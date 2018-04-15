不只大雨特報、低溫降到16度，這波鋒面何時離開？

（中央社）

今（15）日鋒面通過台灣，全台天氣不穩定，加上東北風增強，氣溫下降，中央氣象局發布13縣市大雨特報及18縣市陸上強風特報。

氣象局觀測，清晨中部以北、宜蘭及花蓮持續有陣雨或雷雨，提醒今天北部、宜蘭、花蓮及中部山區防局部大雨，並注意雷擊、強陣風，低窪處慎防積水。

氣象局也發布18縣市陸上強風特報，受強烈東北風影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域有較大風浪。

氣象局預報，今天各地天氣都不穩定，易下雨，北台灣整天偏涼，新竹以北及宜蘭高溫攝氏20至22度，其他地區早晚較涼，中部及台東白天高溫27、28度，花蓮24度、南部可達30至32度。

氣象局預測，今晚至明天清晨，各地低溫將降至16到21度，明天北部高溫和今天差不多，其他地區降2至3度。

氣象局說，明天及17日東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率仍高，北部及東北部整天溼溼涼涼，其他地區晨間、深夜也有涼意，18日水氣減少，白天高溫逐漸回升，但各地早晚仍偏涼。

「天氣即時預報」粉絲頁則表示，春雨鋒面正式通過台灣，後續並無水氣再次補充，因此今，除了「北部、宜花」有陣雨，其餘地區天氣不會有大變化。不過因為涼空氣正在南下，「中部以北」都可以感受「舒適涼爽」，跟前幾天的炎熱相比舒服很多；南部則因為有大太陽，中午感受上較不明顯，要等下午後才會有明顯感覺。

最後並表示，下一次大範圍降雨，將會是週一（16日）～週二（17日），華南雲雨帶東移，預估全台都有小陣雨。而這一次的涼空氣，多數的時間感覺會是涼爽，並非很冷，當然還是要加件外套以免著涼。但因本島平地溫度並不會低於16°C。

新聞來源：鋒面到降溫降雨 大雨強風特報齊發（中央社）

核稿編輯：楊之瑜