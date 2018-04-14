敘利亞內戰打不完：川普下令空襲，普丁稱「侵略」，土耳其認「適當」

（中央社）美國、英國與法國聯軍今（14）日空襲敘利亞，目的是懲罰敘國總統阿塞德政權（Bashar al-Assad）日前涉動用化學武器攻擊，美國總統川普指稱敘國使用化武的行徑是「禽獸罪行」。無視俄羅斯揚言報復，川普在美國白宮宣布這項軍事行動的同時，地球另一端的敘利亞首都大馬士革已經聽見爆炸聲，象徵敘利亞長達7年的血腥內戰出現新篇章。

https://t.co/6VLQYAlcto — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月14日

法新社駐大馬士革特派員表示，當地時間凌晨4時聽見戰鬥機飛過上空的聲音之後，接著是一連串爆炸聲響。大馬士革北邊與東邊可以看見煙霧升起。

川普在黃金時段的全國電視談話裡說：「不久之前，我下令美軍部隊針對與敘利亞獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）有關的化武目標，發動精準打擊。」川普提到一週前發生在大馬士革郊區度瑪鎮（Douma）反對派據點的致命毒氣攻擊。他說：

「這場屠殺顯示敘利亞惡劣政權動用化武方式大幅升級。邪惡與卑鄙的攻擊使得那些母親、父親、嬰兒與孩童痛苦得喘不過氣來。這不是人類會做的事，這是禽獸罪行。」

華府最高將領、參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）表示，這次精準打擊命中3個目標，包括大馬士革附近的一處科學研究中心、一處儲備設施與指揮所、以及荷姆斯省（Homs）一帶的化學武器儲備設施。



《轉角國際》報導，空襲規模超過120枚飛彈，是歷年最猛烈；然而聯軍方面強調，這次襲擊目的僅為「嚇阻阿薩德」，轟炸只會「打一波」，除非對方繼續使用化武，否則英美法並沒有擴大攻勢的計畫。

《自由時報》報導，此次空襲目標瞄準化學武器設施，而且完全避開俄羅斯基地，避免強權間直接衝突。在3國聯軍轟炸下，目前傳出首都大馬士革以北162公里的霍姆斯市（Homs），敘國試圖攔截飛彈時，導致飛彈風向變更，意外造成3平民受傷。

《阿拉伯敘利亞通訊社》報導，敘利亞外交部未具名的官方來源表示，敘利亞強烈譴責美英法此次明顯違反國際法與聯合國憲章的侵略行動。並認為西方世界會有如此傲慢行徑，主要是其陰謀計劃失敗，再加上敘利亞阿拉伯軍隊收復失土有成、而他們恐怖行徑潰敗有關。

英法響應川普，聯合國憂局面失控

川普的憤怒與決心，隨即得到法國總統馬克宏起身呼應，指派法國軍隊加入空襲。馬克宏在聲明中說：「我們無法容忍化武使用變成常態。」英國首相梅伊態度較為謹慎，但在第一枚精準巡弋飛彈發射的同時，英國也加入與美國、法國的聯合陣線。梅伊說：「我們不容許化武使用變成常態，無論是在敘利亞或是英國街頭，或是世界的其他任何角落。」



空襲過後，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）說：「我們警告這種行為會招致的後果。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告雙方陣營，不要發展成「全面軍事升級」，強調一定要「避免局面失控」。據《BBC》報導，古特瑞斯在聯合國安理會的會議上警告，「冷戰帶著復仇回來了，但有所不同。那些過去控制風險升級的保障和機制似乎已經不復存在。」也要求各國「在危險的情況下，要負責任的行動」。

中國常駐聯合國代表馬朝旭１３日在安理會中東局勢公開會上發言，呼籲有關各方在敘利亞問題上保持冷靜克制，避免採取任何可能導致局勢進一步升級的舉動。

敘利亞化武攻擊事件引發國際介入已不是第一次

（中央社）事實上，敘利亞爆發內戰以來已發生數起化武攻擊事件，國際曾多次介入，不過悲劇依舊頻傳。反抗軍據地伊德利布省（Idlib）去年4月4日遭遇歷來死傷最慘重的化武攻擊，包括婦孺至少86人死亡，促使美國總統川普在上任第77天毅然改變政策，首度下令直接攻擊敘利亞政府。

