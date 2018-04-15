侯友宜難打嗎？其實台北市才是民進黨年底最頭痛的選區

文：Hao Chuang

民進黨的新北市參選人應該就是蘇貞昌了。對於這個結果，頭腦素樸一點的人，大概就是覺得民進黨沒有戰將但是輸人不輸陣所以推派出廉頗級的蘇老驥來出征。

對於全力挺蔡的人來說，這當然就是英明的蔡主席深思熟慮之後三顧茅廬登壇拜將請出山來的姜子牙，人生七十才開始，衝衝衝今年七十一也不算老。主席英明，老將雄心，新北市選情即將逆轉，年底大勝指日可待。

對於一心挺蘇的人來說，這當然就是懷念的老縣長深明大義之後為黨捐軀不計毀譽勇往直前的陳青天第二，明知事不可為但身為民進黨創黨黨員肩負著全黨同志的希望和托付，山一樣的重擔也得扛下，令人感動落淚。

但是心思稍微縝密一點的，可能就不這麼想了。這種人又分為兩種，挺蘇的和挺蔡的（不知道自己挺蘇還是挺蔡的請停在上上段就好，謝謝）。挺蔡的認為這是一著妙棋，蘇如果落選，再也不能威脅蔡英文2020之路，也撼動不了蔡獨攬民進黨大權的領導地位。蘇如果當選，那就準備在新北市落葉歸根一路做到退休，八年之後蘇都七十九歲了，再也沒有能力干涉民進黨大政方向或者接班佈局。而且當年蘇貞昌在台北縣當了八年縣長，卻保不住民進黨的執政地位，輸給了周錫瑋，這筆舊帳隨時可以翻出來清算一下。

挺蘇的也會覺得這可能是蹲下後再起甚至彈簧般彈起的契機。如果蘇選贏了，四年後不見得要連任，可以交棒給新人自己轉進中央，前瞻2024。如果蘇選輸了，只要輸得漂亮，那麼一旦蔡在全國其他選區選得難看，那麼蘇反而可以趁機進逼中央，逼蔡辭去黨主席，甚至退出2020。更重要的是，不管選輸或者選贏，對蘇系子弟兵包括女兒蘇巧慧的未來，都是絕對有正面幫助的。不僅可以藉由這次選舉，重新整理遍及整個新北市的基層組織，更可以藉由選舉曝光，帶動所有民進黨內人物向蘇靠攏或者輸誠。

至於國民黨方面，推出侯友宜是一著「讓民進黨最難攻擊」的棋。侯在扁朝是刑事警察局長，負責319槍擊案的調查，2004－2006年又是警政署長，一方面效忠民進黨政府一方面又參與了扁朝大小弊案的偵辦。台派雖然會用侯在鄭南榕自焚案中帶隊攻堅逮捕的角色來質疑侯，但這種質疑對民進黨而言同樣是有苦難言，因為民進黨當權派從來也都只把鄭當花瓶使用，並不是鄭南榕生前或者死後的政治夥伴。

侯長期掌握警察體系，手中的各種情蒐資料包括政壇內幕絕對非常驚人，壹週刊歷年爆料的總和可能都不及侯腦袋裡的十分之一。這也是民進黨投鼠忌器的原因。就算不這麼腹黑，侯在黑白兩道長期經營的人脈關係，是跨越政黨顏色界限的，民進黨放棄新北市太久，要撼動這些長期在地方上活動的基層親侯勢力，是非常困難的。

不過，相對於新北來說，台北市才是民進黨年底選舉最頭痛的選區。

柯文哲一定會爭取連任，這是毫無懸念的。再來的問題就是藍、綠兩黨要不要推出候選人？這會有四種狀況：

一、藍綠都不選，柯文哲同額競選：這會笑死人，對兩黨來說都是下策。

二、綠不選，藍選。這樣民進黨等於是自己讓自己相公，只能坐看國民黨單挑柯文哲，趁機壯大聲勢，帶動全國選情。雖然柯文哲連任沒有太大問題，國民黨還是不會當選，但過程中國民黨可以得到不少宣傳曝光、凝聚向心力的機會，對全國選情都有幫助，而民進黨什麼都拿不到。最可怕的是，柯文哲如果續任，2020或2024一定會挑戰總統，到時候民進黨只能後悔莫及。所以，這是國民黨的A計畫，民進黨的悲劇。

三、綠選，藍不選。在這種狀況下，柯應該也還是可以當選，但民進黨可以趁機「統一戰線」，把台北市的支持和反對勢力「整理」一遍，徹底和柯文哲劃清界線，徹底把柯文哲打成「紅藍」「背骨」。未來四年也就不必再對柯客氣，可以把柯當主要敵人對付，處處往死裡打，等於是把柯的總統選戰提前到 2018 開打，拉長戰線。這對於人多勢眾的民進黨來說是有利的，對班底薄弱的柯來說是悲慘的。所以，這是民進黨的A計畫，當然也就是國民黨的悲劇。

四、藍綠都參選。綜合以上三點，藍、綠都不願意讓對方實行A計畫，所以只好共同選擇對雙方同樣不利，或者說同樣有利的B計畫，就是兩黨都選擇傷害最小的做法，兩黨一起參選，三方大混戰一場。從1994台北市長選舉的歷史來看，這種三方混戰的選舉，最後誰會勝出反而是最難以預測的，藍、綠兩黨如果能夠成功號召基本選民歸隊，兩邊都有幹掉柯文哲當選的可能。

當然，兵不厭詐，直到不得不攤牌的最後一刻，甚至在登記參選截止那一秒以前，藍綠都會一邊燒香祈禱對方派不出人來，一邊假裝自己派不出人來。只要對方中招，那麼自己的A計畫就實現了。

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