政治化的攻擊和污衊；另外更以政治的操作徒增教育部同仁在行政及業務執行上的負擔與壓力。

行政院：尊重潘文忠的決定

（中央社）行政院發言人徐國勇今天表示，教育部長潘文忠請辭，行政院長賴清德已勉予同意，行政院長賴清德今天說，潘文忠在12日行政院院會後向他請辭，顯然（請辭）決心已定，要為大學校長遴選畫出一道標準，他原則尊重潘文忠的決定，也希望台大校長當選人管中閔應說明台大校長遴選爭議。

賴清德說，大學校長在社會地位非常崇高，台大校長更為國人敬重，很可惜這次校長遴選可說是百年來問題最多的一次，但管中閔不願說明、台大校長遴選委員會不願解釋，台大校務會議也不願調查。賴清德表示，尊重潘文忠的做法，很肯定潘文忠在教育界的貢獻，管中閔也應提出解釋，讓事件儘早落幕。

他說，非常清楚潘文忠用心良苦，潘文忠12日向他請辭時就特別提到，不管現在做任何決定，恐怕社會都會有不同意見，因此以個人去職為校長遴選畫出一道標準，希望台大校長遴選爭議儘速落幕、社會能支持未來新任教育部長的決定。

潘文忠去意甚堅，已經是第三度請辭

《信傳媒》報導，其實一切早有跡象，13日早上，教育部以及內政部一同在松菸舉行為期2天的「防災總動員大會師」活動，而在教育部10日公布給媒體的會議單中顯示，潘文忠將會親自出席。不過，罕見的是，對教育部所舉辦活動一向親力親為的潘文忠卻缺席了、突然排休，改為教育部主秘朱楠賢出席。

對此，國民黨文傳會副主委毛嘉慶深夜突在臉書發文表示，潘文忠其實不是請假，而是「請辭」。果不其然，今教育部以及行政院便證實了他的請辭。

《上報》報導，潘文忠早在今年一月初就已經向行政院長賴清德請辭，甚至已遞出辭呈，但賴院長不收，更驚動府方高層，連總統蔡英文也強力慰留，黨政知情人士透露，實際上，潘文忠已向賴清德二度請辭，第一次是在去年九月初，賴清德已確定組閣因此事先和林全內閣的閣員們逐一懇談，潘文忠當面向賴清德表明他想離開，不過當時賴清德和總統蔡英文均強力慰留，好不容易才把潘文忠留了下來，但當時潘亦只鬆口跟蔡總統說，他先暫時再留6個月，幫總統和賴院長穩住教育界，同時也幫府院高層尋找合適的接任人選。

以下為潘文忠聲明全文：

各位親愛的同仁及各位媒體朋友，在此，我必須向各位報告，我已經在週四的行政院會後正式向賴院長提出辭呈。 從過去擔任教師、事務官到擔任教育部長，依法行政是我堅持的基本原則與立場，這也是在此次處理台大校長遴選案時，面對台大校長遴委會在這次遴選過程中的爭議與似是而非的模糊討論，即使該會做出其決議，但我仍堅持必須等具有實質投票推薦權的台大校務會議亦應針對這些爭議予以釐清。然而，令人遺憾的是，做為台灣最高的學術單位，在應該要追求真相、真理的大學校院內，對於該校未來領導人所衍伸出的爭議，甚至可能是違法的事項，用「擱置」的會議決議來面對。 台大106年來自政府的預算高達67.8億元，台大師生人數超過了3萬5千人，如此的預算規模及人數，甚至是超越了某些行政機關。大學自治、學術自由，是我們堅守的信念，實踐這些信念必須在誠實、法治的基礎上，這也是社會各界對一個大學校長基本且重要的期許。做為一個教育工作者，誠實信用、遵守政府法治是教育下一代的重要基礎和價值！台大校長動見觀瞻，相信社會各界都會以高標準來衡量；若是一個志在成為台大校長的人，無法向社會公開澄清自身行為所引起的爭議，相信這是難以贏得台大師生的認同。因為，台大是台灣的學術龍頭，台大校長更是引領台灣高等教育與學術發展的關鍵領航者。 台大校長一職懸缺至今，究其根本是因為學倫案重創台大以及台灣的學術形象，楊前校長也因此不再續任。而台大從輕忽學倫案的嚴重性、到後來在校長遴選過程中對相關疑義的模糊，教育部做為主管機關，如果不調查、不釐清，才是最嚴重的失職！而教育部為釐清爭議，要求台大及遴委會查明疑義，却經常遭到泛政治化的攻擊和污衊；另外更以政治的操作徒增教育部同仁在行政及業務執行上的負擔與壓力。 我從來不會畏懼職務上帶來的各種挑戰，然而，我也無法否認，此次台大校長遴選案引發之爭議，確實已造成教育界的對立以及社會的紛擾。過去這段期間，我已經盡全力，希望在尊重大學自主與當選人種種爭議釐清之間做妥適的處理。不過，由於當選人選擇不對外界公開說明，任憑疑慮蔓延，這已經衝擊了社會對教育部以及台灣大學校長的期待。我意識到，如果我繼續留在這個位置，政治操作就不會停止。在幾經思考之後，我決定離開教育部長一職。我希望，所有的政治操作都能因我辭職而止，讓本案回歸到單純的校長遴選程序及當選人身份適格的討論。 我相信，對任何一位教育工作者來說 ，原則比職位更重要。我希望自己的辭職，換取台大校長遴選紛爭一個冷靜且重新釐清的機會。真心感謝所有教育部同仁在過去一段時間的協助，珍重再見。

台大校長遴選案自今年1月5日宣布由管中閔當選後，原本預定2月1日上任，但首先遭到質疑出任民間企業獨立董事，並遭爆料論文有爭議。近日再傳出曾經赴中國廈門大學兼職兼課，但目前未有定論。

日前潘文忠赴立法院教育委員會接受質詢時，被立委黃國書要求回答台大校長一案「有沒有政治」，當時潘文忠回應，教育部希望這些爭議能予以釐清，作適法性監督，整件事都是從事實面處理，「沒有政治。」但在辭職聲明中則是坦言，如果他繼續留在這個位置，政治操作就不會停止。

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核稿編輯：楊之瑜