然而悲劇並未停止，敘利亞首都大馬士革附近由反抗軍控制的度瑪鎮（Douma）本月7日晚間遭遇攻擊，疑似動用化學武器，造成至少60人喪生和上千人受傷。

2011年3月：敘利亞安全部隊在南部德拉市（Daraa）拘留一群被控在學校牆壁漆上反政府塗鴉的男孩，隨後爆發抗議活動；德拉市4名抗議人士18日遭安全部隊擊斃，示威活動開始蔓延，總統阿塞德軍隊也展開鎮壓行動。

2011年8月18日：美國時任總統歐巴馬呼籲阿塞德下台，並下令凍結敘利亞政府資產。

2012年8月20日：歐巴馬表示，使用化武將跨越美國設下的「紅線」，改變他干預敘國內戰的程度，並將招致「嚴重後果」。

2013年3月19日：敘利亞北部阿薩爾鎮（Khan al-Assal）爆發毒氣攻擊事件，造成大約26人喪命，敘利亞政府與反抗軍相互卸責。聯合國調查團隨後發現，攻擊者使用沙林神經毒氣，但沒有找出幕後黑手是誰。

2013年8月21日：反抗軍掌控的首都大馬士革郊區有數以百計平民出現窒息現象，造成許多人抽搐、瞳孔縮小與口吐白沫。聯合國調查員前往現場後確認，平民區曾遭裝載沙林毒氣的地對地飛彈襲擊。美國與其他國家將此歸咎於敘利亞政府，因其是內戰中已知唯一擁有沙林毒氣的一方。

2013年8月31日：歐巴馬表示，將尋求國會授權，對敘利亞政府發動懲罰性攻擊，但他似乎無法在國會爭取到足夠的支持。

2013年10月14日：敘利亞成為禁止化學武器公約（Chemical Weapons Convention）簽署國，不准製造、儲藏或使用化武。

2014年6月23日：禁止化學武器組織（OPCW）表示已移除敘利亞政府最後持有的化武，不過，反抗軍官員堅稱，政府沒有充分記錄存量，還留有庫存。

2016年8月24日：OPCW與聯合國合作小組確定，敘利亞政府曾2度在北部伊德利布省平民區，使用直升機對反抗軍發動氯氣攻擊。

2017年4月4日：伊德利布省汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）遭遇疑似神經毒氣攻擊，至少86人喪命。目擊者說，是俄國或敘利亞蘇愷型（Sukhoi）戰機進行這起攻擊，不過莫斯科與大馬士革當局都予以否認。

2017年4月5日：川普表示，阿塞德政府疑在敘利亞發動化武攻擊，「跨越了許多底線」。

2017年4月6日：美國晚間對敘利亞連續密集發射巡弋飛彈，報復對方稍早以化學武器攻擊平民百姓。川普表示，對敘利亞發動攻擊符合美國「重要國家安全利益」。

2018年4月7日：敘利亞首都大馬士革附近由反抗軍控制的城鎮度瑪晚間遭到攻擊，疑似動用化學武器，造成至少60人喪生和上千人受傷。

2018年4月13日：川普晚間宣布，他已下令美軍對敘利亞展開「精準打擊」行動，對阿塞德政權的軍事設施展開飛彈攻擊，他還呼籲俄羅斯，不要和「謀殺政權」站在同一陣線。

（中央社）俄羅斯外交部今天則諷刺地表示，敘利亞本來「有望迎向和平未來」，美國、英國和法國聯軍卻在此時發動空襲，真是「與眾不同」。法新社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在臉書上寫道：

「那些幕後操手自稱在國際上具有道德領導力，號稱他們與眾不同。敘利亞本已有望迎向和平未來，你卻選在這時砲轟敘利亞首都，還真是與眾不同啊。」

《今日俄羅斯》報導，俄國總統普丁後續發出聲明表示，美國與其聯軍針對敘利亞平民與軍事設施的攻擊，違反了聯合國憲章與國際法，並認為敘利亞目前情勢升高對「國際關係整體系統是毀滅性的衝擊」，但也指出歷史自會說明一切，就像「華盛頓事後遭發現與南斯拉夫大屠殺有關。」美國有線電視CNN則是報導，普丁稱此次飛彈攻擊是一起「針對主權國家的侵略行為。」

《衛報》報導，身為阿薩德支持者的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）譴責美國領軍的敘利亞空襲，認為美英法三國領袖是罪犯。

土耳其《自由每日新聞報》報導，土耳其外交部則是發出聲明表示，歡迎美英法聯軍對敘利亞的行動，認為是對極有可能是由敘利亞當局進行的化學武器攻擊作出了「適當的回應」。

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核稿編輯：楊之瑜