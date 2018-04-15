謝和弦說自己跟鄭南榕不熟，卻跟蔣經國很熟？

謝和弦唱完鄭南榕紀念會後，說自己跟鄭南榕不熟，到處貼李敖說鄭假自焚的影片，但他似乎又跟更早過世的蔣經國很熟？也許他自己也沒發現，他以為的「做自己」，其實不過是演藝圈污名化台獨的棋子。

畢竟，可以在中華民國演藝圈生活，肯定是對這個圈子有價值，而這個圈子存在的目的從來就不是單純的娛樂，而是洗腦。當我們提到「洗腦」，想到的總是制式刻板的教育，但真正的洗腦是鋪天蓋地的，在網路還未發達的年代，電視就是最好的洗腦工具，從之前的國光幫、大小S到更早的張小燕庾澄慶都是同一個娛樂路數：一批高高在上的中國人，嘲笑台灣人的俗。

現在可以更多接觸歐美的脫口秀或是日韓的綜藝節目之後，回過頭看台灣的演藝圈，就會覺得這群人怎麼有辦法這麼無聊，到底有誰看得下去？但過去那個年代不是這樣，那時候是沒有選擇的，你看不下去庾澄慶嘲笑吳宗憲的口音，那你轉台，這台是張菲在調戲江惠，另一台是費玉清在講黃色笑話。

以前電視兒童，可憐啊。

Photo Credit: 林艾德

在演藝圈的洗腦模式下，久而久之，連我們台灣人都習慣把「你好台」（小S腔調）當作一種笑柄，當「台」變成一個笑話時，你又如何能以台灣為傲？被洗腦成華人，又對自己生長的地方沒有認同感，那你能擁抱的，就剩下大小中國、PROCorROC 。

這種洗腦文化早在老三台時期就開始了，由於過去台灣使用台語人口超過80％，台語節目收視率一直居高不下，即使規定每天台語節目撥出時間不得超過16％，但只要三台錯開播放時間，黃金時段仍有台語節目，於是最後政府乾脆規定，每天只能播1小時台語，黃金時段完全不准台語。

台語被禁還不夠，根據長期研究台灣影視生態的管仁健大哥的說法，即使在「國語連續劇」中，也有使用台灣國語的潛規則，就是在1、用髒話罵人時。2、飾演反派時。3、很苦、很窮、很倒楣時。只有在這三種情況下，演員會使用台灣國語，潛移默化地讓人覺得，台灣人就是沒水準、就是低賤。

那我們現在擺脫中華民國洗腦了嗎？想想你最近看到的電影戲劇中，何時出現過高雅的台語角色？出現的比例又是多少？你就知道演藝圈從來都不是靠實力，去查查演藝圈多少國民黨權貴之後，你就會明白為何會說這圈子存在的目的從來就不是單純的娛樂，而是洗腦。

而每個年代，都需要不同的洗腦模式跟角色，在過去，重要的是賺錢，讓自己變得高貴，所以電視上充斥著高貴的中國人在嘲笑低賤的台灣人，也許觀眾長大後都賺不到大錢，但至少可以學著嘲笑台灣人，過一下高貴的癮。而現在，衣食無缺的年輕人想要的是理想、叛逆跟激情，如果有一個人同時具備這些因素，卻又能符合黨國的洗腦政策，那他就會是最棒的洗腦者，這個人，不就是謝和弦嗎？

Photo Credit: 林艾德

可以在中華民國演藝圈生活，肯定是對這個圈子有價值。

但這已經不是一個可以被輕易洗腦的年代了，蔣經國1988年過世，你很清楚他的所作所為，鄭南榕1989年自焚，記得他卻是活在歷史裡？你可以在網路上查到李敖說鄭南榕是假自焚，那你就也可以查到鄭南榕對媒體說：「國民黨要抓我，就只抓得到我的屍體。」可以查到他對妻子說：「台灣應該有人像韓國學生運動一樣，讓政府知道台灣人是不怕死的。」他甚至還對自己的父親說：「你不用煩惱，你有四個兒子。」言下之意是要準備少他一個了，這樣的鄭南榕，假自焚？

網路上各種說法都有，但真相只有一個，有些人上網是為了尋找真相，有些人卻只是為了找人幫他背書，可笑的是，當這些人抱著偏見找到自己想要的資料時，還常常會反過來要別人「中立、理性、客觀」地看看這些資料，但同時，他們又對別人提出的反駁置之不理，只願意活在自己幻想的小世界中。

前一陣子寫了一篇關於308基隆大屠殺的文章，不意外地又引來一堆統派說這是「超時空大屠殺」，就像這次謝和弦到處貼李敖影片一樣，諸如此類的事情總是層出不窮，還記得某次拍自己的書櫃時，拍到一本《台灣事變內幕記》，好心的網友特別指出那是統派最愛的一本書，裡頭收集的資料有諸多偏頗，但這正是我買這本書的原因，如果你都不看別人的版本，要如何中立？

但到最後，不管統派或獨派的版本，在我心目中都不如當事人、受難者的版本重要，所以我相信鄭南榕而不相信李敖，因為那具焦屍就在那裡；我相信308大屠殺受難者的口述，不會去理會那些冷言冷語。因為那麼多人，他們悲慘的人生就在那裡，這些苦難沒辦法假裝，這些苦難沒有政治立場，沒有人會拿自己一生的痛苦去贏一場口舌之辯。冷血並不是理性，因為同理心就是理性的一環，冷血的、沒有同理心的、無法感同身受痛楚的人們，永遠不可能做出合理的判斷。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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