小孩哭鬧怎麼辦？為何他們一定要符合「大人世界」的規則

兒童在公共空間中的哭鬧行為，應該如何看待？一位媽媽帶著2歲女兒參加歐洲旅遊團，因為小孩哭鬧引發同團成員不滿，雙方事後都在網路社團「爆料公社」公佈影像，引發網友論戰。台灣親子共學教育促進會表示，其實同樣的衝突以不同事件形式不斷再發生，群眾總是太快就陷入對立和咎責的情緒中，沒能去思考兒童在社會中所面臨的結構性問題，以及當一個空間中不同的需求都需要被滿足時所引發的衝突時，又該如何面對。

有位媽媽在爆料公社描述自己帶女兒參加歐洲10天旅遊團，因小孩哭鬧被三位同團團員多次怒罵「省奶嘴錢」、「有高血壓被吵到睡不著」、「不會把小孩抓起來打死」、「丟臉丟到國外」，也一度被導遊請出餐廳，還引發其他團員看不下去，雙方險些肢體衝突，不過外國路人和店員都對他非常友善並幫忙安撫小孩，讓這位媽媽非常感動，希望社會大眾能對帶著小孩的媽媽多包容體諒。

後來被控罵人的團員後來也在「爆料公社」公布小孩的哭鬧影片反擊「已經忍耐連續四五天了難道這不叫包容嗎？」，引發網友論戰，多數網友認為，小孩太小不適合出遠門，其他團員也花了錢出國放鬆享受，結果整個行程都在小孩哭鬧中進行，媽媽也應尊重他人出遊的心情。



不過也有網友支持媽媽，表示「我是媽媽可以體諒你的辛苦」、「團員的嘴臉也很丟臉」更有網友表示，看到網友們的反應，就是這樣排除、厭惡小孩、公共空間也對小孩和媽媽不友善的氛圍，才會導致台灣的少子化越來越嚴重，沒人敢生。

小孩在公共空間中哭鬧、行為失控，導致家長和他人發生衝突，不只發生在出國旅遊，在餐廳、飛機、電影院等都曾有過，台灣社會普遍強調小孩是父母的責任，公共空間講求的秩序、禮貌，對於尚未社會化的小孩不容易，也讓家長受到批評後，想要抱怨或討拍反而備受質疑，更數次引發網友論戰。

台灣社會需要更認識、理解兒童

台灣社團法人親子共學教育促進會的理事呂淑慧受訪時表示，所有人都曾經是小孩，卻不一定理解兒童，這次衝突事件起因是兒童的哭鬧，那他為什麼哭鬧？這個問題卻幾乎沒有出現在後來的討論中。

呂淑慧以親子共學團的經驗為例，兒童需要什麼樣的玩耍？幼兒通常是以新奇的眼光在接觸世界並全身心投入，有很多創造和想像，只要一開始玩，常常要玩到過癮才捨得走，然而旅行團的遊玩方式，行程是緊湊和缺乏彈性的，這也對照出成人遊玩思維的本質，兒童和世界的互動卻不是如此，當他沒有玩夠就得移動時，這樣的挫折不斷累積，就算再厲害的媽媽恐怕也很難安撫，呂淑慧說，這並不是勸大家不要帶小孩旅行或出遠門，而是兒童和世界互動的方式，其實也可以讓大人去反思遊玩的方式。

另外就是成人應該如何看待兒童的情緒表達？呂淑慧說，今天小孩會哭鬧，可能是身體或心理的原因，捨不得、玩不夠、累又睡不著、環境不熟悉而感到不安，「哭就一定是不好嗎？」呂淑慧也提出反問，其實有時候兒童透過哭鬧表達他的生氣，哭是釋放情緒，再做一個自我修復的過程，也幫助他們培養面對挫折的能力。

不是只有媽媽和照顧者需要瞭解解兒童，而是整個社會都需要，成人要透過練習觀察兒童，瞭解如何給出適當的回應和協助，如果有更多瞭解，相信接納度和因應都會有不同。

兒童在公共場域處境：只能符合大人的規則

呂淑慧直言，兒童在公共場域所面臨的，就是他的行為表現「必須符合大人的標準期待和規矩」，例如要安靜、不能哭太久，否則就會變成「父母缺乏管教、不聽話的小孩」這是台灣的普遍價值，然而兒童並不是大人的附屬品，而是個獨立個體，有自己活潑的生命力，當兒童來到這個世界，大人應該要思考的是，「我們做了什麼準備迎接和支持兒童的發展？」

呂淑慧說，通常當兒童要參與世界時，所有的規則都是大人的規則，包括社會和生活空間的規劃，那兒童的權利和聲音要如何被聽見？2014年台灣已經正式把聯合國的兒童權利公約「內法化」，政府應從不同面向去考量和規劃兒童在制度上的各種權益，必須以國家政策較大的尺度來推動，並且向人民宣示其重要性和必要性，才有可能翻轉看待兒童的眼光和態度，這也需要很長的時間。

孩子的教養責任只屬於父母嗎？

許多人都會認為，把小孩顧好，理所當是父母的責任，面對這些衝突，通常也都還是回到照顧者身上，比如支持或是譴責，不過親子共學教育促進會認為，兒童是社會中的一個群體，就像女性、老人也都是一個群體，但是在這社會中，兒童照顧者的支持網絡是很薄弱的，「如果我們都認同兒童就是國家未來的主人翁、力量，我們在哪些策略上支持兒童的發展？」包括育兒的環境、看待兒童的觀點，並非把這些全都推給照顧者。

呂淑慧說，他們在親子共學經常接到父母的求助，包括在帶小孩過程中遇到困難，內在和外在的壓力，無法符合社會期待，父母不會希望自己成為父母後，就只能去親子餐廳，而也能去美術館、電影院這些公共場合，父母不應該生了小孩就「只能靠自己」，而是需要社會對親子的支持網絡，去了解他們。

需求衝突時需要的是對話

「在一個空間裡每個人都需求都不同，需求不同有衝突時，需要的是對話，因為社會要共榮，而不是相互排除。」

呂淑慧說，當講到「兒童人權」並不是在說「兒童永遠最大」，當一些不同的權利和需求都需要被滿足時，不是只能叫兒童退場忍耐，應該透過對話討論，才可能發展出一個接納不同群體樣貌的社會。

呂淑慧也分享在親子共學團的經驗，有時候是父母和兒童的需求互相衝突，「我們都同樣重視我們自己和對方的需要，而且我們想要生活在一起，那就應該透過協商討論一起來想辦法，其實整個台灣社會也是，不是互相排除，透過對話找到相處的可能。」

針對這次的事件，呂淑慧也說，很遺憾雙方互相發布影片片段，變成去脈絡的控訴，因為這種做法也較容易造成誤會，媽媽可能因為長久以來都處於沒有發聲的管道，社會上的「厭童文化」讓照顧者有很多壓力，需要取暖和傾訴。

呂淑慧說，親子共學促進會還是要鼓勵兒童照顧者，多一些勇氣和信心，把自己面臨的問題和已經做的努力說出來，不要害怕被貼上「你就是不會管教」的標籤，因為當有更多的對話和溝通，才比較有機會可以得到更多的理解，孩子的空間才有辦法在大人的各種需求和社會常規的的夾擊之下，慢慢被擴大、被撐出來。

核稿編輯：羊正鈺