從大學教授身上看見台灣勞工如何被剝削

文：Magi

早在兩三年前，許多學生團體便開始抗議學習型助理這項扭曲的大學制度。學習型助理：大學部學生一個月最多六千元新台幣，無勞健保，很多更不需要填寫工作時數。以一個在上位者的角度，他們認為，作為學習型助理的我們，是在學習，就像在學校上課的學生，所以也當然不需要保勞健保。而關於勞健保，只是學習型助理不合人性的一環。

學習型助理到底在學什麼？

教授給我的條件是每月五千元的薪資，並要求我每月至少二十小時的工作時數。換算下來，一個小時兩百多元的時薪聽起來很優渥。但教授對於二十小時的長度，似乎跟普羅大眾的想法大相徑庭。那一年我在實驗室主要的工作內容就是做實驗，教授需要我在一個月做完二十位受試者，一位平均受試的時間是一個小時，教授認為這樣就是一個月二十小時的內容了。但他卻沒有計算到設計實驗、招募受試者、以及最後數據分析的時間，加上每週開會討論、傳郵件，更多數不到的黑白地帶。

身為白天要上課的學習型助理，這些交辦事項往往只能在晚上甚至假日完成。如果用現在的勞基法來看，估計是嚴重超時加班了吧！而後來，教授開了課，理所當然需要請助教來幫忙，用慣的助理當然就是最佳人選，我沒有獲得加薪，因為他認爲：你不是每個月都在收實驗，你沒有每個月都達到工作時數。

這些過程當中，學習型助理學到了什麼？大概就是教授與學生之間的關係有多麽不平等，還有教授的員工編號，因為甚至連報帳都是我們的業務。學習型助理就像是教授們的專用秘書，加上教授的計畫補助，他甚至不需要自己負擔半毛錢，可說是便宜又耐用。一個月五千塊要請到一個可以包山包海的員工，在職場上根本不可能，但在大學卻是一種司空見慣的常態。

不合理的要求是訓練？

學生仰賴著教授的鼻息才能順利取得文憑、得到推薦，面對教授只能唯命是從。工作不順利，可以等合約結束在尋找下一份，甚至能提早解約。但在學校，卻不能因為和教授處不來就轉學，這不是不行，只是不容易。學生無法逃離，也無法尋求協助，難道要找上勞保局嗎？很抱歉，沒有勞保的我們甚至不是《勞基法》的保障對象。面對教授，我們只能唯命是從，每次的開會時間，教授都拿著鐮刀等著收割研究成果，好寫在計畫裡，徹頭徹尾，學習型助理做了90％的研究，卻只能收到每個月不合成本的薪資。這樣的場景每天都在發生，發生在不同的大學、不同的教授。

或許職場上的社會人士會認為我們這群學生是草莓族，經不起一點出社會前的訓練。但換個角度想，是否正因為大學教育存在著這種類似勞資方不平等的關係，才導致日後大人們的社會裡對《勞基法》的各種異議呢？也許看完學習型助理這項惡法，我們可以思考教育對社會的影響力，倘若我們忽視在校園裡的剝削事件，這樣的輪迴只會延燒到爾後的工作現場。台灣的社會，是否從校園就開始縱容慣老闆和苦員工呢？

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責任編輯：翁世航

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