青年自組「無國界醫院」把台灣帶到WHA，募款餐會連阿扁也「現身」

世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，台灣持續爭取參與。台灣聯合國協進會等團體昨（14日）晚上在凱道舉辦2018前進WHA群眾募款餐會，前總統陳水扁以錄影方式致詞。不過，其實另一個共同主辦方是一群年輕人，打算用群眾募資的方式把台灣醫療硬實力帶到日內瓦。

台灣聯合國協進會、蕭泰然文教基金會在總統府前凱達格蘭大道舉辦2018前進世界衛生大會（WHA）群眾募款餐會，要集資前往日內瓦，現場超過百桌。

但其實，昨晚這場募款餐會，還有一個共同主辦方「無國界醫院 讓世衛走進台灣」，是由「群眾自造 Netizen Productions」的年輕人發起的，而2015年就是他們以「OPTOGO外帶台灣，前進米蘭」將台灣的美食文化輸出國際，在米蘭世博獲得各地參觀者的支持。

35歲的負責人蘇民在米蘭世博之後，從「Taiwan Redesign」、「Citizens of Tomorrow 未來市民」到「倫敦設計雙年展台灣館」、「2016 香港台灣月共同策展」都有他們的身影，希望以設計作為公民參與的出發點，引領參與者觸碰問題的核心。

《新頭殼》報導，凱道群眾募資前進WHA發言人曾琮愷表示，今年前進WHA首次在日內瓦舉辦無國界醫院展，展覽公民發起呼應「WHA - 無國界醫院策展計畫」用設計展覽的形式給各國媒體了解到台灣醫療對世界的貢獻，正如WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的公民醫療平權為宗旨，作為全球三大忙碌航線的台灣地區，並在超過一百四十個免國家免簽證的同時，台灣絕對在全球防疫工作的角色更具重要性。

曾琮愷說，正緊鑼密鼓的聯繫醫療專業者在國際的外交人員、歐洲、美國各地的台僑，甚至在台灣志願工作者，前往日內瓦預計超過百人，今年我們對國際的訴求，「人無法生而平等，但醫療可以」，台灣不應受到中國打壓而被排除在外。

衛福部長陳時中也表達對民間團體的支持，他提出今年WHA主題是「全民健康覆蓋」恰巧是台灣最自豪的成就，從初生兒照護、社區醫療、長照、安寧照護等，國人在健保的保護網之下受到妥善照顧，有目共睹，全球公衛防疫需要台灣。

醫勞盟發言人姜冠宇醫師強調醫療無國界、防疫無缺口，若不能加入WHO，台灣難以即時跟全球防疫資訊接軌，一旦有國際傳染病可能造成嚴重危害，這更違反了WHO醫療平等的理念，他重申台灣不能在全球防疫缺席。

除了4月14在凱達格蘭大道舉辦餐會之外，他們同時在網路上發起群眾募資，並表示有兩個主要目的：（嘖嘖募資連結）

首先，5/19～21正值WHA人潮最多的週末期間，預計在會場周邊租借場地，盛大舉行台灣「無國界醫院」醫療展，將台灣超越歐美的醫療品質與制度，一流的醫療服務產業，通通帶到日內瓦。向世人宣告：台灣，就是無國界醫院，向世界任何角落敞開。 會在日內瓦地區唯一的日報《日內瓦論壇報》刊登台灣積極加入WHO的醫療硬實力、無國界醫院展的核心精神以及展覽中呈現的卓越醫療成果，讓日內瓦民眾及WHA與會官員一齊看到我們的聲音。

募款餐會連陳水扁也「現身」力挺

在昨晚凱道的募款餐會中，陳水扁再次用錄影方式現身致詞，即便台中監獄一直對於保外就醫的陳水扁要求須遵守「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」等規定。

（中央社）陳水扁說，他雖然不能到現場，但看到如此盛大的集會，感到很高興，因為，事在人為，有心就有力。

陳水扁舉例，現在大家所在的凱道，在他當台北市長之前，是最夭壽的路，叫做介壽路，而凱道對面的房子叫做介壽館，後來被他正名總統府。

陳水扁說，大家現在努力要前進世界衛生組織，不是做夢，一定可以順利圓滿成功；他說，2004年時，世界衛生大會開會，他希望能在大會表決讓台灣加入世衛組織，當時有人說，台灣邦交國不多，表決一定會輸、會很難看，但他認為，只要美國、日本挺到底，德不孤必有鄰，最後，美國、日本都投票贊成。

陳水扁指出，當初台灣申請的身分是「台灣衛生實體」，但現在卻變成Chinese Taipei、中國台灣省，就是時任中國國民黨主席的連戰到北京簽定協議，後來，前總統馬英九接受此安排，才導致台灣現在表面上是中華台北，但實際上已經變成中國的一部分。

陳水扁說，絕對不能接受這樣的安排，台灣是一個主權獨立國家，要進世衛組織，最差也要是台灣衛生實體，絕不是中華台北、中國台灣省，大家要繼續努力，一定要成功，也一定會成功。

另外，前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃等人都出席這場募款餐會。游錫堃說，只要台灣繼續堅持，繼續努力發聲，讓國際社會知道台灣的需求，不久的將來，台灣一定會得到國際社會的支持。

對於陳水扁的說法，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯受訪表示，陳水扁說了這麼多，任內也無法讓台灣參與WHA；台灣歷經12年努力，一直到馬政府以「九二共識」維持兩岸和平穩定，並以「活路外交」拓展國際空間，才終於在2009年獲得WHA的邀請函。

徐巧芯說，再次政黨輪替後，民進黨籍的總統蔡英文也曾於2016年5月對於「中華台北」的稱謂表示「沒有被矮化，更沒有受到政治框架的限制」。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